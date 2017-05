Athletic Club Femenino – Espanyol: pendientes de otros partidos

Google Plus

Como suele ser habitual en las últimas jornadas de liga, los partidos no solo se deciden por lo que ocurra en el terreno de juego, sino por lo que suceda de forma simultánea en otros campos. Una victoria, un empate, una derrota o, simplemente, un gol, puede cambiar la clasificación llevando el delirio y la tristeza a las gradas. No serán precisamente esos los sentimientos que se vivan en Lezama el próximo domingo, pues ambos equipos tienen los deberes hechos y apenas luchan por subir algún puesto más, como en el caso del Athletic, o por no perder la actual plaza clasificatoria, como sucede con el Espanyol.

Objetivo: superar al Levante

Tras una campaña que poco o nada se parece a la anterior, las chicas de Joseba Agirre han conseguido matizar algo su clasificación en este final de temporada. Quintas, con 52 puntos, las rojiblancas aún pueden aspirar a la cuarta plaza, algo que, en situaciones normales, debería darse por los equipos que interceden en el objetivo. Pendientes de lo que suceda en el Estadio Paiporta en el partido entre Levante y FC Barcelona, las de Bilbao saben que tienen que ganar para cumplir con su parte. La visita del Espanyol, un equipo que ha dejado muchas dudas a lo largo de la temporada, no debería ser un problema para las vigentes campeonas ligueras.

El Athletic Club aún puede ser cuarto si el FC Barcelona gana al Levante

Un título que tendrán que depositar en las vitrinas de Atlético de Madrid o FC Barcelona, dos equipos que lucharán hasta el último minuto por hacerse con el trofeo. Precisamente, las catalanas, son las que tienen mucho que decir en el puesto final del Athletic Club. Una victoria, que también necesitan, ante el Levante, provocará que las de Agirre se alcen con ese cuarto puesto que es un buen regalo tras una temporada algo titubeante.

La inestabilidad defensiva, clave en el desarrollo del curso, se ha dejado ver en los últimos partidos de las rojiblancas. De sus últimos diez partidos, han encajado gol en nueve, algo que no resulta muy alentador viendo la importancia que tienen los goles en una competición a largo plazo. Esto sucedió tanto en el último partido liguero, que terminó con una convincente victoria por 1-3 ante el Zaragoza CFF con goles de Irune, Erika y Yulema, como en su último triunfo en casa frente al Rayo Vallecano por 3-2. Más sufrido, solo el gol de Leia en los últimos minutos decantó la balanza para las de Lezama.

Imagen del encuentro entre el Zaragoza y Athletic Club | Fotografía: Athletic Club

Una temporada para el olvido

Esta edición de la Liga Iberdrola que está a punto de acabar contaba con la novedad de ver a innumerables jugadoras nuevas que fueron adquiridas por los diversos clubes. Esto, que por un lado ha dotado de más competitividad el campeonato, ha provocado el caos en algunos equipos como el Espanyol. Las piezas no han terminado de cuajar en un puzle que va camino de concluir su peor temporada de los últimos cinco años. Decimoterceras, las jugadoras de Rubén Rodríguez aún pueden descender un puesto más en la clasificación si el Fundación Albacete gana su partido ante el Real Betis. Teniendo en cuenta que las manchegas se juegan la permanencia con el Oiartzun, una derrota de las catalanas ante el Athletic les puede depositar en ese puesto que limita con la zona caliente de la tabla.

El Espanyol acabará con la peor puntuación de los últimos cinco años

Contando actualmente con veintidós puntos, el conjunto periquito está diez unidades por debajo de la que había sido, hasta la fecha, su peor intervención en Primera División en las últimas cinco temporadas. Los 32 puntos de la campaña 2013/2014 ya habían llamado la atención por tratarse de un conjunto que ha finalizado entre los diez primeros equipos en cuatro de los últimos cinco años. Con la intención de olvidar cuanto antes este año, las jugadoras deben centrarse en seguir la línea de los últimos partidos.

Y es que, las de Rubén Rodríguez han conseguido la victoria en tres de sus últimos cinco partidos, empatando otro y perdiendo el restante. El último de esos tres triunfos llegó la pasada jornada, cuando derrotaron al Real Betis por 2-0 y certificaron la permanencia. Peor suerte corrieron en su última salida, cuando no pudieron pasar del empate a cero inicial ante el Tacuense, último clasificado y ya descendido.

Las jugadoras del Espanyol celebran la permanencia | Fotografía: Espanyol

Dominio y superioridad rojiblanco

Aunque es cierto que el Espanyol es un equipo asentado en el fútbol femenino, la distancia que existen respecto a otros históricos como el Athletic Club sigue siendo evidente. Cinco triunfos rojiblancos en los últimos cinco partidos jugados en Lezama dan buena muestra de ello. Echando un vistazo a los registros goleadores, llama la atención que las de Agirre hayan anotado 23 goles por los escasos tres de las catalanas. Mucho contribuyó a esa distancia la última visita del conjunto periquito. El 5-0 de la pasada temporada ya dejaba entrever las ganas de ser campeonas de las bilbaínas. Gimbert, transformando dos penaltis, Nekane, con otro doblete, y Erika, tras el descanso, colaboraron en la victoria.

Más disputado estuvo el partido de la primera vuelta de la presente temporada. Era la jornada 15 de campeonato y el Athletic no pudo pasar del empate a uno a pesar de adelantarse en el marcador por medio de Yulema Corres al cuarto de hora. En la segunda mitad, un penalti transformado por Baudet, evidenció que este año la distancia no es tanta.