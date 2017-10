Un punto de milagro

Google Plus

El Athletic no encuentra su mejor versión en Europa y vuelve a tropezar. Esta vez, frente al Östersunds FK. Un conjunto que dominó en todo momento el encuentro y mereció llevarse los tres puntos holgadamente. Aduriz adelantó a los rojiblancos tras un error garrafal del portero Aly Keita, los suecos se adelantaron mediante los goles de Gero y Edwards respectivamente y finalmente, Williams empató a dos el marcador para maquillar una noche para olvidar por parte de los bilbaínos.

El conjunto sueco comenzó para sorpresa de todos a dominar por completo el partido. Disfrutaron de dos grandes ocasiones en los primeros compases del encuentro, dominaron el juego en el centro del campo y sólo Herrerín evitó lo que hubiera sido un gran palo para el cuadro bilbaíno. Tónica que se repetiría durante todo el resto del choque.

A pesar de que el Östersunds estaba siendo notoriamente superior al Athletic, en una jugada desafortunada para los suecos, los rojiblancos fueron los que se adelantaron en el marcador. Un pase atrás de Mukiibi acabó en los pies del guardameta Aly Keita sin peligro aparente, no obstante, tras un bochornoso control y una gran presión de Iñigo Córdoba, perdió el balón. El bilbaíno cedió el cuero a Aduriz y éste sólo tuvo que empujar el balón a las redes para poner el 1-0 en el marcador. Tremendo error del portero sueco que hizo respirar tranquilos por un momento a los leones.

Con el marcador en contra, los suecos no se escondieron y buscaron empatar el partido. A partir del tanto de los rojiblancos, la primera mitad se basó en posesiones largas de ambos clubes sin mucho efecto para ninguno de los dos equipos. El Athletic Club de Bilbao atrasó sus filas y quiso defender la mínima diferencia de la que gozaban. No obstante, el Östersunds gozó de tres buenas ocasiones de las botas de Gero y Edwards principalmente.

Tras el descanso, Balenziaga se retiró lesionado y le sustituyó Eneko Bóveda. Y qué poco le iba a durar la alegría al Athletic. Tras un disparo desde fuera del área, Iago Herrerín llegó a dejar hasta dos rechaces en el área pequeña que no desaprovechó Gero para hacer las tablas y hacer justicia. Error esta vez del portero del Athletic, que realizó una gran actuación a pesar de este gran fallo.

Al empatar el partido, el Östersunds se vino arriba moralmente y no cesó en su búsqueda por el gol. En los siguientes minutos, llegó a generar otras tres ocasiones, que esta vez sí, detuvo con acierto Iago Herrerín. Pero la justicia y el fútbol, que no suelen ir acompañados, esta vez fueron de la mano por desgracia para los leones. En el minuto 64, Edwards, que fue el jugador que más peligro creó, adelantó a los suecos con un auténtico golazo desde fuera del área.

A partir de este momento, el Athletic no supo reaccionar. Los cambios de Bóveda, Beñat y Williams parecían no hacer efecto. El centro del campo estaba totalmente roto y despoblado. Los rojiblancos no hacían más que intentar remar a contracorriente mientras los suecos disfrutaban de numerosas ocasiones para ampliar las diferencias en el marcador.

Herrerín seguía salvando los muebles al equipo y de los jugadores de campo, sólo se veían destellos de Susaeta, que en los minutos finales llevó a cabo una jugada magnífica que detuvo de manera brillante el guardameta sueco. Parecía que la renta de goles por parte de los suecos no podía hacer otra cosa que aumentar.

Sin embargo, en el tramo final del partido, Williams recogió un pase de Aduriz y remató a bocajarro para dar un punto de alivio al Athletic. Partido desastroso a pesar del empate que nos coloca terceros en el grupo a cuatro puntos del Zorya y a cinco del Östersunds. Algo tiene que mejorar si queremos hacer un buen papel en Europa.