Panathinaikos vs Athletic Club EN VIVO online en UEFA Europa League 2017

El estadio del partido Panathinaikos vs Athletic será el Estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas, con capacidad para 16.003 espectadores. Se espera un lleno, pues el del Panathinaikos es uno de los estadios conocidos como “el infierno griego” y se espera un ambiente muy hostil para los rojiblancos.

Ziganda deja en Bilbao a Yeray, recuperándose de su tumor testicular, a Iturraspe, lesionado, y a, Sola, Villalibre Merino, Córdoba y Unai Nuñez. La convocatoria completa es la siguiente: Arrizabalaga, Bóveda, Saborit, Laporte, San José, Beñat, Muniain, Williams, Herrerín, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga y Unai Simón.

Atentos en el partido Panathinaikos vs Athletic Club en vivo a Raúl García: el mediapunta ha comenzado muy enchufado, ya demostró en pretemporada que tenía el gol entre ceja y ceja, y lo corroboró en la previa anterior frente al Dinamo de Bucarest con dos grandes goles que pusieron a su equipo con los dos pies en esta ronda de Playoff.

Raúl García celebra un gol al Dinamo Bucarest. | Foto: Athletic.

Atentos en el partido Panathinaikos vs Athletic Club en vivo a Zeka: El capitán de los griegos es una de sus armas más peligrosas. Maneja el centro del campo a la perfección y hace jugar a su equipo, es la brújula del conjunto griego, que intentara llevar el mando del choque para sacar el ansiado resultado que les permita llegar a San Mamés con ventaja.

Foto: Panathinaikos.

Kuko Ziganda, por su parte, analizó la marcha de Panathinaikos hasta este choque: “Manejamos información de que llevan ritmos parecidos en cuanto a pretemporada y partidos. También tenemos idea de sus sistemas y jugadores incorporados. El Panathinaikos se siente protagonista de los partidos, en su país lleva el ritmo de los partidos. Ahí va estar la batalla, sin especular”. Además, destaca al centrocampista Zeka: "Me gusta cómo se desenvuelve, su personalidad e influencia". "Es un equipo que en casa es fuerte, los resultados con sus afición saldan casi todo con victorias. Está repuntando, acostumbrado a jugar en Europa, de competir de fuera de su Liga. Va a competir de tú a tú. Tiene la obligación también de pasar”.

El técnico de los griegos, Marinos Ouzounidis, tiene claro que su equipo afronta la eliminatoria con la intención de dar guerra: "Nosotros jugamos en nuestro campo, con nuestros aficionados, así que mañana el Athletic no es el favorito". Además, analiza la particular filosofia de los leones, en busca de debilidades: "El hecho de jugar con jugadores vascos y no cambiar tanto el plantel tiene pros y contras. Hay que aprovechar sus debilidades que, afloran más a domicilio, tienen dos caras, una en casa y otra fuera, pero nosotros tenemos que jugar con fe, confianza y dinamismo”.

Sera la primera vez en toda la historia que el Panathinaikos y el Athletic se midan en competición europea. Ambos conjuntos buscarán sacar un buen resultado en Grecia para que el choque de vuelta se presente de cara a conseguir el pase a la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El conjunto griego, por su parte, llega al partido con un pleno en su haber en los dos encuentros que ha disputado en lo que va de temporada. Como su rival, los griegos eliminaron en la tercera ronda de clasificación al Qabala con un global de 3-1, tras derrotarles en los dos campos, 1-2 y 1-0, respectivamente.

El encuentro entre estos dos equipos servirá para abrir la eliminatoria. El Athletic llega al cruce con dos partidos oficiales ya en su haber. Una victoria y un empate, ambos contra el Dinamo de Bucarest en la tercera ronda de clasificación de esta misma competición, por lo que los de Ziganda tienen una buena dosis de moral para el choque en el infierno griego.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo del playoff de la UEFA Europa League, Panathinaikos vs Athletic Club en vivo, que se disputará en el Estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas. El encuentro arrancará en el territorio griego partir de las 20:30 horas.