Guía VAVEL Athletic Club 2017/18: una plantilla de sobra conocida

Alineación del Athletic Club ante el Dinamo Bucarest en el primer partido en San Mamés | Fotografía: Athletic Club

Como si del guión de la temporada pasada se tratara, el Athletic Club vuelve a presentar a un grupo de jugadores que bien podría ser recitado por cualquier aficionado rojiblanco. Sin incorporaciones en los dos últimos cursos, los de San Mamés han apostado decididamente por la gente de la cantera para labrar un exitoso futuro. Aunque esta postura está generando algo de controversia entre una parte de la hinchada orientada a gastar parte de los ingresos en fichajes de jugadores que dieran un salto cualitativo al equipo dirigido ahora por Ziganda, lo cierto es que habría que preguntarse cuántos millones hubieran costado los Kepa, Yeray o Williams que tanto rendimiento están dejando en la institución de Ibaigane. Estos jugadores, además, forman parte de un vestuario que, de nuevo al igual que la última temporada, vuelve a contar con una gran cantidad de futbolistas que permiten un buen fondo de armario.

Lo que podría ser una ventaja, por otro lado, se ha convertido en una prioridad para un club con el objetivo claro de dar salida a jugadores que, o bien van a tener pocos minutos, o bien son demasiado jóvenes y necesitan de partidos para coger una experiencia que en el Athletic van a tener complicado obtener. Siguiendo estas dos líneas, los rojiblancos ya han traspasado a jugadores como Eraso, al Leganés, o Gorka Elustondo, al Atlético Nacional colombiano. Ambos, son unas bajas definitivas que se unen a la de Gorka Iraizoz, conocida desde la pasada campaña cuando anunció su adiós del equipo en el que llevaba más de diez temporadas. Por otro lado están Unai López y Álex Remiro, jugadores que si bien están encaminados hacia la primera plantilla, han salido cedidos a Rayo Vallecano y Huesca, respectivamente.

Sigue el debate de la portería

Lo que fue el tema más comentado durante la primera parte de la pasada temporada vuelve a repetirse. Si en el que terminó siendo el último curso de Ernesto Valverde eran Gorka Iraizoz, Iago Herrerín y Kepa Arrizabalaga los que iban a disputar el puesto de portero titular en el Athletic, en esta primera campaña de Ziganda a las órdenes de la nave rojiblanca parece ser que van a ser los dos últimos los que se repartan los minutos. La duda está en saber cuál será la decisión que tome el técnico navarro. Un técnico que, por otro lado, ya ha dado la primera eliminatoria europea al guardameta de Bilbao que terminó saliendo cedido al Leganés la pasada temporada. Aunque en principio era por la falta de preparación de un cancerbero que ha disfrutado de un periodo vacacional distinto por la disputa de la Eurocopa sub-21, queda por ver cómo va a actuar en la que será la última prueba antes de lo que todos desean: la disputa de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, Bizkaia, 03-10-1994). El que ya está confirmado como el portero de futuro del Athletic Club vuelve a tener que pelear con un compañero con mucho más recorrido en el mundo del fútbol. Si el año pasado terminó imponiéndose a él, esta temporada todo apunta a que tendrá que repartir minutos o competiciones. Titular en liga el pasado curso, su rendimiento fue el que más sobresalió entre los candidatos a la portería de San Mamés.

Iago Herrerín (Bilbo, Bizkaia, 25-01-1988). Regresando tras su cesión al Leganés, el portero que ha vivido a la sombra de Gorka Iraizoz parece decidido a superar al llamado a ser portero de referencia de la institución rojiblanca. Diferente por ser un guardameta que vive al borde del área permanentemente, ya ha destacado que su participación en el equipo pepinero le ha servido para coger experiencia en Primera División.

La preocupación, de nuevo, en defensa

Si la situación en la plantilla y en la portería recuerda a la temporada anterior, lo que se está viviendo en la línea defensiva no podía ser menos. De nuevo, el Athletic parece estar algo bajo en una parte del esquema sostenida por Yeray y Laporte. Del rendimiento de estos dos hombres depende, en gran parte, el éxito o el fracaso del equipo durante un partido. Entendiéndose a la perfección durante el pasado curso, solo la enfermedad del de Barakaldo puede separar a la que promete ser la pareja de centrales del futuro para el equipo de San Mamés. Sí parece que van a cambiar, aunque no esta temporada, los laterales. Faltos de profundidad en un momento en el que el fútbol se decide en las bandas, tanto De Marcos como Balenziaga parecen no dar ese rendimiento que necesitan los bilbaínos en los laterales. Esperando su oportunidad están los Etxeita, Bóveda, Lekue, Saborit o San José, que parece que va a volver a la zaga con la llegada de Ziganda.

