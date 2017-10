Previa Athletic Club - FC Barcelona: una sonrisa al pasado

Otros vendrán que bueno te harán. Como sucede en innumerables ocasiones, el refranero español viene como anillo al dedo para describir cualquier situación. En esta ocasión, no puede ser diferente. Valverde, criticado en varias ocasiones como entrenador del Athletic, dejó un listón tan alto que habrá que ver cuánto tiempo tiene que transcurrir para que haya alguien que lo supere. Por el momento, Ziganda está lejos, y cada vez más, de tan siquiera acercarse a la marca que puso el de Viandar de la Vera. Con un equipo sumido en un caos de juego y resultados, el partido ante el FC Barcelona se presenta como la primera piedra en el camino para el ex del Bilbao Athletic. Lejos de ese nivel que impuso en el filial, todos se preguntan si Kuko es la mejor opción para el banquillo rojiblanco. Ahora, ante un rival que está en un momento diametralmente opuesto con el hombre que le marcó el camino al frente, se juega el puesto por primera vez.

El retorno, además, a la que fue su casa de Ernesto Valverde hace que el partido acoja unos tintes que pueden ser dramáticos en función de lo que marque el resultado a eso de las 22:30 horas del sábado. Un duro correctivo del equipo azulgrana puede acabar con un Ziganda que ha tenido al enemigo en casa. Txingurri, que trajo un título a Bilbao 31 años después con esa Supercopa de España conseguida, precisamente, ante el FC Barcelona, puede aniquilar a un compañero de profesión del que, tal y como comentó en la rueda de prensa de su presentación, ha aprendido de él innumerables aspectos. Aspectos que, por otro lado, aún no ha implantado en un equipo que apenas conoce una victoria en sus diez últimos compromisos. Habrá que ver si estos datos no son más que suficientes como para que el paso de Valverde por Bilbao provoque un nuevo cambio en el banquillo de San Mamés.

Lo que no mejora, empeora

Parafraseando al propio José Ángel Ziganda, el Athletic sigue en caída libre. El de Larrainzar ya comentó que todo aquello que no mejora está destinado a empeorar, algo que puede estar sucediendo con su equipo. Lejos de mejorar el nivel que dieron en Suecia el pasado jueves, cuando el halo de críticas se multiplicó, el partido ante el Leganés y el último de Copa del Rey ante el Formentera no han servido más que para incendiar aún más a una grada algo caliente con el transcurso del equipo. El equipo aburre, es un hecho innegable. No domina, no se siente superior y, lo que es peor, no consigue unos resultados que sí salvaron la primera parte de la temporada, esa en la que consiguieron la clasificación a la fase de grupos de la UEFA Europa League y gran parte de los pocos puntos que tienen en liga. La falta de gol, sin embargo, no es lo más preocupante, pues esta carencia es menor cuando se compara con la ausencia de una idea de juego. El equipo no tiene un plan o, al menos, eso da a ver sobre el terreno de juego. Se repliega, pero no deja a nadie que aproveche una contra. Intenta tener el balón, pero no fructifica en ataque. Un cúmulo de deseos que parecen no llevar a ningún sitio a los de Bilbao.

El partido ante el FC Barcelona es clave para Ziganda

Lo cierto es que, seriamente, este puede ser el último partido de Ziganda en el banquillo del Athletic si el marcador y, sobre todo, la imagen es preocupante. Se sobreentiende la superioridad del FC Barcelona, su mejor momento y las carencias del equipo, pero una desatención y una falta de garra que viene marcada en el escudo rojiblanco puede ser la gota que colme el vaso. Tranquilo ante tanto revuelo, el navarro parece no tener la misma sensación, pero lo cierto es que corren aguas revueltas por Bilbao.

