Aduriz: "Será un partido precioso"

El Athletic se jugará media temporada en Anoeta en esta próxima jornada de liga ante la Real Sociedad en el derbi vasco por excelencia. Aduriz habló para comentar sus impresiones acerca de este encuentro: "Será un partido precioso. Nos jugamos algo más que tres puntos, son rivales directos y el partido tiene una importancia máxima", comenta Aduriz. "Veo muy bien a la Real. Está haciendo una gran temporada. Me alegro por ellos".

Fuera de casa el Athletic no tiene la pegada que se espera por ello el equipo sufre una temporada regular, donde los resultados no son los esperados y el objetivo de alcanzar la Europa League se aleja cada vez más: "Queremos cambiar la dinámica fuera de casa. No hemos estado bien fuera de casa, en Sevilla por ejemplo se hizo un buen partido y el equipo es consciente de ello. La motivación que tenemos para cambiar eso es máxima. Somos un equipo que no esconde nada y siempre intenta ir arriba".

Aduriz se encuentra físicamente bien para el encuentro y sólo piensa en acercarse a la buena campaña que realizó el año pasado. Los delanteros serán clave para el encuentro: "Físicamente me encuentro bien y no tengo molestias. También he visto bien a Williams en ataque. Nos ha dado muchos recursos. Cuando un delantero no marca parece que hizo un partido malo".

Valverde es seria duda para continuar al frente de los leones en la próxima campaña y más si se tiene en cuenta que Luis Enrique no va a seguir en el Barcelona la próxima temporada. Aduriz prefiere pensar en el presente: "No tengo ni idea de qué va a pasar con Valverde. Nosotros estamos muy contentos de tenerle bajo sus órdenes".

El objetivo número uno del Athletic es ir a por los puestos europeos y por ello tiene que cambiar la dinámica: "Teníamos una ilusión increíble con la Europa League, pero ahora vamos a pelear para estar el año que viene ahí y tener otra oportunidad", comentó el jugador.