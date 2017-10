No hubo fiesta en Formentera

Qué bonito es el fútbol a veces. En los últimos años el nivel táctico general ha subido una barbaridad regalándonos partidos sorprendentemente igualados entre equipos teóricamente muy alejados. Hoy ha sido uno de esos días. Un día en el que la frase "el fútbol es de los futbolistas" ha carecido de sentido. La diferencia entre los pases de Vesga y Beñat con la de Liñan y Omar saltaba a la vista y solo hacía falta ver controlar un balón a Susaeta o a Fobi no dejaba dudas. Hoy los jugadores de mayor calidad jugaban de azul. Sin embargo, el Formentera desde un 4-1-4-1 muy ordenado, con un fútbol muy vertical, con las ideas muy claras y con una buena presión tras perdida pero sin dejar en ningún momento espacios a sus espaldas ha conseguido dejar al Athletic en dos disparos a puerta (uno de ellos en un libre directo). Pese a esto, no podemos olvidarnos que los buenos vestían de azul, por eso gracias a dos grandes paradas de Kepa y un gran remate de Raul el partido ha acabado en empate.

Ni en los nombres ni en la forma ni en el fondo

En las últimas semanas el Athletic parecía haberse olvidado completamente del fútbol de posesión que trató de implantar Ziganda en su llegada al primer equipo. Se dejó de practicar la salida lavolpiana y se volvió a los envíos directos. Se entregó el sistema a a Vesga y Cordoba fiando todo el plan ofensivo a lo que Iñigo pudiera crear a través de sus diabluras en banda y a una fuerte presión tras perdida en ese tipo de contextos. Para eso el Athletic pasó de jugar en 4-2-3-1 a 4-3-3 con Raul García como interior. Este plan pese a no estar cosechando grandes resultados, si atendemos a las ruedas de prensa parecía gustarle al Kuko.

Si bien es cierto que el Athletic hoy alineó a varios de sus suplentes, quizás lo más destacable fue la vuelta al 4-2-3-1 con Aketxe como mediapunta y Vesga y Beñat en la base. Además los leones volvieron a la salida lavolpiana colocando a Vesga entre los centrales tratando de controlar el partido desde el balón. Pero en la ausencia de Cordoba quedó aún más patente que el Athletic carece de plan con balón. No hay mayor muestra de ello que los dos o tres toques que tenía que dar como mínimo cada jugador vasco para pasarle el balón a un compañero. Recibía, controlaba y tenía que levantar la cabeza para encontrar a un compañero. Nada está automatizado. Esto derivaba en un fútbol muy previsible y en un Formentera muy cómodo que cuando robaba salía a la contra con muchísima convicción. Chocaba muchísimo ver a las jugadores baleares jugando siempre a uno dos toques de forma vertiginosa (pese a los muchos errores que han cometido en las entregas) frente a lo lento que tocaban el balón los leones. De esta forma las únicas ocasiones del partido caían, de manera consecuente, para el lado local. Ocasiones que Kepa salvó de forma esplendida hasta que en un balón muerto el Formentera colocó el 1-0. No hubo respuesta por parte del Athletic a nivel de fútbol, pero la fortuna hizo que en la única ocasión que tuvo el conjunto rojiblanco para rematar a puerta marcase el definitivo empate a 1 gracias a un remate formidable de Raul García. Ziganda no fue capaz de girar el sino del encuentro ni de ayudar de ninguna forma a los suyos. Cierto es que el Athletic en el caos final y gracias a una mejor forma física consiguió dominar los minutos finales, pero en ningún momento llegó a desbordar al rival.

La derrota táctica de Ziganda

Prácticamente desde que comenzó la temporada, el Kuko no ha sido capaz de poner en ventaja táctica a los suyos en ninguno de los encuentros. Hoy no fue una excepción. El técnico navarro parece ser de los que se adaptan al fútbol rival y trata de buscarle las cosquillas intentando apretar sus debilidades. Sin embargo en la partida de ajedrez los rivales siempre le han leído bien los movimientos y se han adelantado a ellos. Hoy el Formentera, ha sabido apretar al Athletic donde le duele. Le ha dejado el balón siempre en zonas retrasadas haciendo ver al equipo totalmente inocente, no ha practicado apenas salidas en largo y no ha dejado tiempo al contacto físico ni al juego aéreo. De esta forma las mayores virtudes del Athletic quedaban anuladas. Frente a esto Ziganda no ha tenido reacción y solo el gran acierto de Raul en la única ocasión que han tenido los leones ha evitado la catástrofe.

Es por esto que no podemos hablar de críticas a los jugadores. Los jugadores están corriendo (casi siempre más que el rival si se miran los datos) el problema es que llegan casi siempre tarde. Esto no es falta de atención o ganas, es un problema táctico. El Athletic no tiene ningún mecanismo ofensivo con el que desordenar al rival esto deriva en que el contrario siempre este ordenado de una forma que ya conoce y pueda tanto defender mejor como atacar mejor tras la pérdida. Perdida que por otra parte suele coger al Athletic desordenado ya que al no tener unos movimientos predefinidos y entregar el fútbol ofensivo a la creatividad de los atacantes vascos estos tienden a tomar una posición poco equilibrada. Por eso hablar hoy de un mal partido de Aketxe, Sabin o Beñat es irrelevante. Es imposible jugar bien en este equipo si no es desde la individualidad, el regate, o el choque y disputa aérea.