Panathinaikos – Athletic Club: la batalla de las aficiones

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea | VAVEL.com

El fútbol no sería lo mismo sin todo lo que le rodea. Aunque son once los que se enfundan la camiseta sobre el terreno de juego, son muchos más los que les alientan desde la grada. La afición, ese elemento que muchas veces desequilibra la balanza en un partido igualado, se presenta como el principal punto de interés del que es el último escollo a superar por atenienses y vascos para estar en la ansiada UEFA Europa League. La primera ronda de lo que promete ser una batalla encarnizada se vivirá en el Apostolis Nikolaidis, el campo más antiguo de Grecia que tiene capacidad para algo más de 16000 personas. Un buen número de gargantas enfervorizadas que pretenden domar a un león que ya mostró rebeldía ante el público turco en la primera ronda del segundo torneo europeo.

Y es que, el Athletic Club cuajó unos buenos primeros cuarenta y cinco minutos ante el Dinamo de Bucarest en un partido marcado por la diferencia física de uno y otro equipo. Los de Ziganda supieron sobreponerse a las adversidades y sacar un buen resultado que terminaron de completar en San Mamés, donde se vivirá ese duelo definitivo ante el conjunto verde. El público rojiblanco pretende ser ese futbolista número doce que empuje a su equipo a la ansiada fase de grupos. La eliminatoria, que contará con dos equipos que ya han dado por finalizadas sus pretemporadas, promete ser catalogada como “la batalla de las aficiones”.

Entrenador nuevo, vida nueva

El choque dejará, además, un duelo entre dos entrenadores que no llevan demasiado tiempo en sus respectivos banquillos. Si bien es cierto que Ouzounidis llegó el pasado diciembre y Ziganda en julio, su efecto revulsivo aún sigue vigente en sus equipos. El técnico griego sustituyó al italiano Stramaccioni, quien tuvo un inicio de temporada titubeante con el Panathinaikos y no logró sobreponerse a la eliminación copera, tras la que fue destituido. Se adelantó la época navideña en Atenas y el nuevo entrenador trajo un buen rendimiento de un conjunto que logró terminar tercero la temporada regular de la liga griega. Ya en la fase de clasificación a la UEFA Champions League y UEFA Europa League, el conjunto del Trébol no logró superar a un AEK que sí consiguió el billete para la mejor competición europea.

Con Ouzounidis en el banquillo el Panathinaikos solo ha perdido ocho partidos de 41

Sin embargo, el balance resulta esperanzador con Ouzounidis en el banquillo, pues de los 41 encuentros que ha dirigidos al conjunto heleno, ha conseguido la victoria en 26, con ocho empates y apenas siete derrotas. Una pretemporada inmaculada y una superioridad aplastante frente al Qabala en la primera ronda no hacen sino poner en sobre aviso a un conjunto vasco que va a tener que dar lo mejor de sí para conseguir el pase.

Los jugadores del Panathinaikos celebran uno de los goles ante el Qabala | Fotografía: Panathinaikos

Otro punto que hace peligroso al conjunto griego es su experiencia en Europa, algo que también coincide con los últimos años del Athletic Club. Participando en la UEFA Europa League por cuarto año consecutivo, quieren aspirar a algo más de lo que consiguieron la pasada temporada, cuando cayeron en la fase de grupos tras conseguir apenas un punto que les dejó en el cuarto puesto, por detrás de Ajax, Celta de Vigo y Standard de Lieja. En 2015 no consiguieron superar la fase previa ante el Qabala, mientras que en 2014 volvieron a quedarse sin disputar eliminatorias decisivas por el título. En un grupo formado por Dinamo de Moscú, PSV y Estoril, los atenienses también fueron cuartos con apenas dos unidades en su casillero.

Sin fallos, una vez más

Por desgracia para los corazones rojiblancos, el Athletic Club vuelve a jugarse el todo por el todo. Vuelve a ser ese equilibrista sin red que, de caer, se topará con la realidad de haber quedado fuera de un torneo que siempre ha gustado en Bilbao. Con una temporada diseñada alrededor de estas rondas previas de UEFA Europa League, los de Ziganda pueden verse muy afectados en caso de no poder participar en el segundo torneo continental. Los esfuerzos han sido muchos y todo podría quedar en nada en caso de que el Panathinaikos demostrase ser un mejor equipo. De nuevo, el equipo de San Mamés ha vuelto a tener mala suerte en el sorteo, pues había rivales mucho más asequibles que hubieran puesto las cosas más sencillas a un equipo que, sin embargo, parece rendir mejor en grandes escenarios.

El Athletic Club comenzó la pretemporada el 12 de julio

Jugando desde el pasado 12 de julio, los rojiblancos llevan una pretemporada cargada de encuentros en los que ya se han disputado ocho amistosos y dos partidos oficiales. Un balance de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, todas ellas en partidos de prueba, no ha dejado un mal sabor de boca al siempre entendido público vasco. Las probaturas han llegado a su fin y el Athletic Club se juega gran parte de la temporada en una semana en la que, además, harán su debut liguero frente al Getafe en San Mamés. Se antoja fundamental sacar un buen resultado en Grecia para encomendarse a un público que, a buen seguro, comenzará a ganar el encuentro de vuelta desde el domingo a partir de las 18:15 horas.

Los jugadores del Athletic celebran el tanto ante el Dinamo de Bucarest | Fotografía: Athletic Club

Ya han debutado en esta competición

Tanto Panathinakos como Athletic Club pueden presumir de haber disputado ya dos encuentros de la UEFA Europa League. Inmersos desde la que resultó ser la tercera ronda clasificatoria al segundo torneo continental, tanto helenos como vascos consiguieron el acceso a una eliminatoria definitiva que ha cruzado sus caminos. Los dirigidos por Ouzounidis se deshicieron del Qabala, aquel equipo de Azerbaiyán que trajo a la ciudad ateniense los peores recuerdos al ser los que eliminaron a los griegos en 2015. En una eliminatoria muy distinta, la cordura se impuso y la superioridad del equipo del Apostolos Nikolaidis hizo el resto. 1-0 en el encuentro de ida disputado en Grecia y 1-2 en el encuentro de Bakú dieron un sólido y solvente 3-1 en la eliminatoria al Panathinaikos.

Por su parte, el Athletic brilló en tres cuartas partes de la eliminatoria. Dejando un gran sabor de boca en los primeros cuarenta y cinco minutos del choque frente al Dinamo de Bucarest disputado en Turquía, en los que, incluso, se marcharon con 0-1 a los vestuarios, la aparición de Rivaldinho y la superioridad física de los dirigidos por Contra fueron determinantes para llevar el duelo igualado a uno a La Catedral. Ya ante su público, el buen hacer del conjunto de Ziganda en todas las facetas del terreno de juego dejó un cómodo triunfo por 3-0 en el que Raúl García, con un doblete, y Aduriz, terminaron siendo los goleadores.

Altas, bajas y posibles alineaciones

A diferencia de lo que sucedió en el último encuentro europeo, Ziganda puede contar con los jugadores que regresaron más tarde de vacaciones por sus compromisos internacionales. Tanto Kepa Arrizabalaga como Iñaki Williams pueden ser de la partida si el técnico navarro lo considera oportuno. Este hecho podría provocar que modificara el once, algo que no hizo en ninguno de los dos encuentros ante el Dinamo de Bucarest, una propuesta copiada por su homólogo en el banquillo griego, un Ouzounidis que también calcó el once para deshacerse del Qabala.