Yeray Álvarez (Barakaldo, Bizkaia, 24-01-1995). Marcado por esa enfermedad que hizo su primera aparición el pasado mes de diciembre y que ha vuelto a reproducirse en junio de 2017, el central rojiblanco parece que tardará más que sus compañeros en volver al terreno de juego. Recibiendo un tratamiento de quimioterapia, fue la principal aparición del pasado curso, cuando se proclamó como uno de los jugadores más influyentes del Athletic Club.

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 27-05-1994). A diferencia de lo que está ocurriendo en el equipo a nivel global, el central galo sí cambia su condición respecto a la temporada anterior, cuando llegaba tras recuperarse de una lesión que no le permitió aportar su máximo rendimiento desde el primer día. Aunque tentado por muchos clubes, uno de los defensores más expeditivos del panorama futbolístico mundial sigue con la camiseta de un Athletic que es mucho mejor con él sobre el terreno de juego.

Xabier Etxeita (Amorebieta, Bizkaia, 31-10-1987). Con el deber de aprovechar sus oportunidades se presenta un central venido a menos durante los últimos años. El pasado curso perdió toda la importancia con Ernesto Valverde, pero ahora parece poder recuperar el terreno perdido siendo el recambio de Yeray durante la recuperación de este. Por delante, por lo que parece, de San José, ya demostró durante un tiempo ser central para el equipo bilbaíno.

Eneko Bóveda (Bilbo, Bizkaia, 14-12-1988). Lo que parece que va a suceder con Etxeita en el inicio de este curso ocurrió con Bóveda la pasada campaña. Fue él quien saltó al terreno de juego cuando Yeray no podía vestirse de corto y formó pareja con Laporte. Aunque ha demostrado algo más como lateral que como central, tanto Valverde como ahora Ziganda parecen verle más en el centro de la zaga.

Mikel San José (Iruñea, Nafarroa, 30-05-1989). A pesar de haber cuajado un gran final de temporada, el que era centrocampista con Valverde parece que va a actuar de central con Ziganda. La pretemporada ha sido toda una declaración de intenciones del técnico navarro para con el jugador, pues ha dejado bien claro que Vesga está por delante de él en el centro del campo y que, si quiere jugar, lo tendrá que hacer por delante del guardameta.

Mikel Balenziaga (Zumarraga, Guipuzkoa, 29-02-1988). La poca competencia de la que dispone en el perfil izquierdo ha llevado a la relajación a un futbolista que no rindió como acostumbra la pasada campaña. Falto de profundidad por el flanco zurdo, el ex del Valladolid está empezando a dejar algunas dudas que solo él puede disipar a base de recuperar el rendimiento que ofreció en sus primeras temporadas como rojiblanco.

Óscar De Marcos (Laguardia, Araba, 14-04-1989). Polivalente como pocos, Ziganda ya confirmó tras un encuentro de pretemporada que, en principio, iba a volver a actuar como lateral derecho. Un puesto en el que, por otro lado, ofrece las debilidades propias de un futbolista que no es defensor. Aunque se muestra más incisivo que su homólogo por la izquierda, sí que es cierto que no se le puede reprochar su dedicación y esfuerzo a lo largo de los noventa minutos.

Íñigo Lekue (Bilbo, Bizkaia, 04-05-1993). Actuando en infinidad de posiciones, parece ser el comodín perfecto para cualquier entrenador. Aunque desde su llegada al primer equipo se le ha visto más como extremo que como lateral, lo cierto es que siempre se ha desempeñado escoltando a los centrales. Joven y con proyección, parece que va a ser uno de los sustitutos más utilizados por el técnico navarro.

Enric Saborit (Barcelona, 07-04-1992). La poca participación del pasado curso parece que va a ser la tónica de un jugador que, si bien se desarrolla por la banda izquierda, aún no está demasiado claro si aporta más como lateral o como extremo. Su altura es su principal punto a favor, aunque difícilmente ese valor añadido le aportará diferencia en un equipo como el Athletic.