Beauvue celebra su tanto ante el Athletic | Fotografía: LaLiga

Todo esto viene dado por los últimos resultados del equipo. Unos marcadores, desfavorables, que además se han producido lejos de casa, pues los tres últimos encuentros han sido actuando como visitantes. La derrota por 1-0 ante el Leganés en Butarque con un gol de Beauvue, aprovechando un grosero error en el centro del campo, fue determinante para un conjunto que apenas inquietó a los locales tres minutos. Para recordar la última victoria de los rojiblancos en liga hay que remontarse al 14 de octubre, cuando vencieron al Sevilla por la mínima en lo que resultó ser un triunfo llamativo en el momento pero infructuoso después por los resultados del cuadro hispalense. Hay que tener en cuenta que, apenas unos días después, el equipo de Berizzo caía 5-1 ante el Spartak de Moscú en la UEFA Champions League y una semana después 4-0 ante el Valencia en Mestalla. Quién sabe si aquella victoria de los vascos no fue más demérito de los andaluces que éxito de los leones.

Un proyecto inteligente

La idea con la que se ha presentado Valverde en Barcelona es del todo lógica e inteligente. El técnico extremeño se plantó en todo un Camp Nou con la intención de conseguir unos resultados que aumentaran un tiempo ya de por sí corto en un banquillo de élite. Por todos es conocido que en el fútbol actual los resultados son los que marcan el devenir y la trayectoria de un técnico en un banquillo, por lo que Valverde ha preferido priorizar los datos a las sensaciones. Es cierto que este Barcelona recuerda poco o nada a aquel de Guardiola, ni siquiera al de la primera etapa de Luis Enrique, pero sí coincide, o incluso mejora, a todos ellos en los resultados. Invictos desde que cayeran en la Supercopa de España, los azulgranas lideran la Liga Santander, su grupo de UEFA Champions League y están, prácticamente, en la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Tener un partido de Copa del Rey ha posibilitado el descanso de jugador clave en el FC Barcelona

Precisamente, esa última competición es la peor noticia para el Athletic, pues el conjunto catalán ha tenido tiempo de dar descanso a sus máximas estrellas y referentes sobre el terreno de juego. Aunque los suplentes de FC Barcelona o Real Madrid pueden formar un once de garantías en cualquiera de los otros equipos de LaLiga, lo cierto es que el hecho de que Messi, que además estuvo en Londres en la gala de los premios The Best, Luis Suárez o Iniesta, entre otros, hayan tenido siete días para recuperar energías, debería preocupar aún más a José Ángel Ziganda.

Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol ante el Málaga

Sí participaron todos ellos de la última victoria liguera frente al Málaga en el Camp Nou. Precisamente, en ese partido se pudo ver la teoría de Valverde, priorizar los resultados frente al fútbol. El conjunto local ganó con la ley del mínimo esfuerzo a un Málaga que, quizás, mereció más en un partido seriamente influenciado por un error arbitral a los pocos minutos del inicio. Sí mostraron mejor cara en su última salida, nada más y nada menos que al Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. El tanto inicial de Saúl obligó a remar a contracorriente a un equipo que terminó encerrando al cuadro colchonero hasta el punto de merecer, incluso, la victoria. Solo Luís Suárez fue capaz de traspasar a un espléndido Oblak.

El otro clásico

Si bien es cierto que un partido entre FC Barcelona y Real Madrid paraliza el panorama futbolístico mundial, no hay que olvidar que el Athletic compite junto a ellos siendo el tercer equipo que nunca ha pisado la Segunda División del fútbol nacional. Con un proyecto y, sobre todo, unas ideas muy distintas, los vascos se han plantado en una época futbolística liderada por lo económico con una de sus mejores caras. Así pues, no resulta llamativo que se superen los doscientos encuentros entre estos dos rivales históricos. Concretamente son 221 los partidos que se han disputado entre bilbaínos y barceloneses, de los cuales, 74, son para los rojiblancos y 111 para los azulgranas, quiénes comandan este balance con un cincuenta por ciento de triunfos. Dato opuesto es el que se produce en San Mamés, donde el Athletic se ha impuesto en el 48 por ciento de las ocasiones, ganando 54 de los 112 partidos en tierras vascas. Así pues, se deriva que los entrenados ahora por Ziganda consiguen el 73 por ciento de sus victorias ante el FC Barcelona frente a su afición. 23 empates y 35 victorias visitantes completan la estadística.

