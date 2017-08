Seis minutos que congelan el infierno griego

Partido de ida de la ronda previa a la fase de grupos de la Europa League que enfrentaba al Panathinaikos griego y al Athletic Club de Bilbao. Los locales salieron mejor posicionados desde el principio, haciéndose con la posesión del balón en los primeros compases del encuentro y prolongándolo a la primera mitad completa. El partido se veía trabado y daba la sensación de que ambos conjuntos estaban a la espera de que el rival tomase las riendas del partido, por lo que la primera media hora de juego se disputó en el centro del campo, con balones largos que no llegaban a buen puerto, un juego poco intenso y falto de movilidad, y con posesiones largas de los hoy locales. Las faltas se sucedían una tras otra para tratar de cortar las ofensivas rivales.

El Athletic, escaso de ideas, se limitó a esperar su oportunidad en la zaga, algo que no funcionó, pues en el 28 de juego, tras un centro de Cabezas a la frontal del área con posterior progresión de balón, Lod recogió un balón suelto en las inmediaciones de la portería rojiblanca. Ante la pasividad de Etxeita, este remató a placer superando a Herrerín. A pesar del gol, el Athletic no despertaba. La segunda mitad comenzó, salvando alguna distancia, con un guión similar. El cuadro vasco no era capaz de hacer frente a la medular griega, por lo que se veían superados y no lograban crear ocasiones de peligro. En esta dinámica, en una internada por banda izquierda, y tras cúmulo de errores defensivos, llegando a su punto álgido en un error de marcaje y fallo en el despeje de Balenziaga, los de Ouzounidis duplicaron la ventaja tras un gran golpeo desde dentro del área de Cabezas, que colocó el esférico en la escuadra izquierda del marco rojiblanco.

Seis minutos de ensueño

Cuando más se había complicado la gesta de los de Ziganda, y la eliminatoria parecía condenada a ser levantada en el feudo de los leones, el partido cambió drásticamente. Los visitantes lograron levantar la cabeza tras el segundo gol en contra, y en el minuto 68, tras gran centro desde la izquierda de Muniain, Aduriz se adelanta a, hasta el momento inmenso Moledo, rematando de cabeza a la red. Fue entonces cuando los bilbainos aprovecharon el buen momento de forma e intensificaron la presión sobre el rival, recogiendo sus frutos tres minutos después. Fue cuando, desde una posición similar a la del centro del primer gol, Balenziaga efectuó otro, siendo rematado esta vez por De Marcos, que se había internado en ataque. Así, los pupilos de Jose Ángel Ziganda empataron el encuentro. Tan solo un par de minutos después, el joven Iñaki Williams logró internarse por banda derecha en el área rival y, tras un vertiginoso recorte al central, este le derribó, cometiendo penalti. Aduriz, encargado de lanzarlo, logró engañar al guardameta, dando la vuelta al resultado y poniendo a su equipo por delante por primera vez en el encuentro, tras haber empezado la eliminatoria con muy mal pie.

Partido de contrastes

Ambos equipos dejan en evidencia sus capacidades y, a la vez, sus debilidades. Los griegos han demostrado que son un equipo a tener en cuenta y que no van a permitir que se les menosprecie, ya que creen con certeza que son dignos de entrar en la venidera edición de la competición continental. Así pues, han llevado el peso del partido y han demostrado contundencia la mayor parte del tiempo. Por el otro lado, los de Bilbao han sembrado dudas en el juego durante la mayor parte de los minutos disputados, escasos de ideas en ataque y muy limitados en acciones defensivas. Pero han dado una lección de como revolucionar un partido en pocos minutos. Si Ziganda da con la tecla para ampliar los minutos de magia que hoy han mostrado sus jugadores, podemos estar ante un equipo con mucho futuro en la competición.