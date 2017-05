Williams: “Estoy muy tranquilo, muy feliz y donde quiero estar”

Iñaki Williams en sala de prensa | Fotografía: Athletic Club

Intentando olvidar lo que fue una oportunidad perdida por los resultados de los rivales directos, el Athletic Club se centra ya en su encuentro del próximo domingo ante el Leganés. Los rojiblancos tienen que volver a la racha triunfal que habían conseguido en el último mes para seguir optando a esa quinta plaza que evite cualquier ronda de clasificación hacia la UEFA Europa League. Uno de los hombres que más ha brillado y aportado en estos últimos buenos resultados ha sido Iñaki Williams, un futbolista diferente que se ha hecho un hueco en el esquema de Valverde a base de trabajo. Repasando los errores que pudieron ser claves en la derrota ante el Alavés, el de Bilbao ha vuelto a demostrar que su cabeza parece estar en San Mamés por mucho tiempo.

"La falta de acierto nos penalizó y ahora tenemos dos finales por delante"

Conscientes de que deberían haber ganado, tal y como ha dicho el extremo rojiblanco, todos coinciden dentro del vestuario al señalar que por delante hay “dos finales”. “Somos conscientes de que teníamos que haber ganado. La falta de acierto nos penalizó y ahora tenemos dos finales por delante. Vamos a salir muy mentalizados para sacar los tres puntos como sea”, añadió. Seguro de que “no hay tiempo para hacer cuentas”, Williams insta a “sacar los seis puntos y no depender de nadie”. Precisamente, los resultados de otros equipos fue lo que no supieron aprovechar los vizcaínos. El empate de la Real Sociedad ante el Sevilla y la derrota del Villarreal ante el FC Barcelona coincidió con la victoria de un Alavés que provocó que todo quedara igual en la zona europea de la clasificación.

Con la idea de volver a sumar cuanto antes, los de Valverde recibirán a un Leganés que parece respirar algo más aliviado tras el 4-0 endosado al Real Betis en Butarque el pasado lunes. Los pepineros son los que más oportunidades tienen de permanecer en Primera División una temporada más de cuantos están luchando por eludir el descenso y esperan certificarlo en un San Mamés que vivirá el último encuentro de la temporada. Mentalizado de hacer gol cuanto antes, Williams ha valorado la visita de los madrileños: “Van a intentar hacer su partido. Matemáticamente quieren estar un año más en Primera. Nosotros tenemos que ser fuertes en casa, sacar los tres puntos y estar en esa pelea que está tan bonita”. Cree que la clave estará en “presionar arriba y robar en campo contrario”, algo que les ha dado réditos a los rojiblancos en sus últimas victorias.

"Me queda mucho por recorrer y no he conseguido nada en el fútbol"

A nivel personal, el rápido jugador del Athletic quiere seguir mejorando, algo que consigue gracias sus compañeros de vestuario: “Al final, el jugar partidos y crear ocasiones te hace mejorar día a día. Me queda mucho por recorrer y no he conseguido nada en el fútbol. Tengo a grandes compañeros que me están ayudando e intento hacerlo lo mejor que puedo. Me fijo en todo y los consejos de Aduriz, Raúl García o Muniain son bienvenidos”. Ante una hipotética espera por mejorar un contrato que acaba en 2021, Williams ha vuelto a repetir un discurso con el que ya se ganó a la afición hace unos meses: “Estoy muy tranquilo, muy feliz y donde quiero estar. Me mantengo al margen de lo que se hable de mí. Espero estar muchos años más”.

El que no será su compañero la próxima temporada es Gorka Iraizoz, un guardameta que ha marcado un antes y un después en una portería siempre complicada como la del Athletic Club. Destacando de él que es “un gran jugador, un gran compañero y una gran persona”, Iñaki Williams guarda muy buenos recuerdos: “Gorka ha luchado mucho por ser portero del Athletic. Se ha dejado la piel y el alma por este escudo. Cualquier apoyo es poco, porque ha dado todo por estar donde está. Como joven que soy, siempre me ha intentado animar”. De esta forma, el extremo bilbaíno ha puesto fin a su comparecencia en la semana en la que se medirá al Leganés.