Movimiento en el centro

Posiblemente, la zona del terreno de juego que puede contar con más movimiento sea la que tiene que ver con el centro del campo. La llegada de jugadores del filial como Mikel Vesga o Ager Aketxe va a provocar un movimiento de fichas que puede terminar con la salida de jugadores con solera en el Athletic como Mikel Rico o Ander Iturraspe. Y es que, el que estuviera cedido en el Sporting de Gijón la pasada temporada ha llegado pisando fuerte. Contando con la baza de que José Ángel Ziganda apostó mucho por él en el filial rojiblanco, Vesga se ha convertido en la principal novedad de la alineación rojiblanca. Con la duda de ver cuánta incidencia tiene Susaeta este curso, Raúl García, Muniain y Beñat parecen ser piezas clave.

Beñat Etxebarria (Igorre, Bizkaia, 19-02-1987). Una vez más, de lo que haga Beñat en el centro del campo parece que va a depender el éxito ofensivo del equipo de Ziganda. Clave desde su llegada hace ya cinco temporadas, el centrocampista parece que va a estar acompañado de otro jugador de toque como Mikel Vesga. Perdiendo la solidez defensiva que aportaba San José en el centro del campo, queda por ver si la solidez del Athletic se resiente.

Ander Iturraspe (Abadiño, Bizkaia, 08-03-1989). Siguiendo con la caída en lo que a su importancia en el equipo se refiere, aparece como uno de los candidatos a abandonar la nave rojiblanca. Desde que tuvo su punto más álgido con Marcelo Bielsa en el banquillo, el centrocampista nunca ha terminado de coger ritmo entre lesiones y poco rendimiento.

Mikel Rico (Basauri, Bizkaia, 04-11-1984). Con un descenso claro en su incidencia sobre el equipo desde hace ya dos temporadas, el ex del Granada es, posiblemente, el que más opciones tiene de salir. Con Vesga, Beñat e, incluso, Iturraspe por delante, su gran trabajo y profesionalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego no parecen ser suficientes para que siga perteneciendo al vestuario rojiblanco.

Mikel Vesga (Gasteiz, Araba, 08-04-1993). Siendo el gran protagonista de la pretemporada, su aparición en el primer equipo parece que va a cambiar el centro del campo. Pasando de jugar con una pareja de centrocampistas más equilibrada por las dotes ofensivas de Beñat y las defensivas de San José, Ziganda parece confiar todo a una mayor posesión de balón y estructura táctica manteniendo al de Igorre acompañado del joven canterano. Su cesión al Sporting de Gijón pareció ser clave al proclamarse como uno de los mejores jugadores del equipo asturiano a pesar del descenso.

Markel Susaeta (Eibar, Guipuzkoa, 14-12-1987). Eclipsado por Iñaki Williams, la pretemporada está sirviendo para volver a ver la cara más competitiva de un jugador que ya lleva once temporadas en la primera plantilla a pesar de no llegar a los 30 años. Partiendo como un jugador mucho más clásico, en algunos tramos de la camapaña anterior ya demostró poder jugar en el perfil izquierdo a pierna cambiada. Esa puede ser su principal vía de escape para sumar algunos minutos que, de inicio, parece tener complicados por el gran rendimiento tanto de Muniain como de Williams.

Iker Muniain (Iruñea, Nafarroa, 19-12-1992). Haciendo coincidir a todos en que es el jugador diferente del Athletic, una gran duda se cierne sobre él. Acostumbrados a verle jugar pegado a la banda izquierda, muchos aficionados rojiblancos apuntan a que su incidencia sería mayor si partiera desde posiciones más centrales en las que tuviera un mayor protagonismo con el balón. Regateador, rápido y descarado, su peso en el vestuario es muy grande a pesar de su corta edad, y es que, el pequeño jugador de la Txantrea ya lleva nueve temporadas en San Mamés.

Ager Aketxe (Bilbo, Bizkaia, 30-12-1993). Con algún que otro periplo en el primer equipo, parece que el mediapunta vuelve para quedarse tras jugar en el Cádiz la pasada temporada. Pura magia, parte como el relevo natural de un Ander Herrera que dejó un hueco por detrás del punta que aún nadie ha conseguido llenar. En principio, Raúl García está por delante de él, aunque no se descarta la caída a banda de un futbolista que ha tenido algunos problemas con las lesiones en el filial rojiblanco.

