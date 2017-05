Tiro en el pie del Athletic

Google Plus

Derrota de los de Valverde que no aprovecha los pinchazos de sus rivales. La lucha por Europa sigue al rojo vivo y de momento no queda nada claro después de lo ocurrido esta jornada.

El Villareal con 63 en quinta posición y el Athletic y la Real Sociedad con un punto menos. Así está la situación con dos jornadas solo por delante para finalizar la temporada regular.

Comienzo igualado sin ocasiones

El partido empezaba lento, con imprecisiones y con muchas interrupciones. Parecía un partido importante, sin un dominador claro. El choque pesaba para el Athletic que se estaba jugando mucho, por su parte, el Alavés se medía a los rojiblancos con su once tipo para seguir preparando la final de Copa.

Alguna llegada a balón parado pero sin ningún problema para las defensas y porteros del encuentro, se imponía el orden y el desacierto en ambas escuadras.

20 minutos de ocasiones

El minuto 23 llegaba la primera ocasión del partido, llega tras un gran centro de Yeray que cabecea Aduriz y desvía a saque de esquina Pacheco con una gran parada. El minuto siguiente llegó la ocasión más clara para los locales de la primera parte, un centro desde la banda derecha que Ibai remata de primeras y se marcha fuera.

Sucedían los minutos y seguían las ocasiones para el Athletic, primero Beñat con un disparo al palo tras desviar un defensa. La jugada siguiente Aduriz remata flojo tras haber controlado solo dentro del área.

En cinco minutos los de Valverde habían tenido tres ocasiones muy claras pero sin poder introducir el balón dentro de la portería vitoriana.

La última de la primera parte es para los rojiblancos también, una gran llegada de Williams que quiere pasar a Aduriz pero no ve a Muniain que estaba solo para empujarla a gol.

Descanso y empate injusto

El conjunto bilbaíno había desaprovechado hasta cuatro ocasiones claras. Las había tenido de todos los colores pero no había podido aprovechar lo generado que era mucho.

Por su parte, el equipo babazorro había sobrevivido a una parte en la que había podido ser goleado y quería redimirse en la segunda parte para seguir compitiendo.

La segunda parte empezaba igual

La escuadra rojiblanca comenzaba fuerte, con llegadas a balón parado por parte de los visitantes y con un zurdazo de Williams que se marchaba ligeramente desviado.

Pero los blanquiazules no desistían y resistían más que en la primera parte, también que ha tenido una llegada por parte de Kiko Femenía que disparaba y Arrizabalaga mandaba a córner.

Gol local y el choque cambió

Un saque de esquina despejado por la defensa rojiblanca le cae a Theo Hernández, que solo en la frontal controla y fusila a Kepa con un golazo por la escuadra.

1-0 y el Athletic otra vez tenía que remontar para ponerse quinto y aprovecharse de los pinchazos de sus rivales. Pero la remontada tenía una cosa en especial, era en Mendizorroza y no en San Mamés, talismán para los de Txingurri.

Quedaba mucho tiempo por delante y el Athletic debía volver a lo que había hecho la primera mitad, pero no iba a ser fácil, de hecho no fue así. A partir de aquí los visitantes lo intentaron con más corazón que cabeza y sin un gran fútbol.

Tuvieron algunas llegadas con algún remate pero no logró crear nada de peligro comparado con la primera mitad, remates de Aduriz o Laporte lo más peligroso. Además el Alavés se colocó mejor y no concedió nada a los rojiblancos y pudo anotar el segundo pero a la contra no fue capaz de concretar.

Centros y más centros fue la solución, con entradas de Sabin Merino y Mikel Rico, pero no influyeron en el resultado. La defensa de los locales se mantuvo firme durante todo el partido, algo que no es noticia por otra parte.

Perdida la posibilidad de adelantar al Villareal

El Athletic se ha pegado un tiro en el pie desaprovechando una multitud de oportunidades en la primera parte y de adelantar al club castellonense. El otro día tras un mal partido en Eibar el club consiguió ganar, y hoy que había merecido más pierde, el ejemplo de los imprevisible que es el fútbol.

En la jornada que sus rivales no habían ganado, el Athletic tampoco lo hizo. Una pena porque sería fundamental evitar las fases previas de la Europa League y eso todavía no se sabe si lo da el quinto puesto o el sexto puesto también.

Hay que aspirar a esa quinta posición, ya que hasta que termine la Liga no se va a saber quien ganará la Copa del Rey. Hoy el club vasco ha perdido una gran oportunidad para depender de sí mismo, ahora quedan dos finales, frente al Leganés y el Atlético de Madrid.