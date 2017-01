Ernesto Valverde: "La verdad es que ellos han sido superiores"

Valverde en rueda de prensa | Vía athletic-club.eus

"Hemos plantado cara hasta el final, hasta el último momento hemos mantenido la incertidumbre de poder pasar, que es verdad que hoy hemos sufrido mucho", así comenzaba la rueda de prensa el míster del Athletic reconociendo que el conjunto blaugrana "ha sido superior, hay que reconocerlo".

"No hemos tenido muchas posibilidades"

El de Viandar de la Vera, ha señalado que el Athletic ha empezado "bien" pero que no terminaba de "robar balones cerca del área y no les hacíamos peligro". Aunque también ha admitido que la primera parte su equipo no ha recibido "muchas situaciones de peligro, pero se notaba que ellos dominaban el juego".

Ya en el segundo tiempo con el segundo gol del Barcelona ha asegurado que estaban "muy expuestos", aunque con el 2-1 el equipo "se ha metido la eliminatoria". Sí hay algo que Valverde ha echado de menos es que "no hemos llegado con claridad, no hemos tenido opciones".

"Ellos han estado muy bien, mucho mejor que nosotros y la verdad es que no hemos tenido muchas posibilidades, salvo bueno mantenernos ahí con nuestra lucha de siempre", ha explicado el Txingurri.

"Los tres de arriba nos estaban metiendo muy atrás sobre todo por la parte izquierda estábamos sufriendo, porque al final Elustondo no es un lateral" ha finalizado su análisis del partido el entrenador extremeño.

Además ha añadido que "siempre es difícil combatir su calidad", ha admitido en referencia a Messi y sus goles de falta, "tenía la sensación de que hoy no tenía su día con las faltas porque las dos primeras las había tirado muy altas"

La anécdota del día

La curiosidad de la jornada la ha provocado el ex jugador del Athletic, Fran Yeste, criticando la alineación de Valverde en Twitter. El técnico ha respondido con ironía: "Entrenador puede ser cualquiera y seguramente lo hará mejor que yo, no tengo ninguna duda".

A continuación ha explicado que Aduriz "viene de jugar dos partidos seguidos en poco tiempo", y que ha pensado en él para "el momento decisivo del partido". "Eso pasa siempre cuando pierdes, si hubieses sacado al otro hubieses ganado", ha sentenciado.

Pero esto no para y el Athletic tiene partido de Liga el sábado a las 13 horas frente al Leganés. "No tenemos mucho margen de recuperación pero afortunadamente habrá futbolistas que hoy no jugaron que pueden jugar el sábado", ha señalado Ernesto Valverde, además de mencionar los problemas en el lateral derecho y en la línea defensiva "andamos muy justos" y espera recuperar "algún jugador" como De Marcos, Lekue ha concluido.