El Athletic gana el 73% de sus partidos ante el FC Barcelona actuando como local

Mismo guión siguen los goles. De los 726 que se han conseguido en este tipo de duelos, 411 son para los de Valverde y 315 para los rojiblancos, que vuelven a imponerse en la estadística de los partidos en La Catedral. Ahí, 359 han sido las dianas, siendo 201 para el Athletic y 158 para el FC Barcelona. Las medias, sin embargo, son ligeramente más bajas, pues en San Mamés se anotan 3,20 goles por partido mientras que en general son 3,28. A este último dato ayudan y mucho las últimas goleadas endosadas por los culés a los leones en el Camp Nou.

Goles, y de gran calidad, se vieron en el último partido de ambos en territorio vasco. Fue en la noche de Reyes de este mismo año, en un partido que supuso el primer regalo para los aficionados del Athletic. La victoria por 2-1 en la Copa del Rey, en un partido que, además, sirvió de homenaje para un Yeray que había sido diagnosticado de cáncer días antes, dejó encarrilado un paso que, finalmente, no se produjo. Clave para ese desenlace fue el gol de Messi en la segunda mitad, que recortó distancias en un marcador que habían movido previamente Aduriz y Williams en un inicio de partido espectacular.

La era de Txingurri

Desde luego, el rival es un gran atractivo para el público de San Mamés, pero la vuelta de Valverde a la que ha sido su casa durante estos últimos cuatro años será el hecho más destacado de este Athletic Club – FC Barcelona. El entrenador de Viandar de la Vera, a base de trabajo, se ha hecho un hueco en la historia del conjunto rojiblanco como uno de los mejores entrenadores. Siendo el que más partidos ha dirigido al equipo, con 306 encuentros, ha superado a otros históricos como Javier Clemente o, más recientemente, Joaquín Caparrós o Marcelo Bielsa, quien dejó huella en el feudo vasco.

Ernesto Valverde dirigiendo un partido con el Athletic | Fotografía: LaLiga

Además, puede presumir de ser el aquel que trajo un nuevo título a Bilbao más de tres décadas después. La Supercopa ante el FC Barcelona marcará un antes y un después en la trayectoria de un equipo único en el panorama futbolista por la forma en la que entiende el fútbol. A esta particularidad se amoldó Valverde de la mejor manera posible, dejando a un lado una etapa convulsa como la de Marcelo Bielsa y encauzando unas aguas que, a pesar de que muchos se han encargado de agitar, nunca han perdido su tránsito. Así pues, el regreso de Valverde a San Mamés, más con el momento que vive el equipo, puede ser la gran imagen de la jornada 10 de Primera División.

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Cumpliendo su quinta temporada en Primera División, este colegiado del Comité Territorial Valenciano será el encargado de imponer el orden en el encuentro. Estará acompañado en las bandas por Diego Barvero Sevilla, del Comité Territorial Andaluz, y César Manuel Noval Font, del Comité Territorial Valenciano. El cuarto árbitro será Jaime Ruíz Álvarez, del Comité Territorial Asturiano, mientras que José Antonio Teixeira Vitienes actuará como Delegado informador. En cuanto a las estadísticas de Martínez Munuera, hay que tener en cuenta que ha dirigido ya cuatro partidos de la Liga Santander esta temporada, con un total de 25 tarjetas amarillas y una roja por doble amonestación.

En lo que se refiere a estos equipos, ha arbitrado trece partidos del Athletic, con un balance de seis victorias, un empate y seis derrotas. Mismos partidos del FC Barcelona ha estado presente aunque, eso sí, con un mejor balance. Los diez triunfos se imponen a las dos derrotas y un empate del conjunto azulgrana.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Pocas novedades hay en lo que al Athletic Club se refiere. Óscar De Marcos, Yeray e Iker Muniain seguirán sin estar disponibles para un Ziganda que habrá que ver si cuenta con Balenziaga. La gran duda en el once está, precisamente, ahí, en ver quién sustituye al lateral izquierdo. Aunque Lekue es el que se postula como favorito, lo cierto es que fue Saborit el que jugó ante el Leganés. En cuanto al FC Barcelona, a las bajas de Dembélé y Rafinha parecen unirse Arda Turán y Aleix Vidal. La única nota positiva para Valverde puede estar en el regreso de Jordi Alba.