Valverde: "Tenemos que mejorar nuestros registros fuera de casa"

Athletic Club

El entrenador del Athletic ha declarado en la rueda de prensa antes de acontecerse el encuentro contra el Valencia de la jornada 23. Valverde comenta cómo se encuentra el grupo en estos momentos: "Tenemos dudas por gente tocada, pero vamos a entrenar todos. La mayor duda es Balenziaga. Va a haber cambios en el once".

Valverde comenta la situación que le rodea al Valencia en estos momentos: "Vamos a Valencia con la intención de ganar. Es un equipo con potencial y grandes jugadores. Les veo mejor que antes. Creo que llevan una mentalidad más positiva que antes y espero un partido muy complicado. El Valencia domina muchas facetas de juego pero la liga se les torció al principio. Tirará para adelante seguro."

El Athletic está obligado a ganar fuera de casa si quiere mejorar sus registros y afianzarse en los puestos europeos. Valverde alienta al equipo a darlo todo: "Lo ideal es ponerte por delante en el marcador. A veces no ganas pero es lo ideal. Nuestra intención es dar primero. Necesitamos ganar fuera. Por los puntos, y por cambiar esa sensación mala que tenemos fuera de casa. Me gustaría tener mañana una victoria por redondear la jornada. Pero no me despista en absoluto del partido. Tenemos que mejorar nuestros registros fuera de casa".

Valverde quiere aclarar que su equipo siempre trata de dar lo mejor pero no siempre se puede estar al cien por cien y es algo que la afición tiene que entender: "Estamos acostumbrados a ver al equipo arriba, haciendo buenos partidos. Nos gusta estar a un nivel alto. La gente se ha acostumbrado a que demos un nivel alto y a veces no lo hacemos y somos humanos. No soy tan vanidoso de pensar que mi equipo va a ser el mejor siempre. Ojalá lo fuera", finalizó el entrenador.