Raúl García (Iruñea, Nafarroa, 11-07-1986). Destacándose como un gran goleador en pretemporada, el ex del Atlético de Madrid es todo corazón y furia sobre el terreno de juego. Haciendo una dupla mítica con Aritz Aduriz, es capaz de agitar un partido con cualquier acción. Dominando todos los aspectos futbolísticos, parece uno de los fijos para un Ziganda que ha depositado la misma confianza en él que su antecesor Ernesto Valverde.

La confianza, en el de siempre

Recuperando la idea inicial de que este curso se parece demasiado al anterior, llega el momento de repasar la zona más ofensiva del esquema rojiblanco. Siendo Aritz Aduriz el hombre más adelantado por excelencia, parece que, una temporada más, el Athletic va a depender de su olfato goleador para poder mover los guarismos del marcador. El donostiarra cumplirá su sexta temporada desde que regresara del Valencia, periodo de tiempo en el que no ha hecho más que agrandar su figura. Intentando imitarle están apareciendo hombres como Sabin Merino o Villalibre, quienes pueden partir en esa posición tan avanzada al igual que un Iñaki Williams que, tal y como se prevé, seguirá estando en la banda derecha. El otro candidato a ser la referencia rojiblanca es un Kike Sola que no termina de justificar el porqué de su fichaje por el equipo de San Mamés.

Aritz Aduriz (Donostia, Guipuzkoa, 11-02-1981). Inmerso en su segunda juventud, cada vez queda menos tiempo para que el equipo rojiblanco busque un recambio de garantías a su máximo referente goleador. Aunque la pasada temporada no estuvo al nivel del curso 15/16, lo cierto es que anotó otros 24 tantos que resultaron ser claves. Repartir esfuerzos en un jugador de su edad parece que será la principal tarea de Ziganda con el ariete donostiarra.

Iñaki Williams (Bilbo, Bizkaia, 15-06-1994). Explosivo, rápido, descarado y regateador, es otro de los futbolistas diferentes con los que cuenta Ziganda. Obligado a mantener un buen tono físico para poder aportar sus cualidades sobre el terreno de juego, el hecho de haber vuelto más tarde de vacaciones, al igual que Kepa Arrizabalaga, le hace llegar con menos preparación al inicio del que será su cuarto curso en la élite.

Sabin Merino (Urduliz, Bizkaia, 04-01-1992). Acostumbrado a estar más en banda que en la punta de ataque, sí que ha demostrado poder aportar gol. Su gran problema, las lesiones. Parece estar hecho de cristal a pesar de su corta edad. Agarrar un buen tono físico y, sobre todo, confianza en su desempeño sobre el terreno de juego se antojan las claves de este curso para el canterano rojiblanco.

Asier Villalibre (Gernika, Bizkaia, 30-09-1997). Llamado a ser el sucesor de Aritz Aduriz, la pasada temporada ya tuvo algunas incursiones con el primer equipo con bastante éxito y trascendencia. La afición se quedó con ganas de ver mucho más a un futbolista que terminó saliendo cedido al Numancia en busca de más minutos de los que disfrutaba en un filial entrenado por Ziganda, quien ahora tendrá que tomar una decisión sobre su permanencia o no en el vestuario rojiblanco.

Kike Sola (Cascante, Nafarroa, 25-02-1986). Después de salir cedido la pasada campaña a Numancia y Getafe, el ex de Osasuna tiene muchas posibilidades de volver a abandonar el equipo de San Mamés. Nunca ha sido un fijo para el entrenador rojiblanco y esta temporada no parece ser distinta. La pretemporada tampoco le ha ayudado, pues algunos fallos clamorosos han vuelto a abrir el debate sobre aquel fichaje que efectuó el Athletic hace ya cinco años.

Así pues, esta es la plantilla del Athletic Club para el curso 2017/2018, la cual estará apoyada, además, por un filial de garantías que ya ha hecho acto de presencia en pretemporada en forma de jugadores como Íñigo Córdoba, Unai Núñez o Unai Simón, todos ellos con un gran rendimiento.