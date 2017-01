Análisis del rival: el Athletic, sin Aduriz ni Beñat, pero con Raúl García

Google Plus

Foto: UGS Visión

Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao medirán sus fuerzas el próximo domingo en uno de los partidos más atractivos de la jornada (sino el que más), no solo por la igualdad de los dos equipos, también por los tres puntos vitales que hay en juego.

Será un encuentro bonito, competido, intenso y muy disputado entre dos equipos que tienen mucho más en común que sus colores. Los del Cholo Simeone visitarán uno de los templos del fútbol español, San Mamés, con la intención de prolongar lo máximo posible la buena racha de resultados que arrastran en este nuevo año: pase a cuartos de Copa, victoria al Betis, al Eibar por partida doble... el Atleti parece haber empezado a carburar, a recuperar el nivel que acostumbra ofrecer en los últimos años y tendrá que demostrarlo contra un rival de categoría como es el Athletic de Bilbao.

Los leones no llegan en las mejores condiciones posibles para recibir al Atlético de Madrid. Han empatado dos partidos consecutivos de Liga, ambos cero a cero, contra Alavés y Leganés, dos rivales hipotéticamente inferiores y asequibles y, además, han caído eliminados de la Copa del Rey contra el Barcelona en octavos de final. La victoria en la ida contra los culés no fue suficiente para clasificarse a cuartos, pero sí para demostrar que este Athletic puede ganar y plantar cara a cualquiera.

Intensidad, juego aéreo y solidez defensiva

Tres palabras que bien podrían definir al Atlético de Madrid, sin duda, pero que también describen a la perfección lo que es el Athletic de Ernesto Valverde. El técnico extremeño ha hecho de su equipo un hueso muy duro de roer, un rival contra el que hay que sudar sangre para sacar algo positivo.

El conjunto vasco tratará de frenar a Griezmann, Gameiro y compañía con Laporte y Bóveda liderando el eje de la defensa, con Balenziaga y De Marcos por las bandas y, por supuesto, Gorka Iraizoz bajo palos. Todo apunta a que Valverde apostará por un doble pivote para resguardarse defensivamente, compuesto por San José e Iturraspe. El joven Saborit, Muniaín y Raúl García formando la línea de tres ofensiva, con Williams como jugador más adelantado y la referencia en ataque. Once jugadores que forman un esquema táctico de 4-2-3-1, cuyo objetivo es poblar el centro del campo y parar las llegadas colchoneras, a la vez que, con Iñaki Williams en punta, apuesta por las salidas rápidas y el juego de contraataque.

Un equipo competitivo, sin duda, con Susaeta, Mikel Rico o Lekue en el banquillo, pero con dos nombres que brillan por encima del resto por su ausencia: Beñat Etxebarría y Aritz Aduriz. El motor de una máquina perfectamente engrasada y el killer por excelencia del equipo no podrán jugar ante el Atlético de Madrid, debido a las dos tarjetas amarillas que vieron en el pasado encuentro frente al Leganés. La entidad vasca recurrió las tarjetas al Comité de Competición, pero éste ratificó la decisión de Jaime Latre, el colegiado del encuentro y tendrán que cumplir el correspondiente partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Raúl García se enfrenta a su ex equipo, al Atlético de Madrid

Sin Beñat y sin Aduriz, el Athletic pierde a dos de sus mejores hombres y se agarra a uno de los protagonistas del partido, Raúl García. El `22´ rojiblanco volverá a verse las caras con el Atlético de Madrid, su ex equipo, en el que estuvo durante cinco temporadas. Amigos, antiguos compañeros, el técnico que le ha consolidado como el gran futbolista que es... Rulo estará obligado a dejar todas las emociones fuera del terreno de juego y, así, rendir al máximo para ayudar a su actual equipo. Raúl aporta trabajo, corazón, compromiso, poderío en las acciones a balón parado y la posibilidad de armar una contra en cuestión de segundos, esté donde esté. Es uno de esos jugadores que adoran los aficionados de su equipo y que sacan de quicio a los rivales, quizá porque no tiene técnica, ni regate, ni ningún atributo que le haga especialmente vistoso, pero se lo deja absolutamente todo en el césped por el escudo que defiende, no rehuye el contacto y siempre da la cara.

El Atlético de Madrid no tendrá nada fácil sacar los tres puntos que necesita para seguir en la pelea por la tercera plaza. Los rojiblancos deberán aprovechar las ocasiones de gol que tengan, porque el Athletic no perdona arriba y es difícil generarles oportunidades de peligro. Godín y Savic deberán tener cuidado con Williams, Raúl y Muniaín, y la `doble G´ estar inspirada para lograr la victoria en el feudo vasco, como lograron en las últimas cuatro visitas al Athletic. Solo un partido muy completo del Atleti, en todas las facetas del juego, hará que los del Cholo se salgan con la suya en un encuentro donde no hay favoritos. Que gane el mejor.