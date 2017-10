Leganés - Athletic: Puntuaciones, Jornada 9 de la Liga Santander

El once inicial que alineó Ziganda frente al Leganés || Vía Athletic Club

Un partido que enfrentaba a equipos con rachas totalmente distintas. Los leones, a pesar de haber vencido al Sevilla la jornada pasada no está obteniendo buenos resultados ni juego. Por su parte, la escuadra del sur de Madrid llegaba tras cuatro choques sin perder y sin encajar en otros tantos encuentros.

El partido podía servir para cambiar sensaciones y rachas, pero no fue así. Sin ser un partido sin apenas ocasiones, la diferencia la marcó un fallo de San José en el medio del campo cuando mejor estaba el Athletic y el acierto del delantero local Beauvue.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

José Ángel Ziganda

3 | Otro día más el entrenador rojiblanco planteó un partido mal. Sin plan con el balón, con el único recurso del balonazo arriba y muchas veces sin que Aduriz o Raúl García pudieran lucharlo.

El once podía ser previsible, con Bóveda en el lateral derecho y sin Beñat un día más en el centro del campo, lo demás era un once titular. La sensación de que el equipo no tiene un plan y que solo va a por el rival cuando va por detrás en el marcador, esto no puede ocurrir en Bilbao.

Kepa Arrizabalaga

6 | Una vez más de lo mejor del equipo, es cierto que no tuvo mucho trabajo, pero el que tuvo lo solucionó con gran mérito. En la situación del gol local no tuvo nada que hacer, ya que Beauvue le fusiló sin contemplaciones.

Eneko Bóveda

4 | Ni rastro del lateral derecho fiable que recaló en Bilbao del Eibar. Tuvo problemas defensivos y cada vez que se asomaba al ataque lo hizo mal. Una posición ocupada por De Marcos que de momento no encuentra un sustituto fiable.

Unai Núñez

5 | Las nueve jornadas de la Liga ha sido titular. Con algún problema en la salida del balón pero fuerte en el cuerpo a cuerpo y una vez más mostrando la velocidad que posee contra los delanteros pepineros.

Aymeric Laporte

4 | El central que debía ser el eje de la zaga no está en un buen momento. Cierto es que tiene acciones de calidad, pero tiene errores imperdonables que un defensa de su nivel y su posición en el equipo puede cometer. Tiene ciertas desconexiones a lo largo de los encuentros que no pueden suceder.

Enric Saborit

4 | El canterano del Athletic la verdad es que pasó desapercibido por Butarque hasta que fue sustituido en el descanso. Cada balón que cogía lo rifaba y sin una gran progresión en ataque, a falta de Balenziaga tiene que mejorar.

Mikel San José

4 | Es cierto que el error en el gol le condiciona. Estuvo a punto de anotar un gol en la acción más clara para su equipo, pero el medio centro navarro tiene que tener más peso en el campo, el balón pasaba de la defensa a la delantera sin pasar por el medio del campo. El balón que tenía también trataba de despejar antes que de jugar.

Mikel Vesga

5 | Tiene que tener más peso en el centro del campo, como su compañero en el doble pivote no tuvo ningún peso en el centro del campo. También se echó de menos su presencia en el área que sí que tuvo contra el Sevilla, aún así uno de los pocos que se salvó de este día negro del Athletic.

Iñaki Williams

6 | Una vez más en el costado derecho, increíble que el Athletic no volcara su juego por su banda. Cada vez que se midió en el uno contra a uno a su rival le ganó la partida. Aún así tiene que tener más protagonismo y un poco más de temple al tomar decisiones.

Raúl García

4 | El media punta navarro no ha comenzado la temporada bien. Su esfuerzo y entrega está fuera de toda duda, pero se le ve precipitado y queriendo jugar demasiado directo y esto le hace perder muchos balones que no debería perder. Fue sustituido por Susaeta mediada la segunda parte.

Íñigo Córdoba

6 | Verticalidad y trabajo al 100%. Sabia nueva para el Athletic que necesita de este jugador para solucionar la baja de Muniain. Un día más buen partido del canterano, que además del desborde y la velocidad es muy intuitivo a la hora de robar balones. Tuvo toda la banda para él en la segunda parte.

Aritz Aduriz

4 | Desaparecido, muchas batallas aéreas en inferioridad y desacertado con el balón en los pies. Un partido para el olvido tanto para el donostiarra como para el equipo. Sin presencia en el área, lo mejor del delantero.

Ander Iturraspe

5 | Sustituyó a Saborit en el descanso. Y hasta el gol local fue de los mejores con gran distribución del juego, aunque en su haber están las pérdidas de balón por dar excesivos toques. Los primeros minutos tienen que ser la referencia para el de Abadiño.

Markel Susaeta

6 | Una vez más el capitán tuvo unos minutos importantes 25 exactamente, queriéndose asociar por dentro y con su buen toque de balón que nos acostumbra. Lo intentó ante un Leganés muy serio en defensa.

Beñat Etxebarria

S.C. | Incomprensible los pocos minutos que está teniendo el centrocampista rojiblanco. Bien es cierto que se habla de una baja forma, pero es que sus compañeros en esa zona tampoco están para tirar cohetes.