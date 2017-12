Anuario VAVEL Athletic Club 2017: Kepa Arrizabalaga, un año lleno de rumores

Google Plus

Tras el fichaje de Gorka Iraizoz por el Girona el pasado verano, la portería del Athletic se quedaba vacante y uno de los candidatos para ocupar el puesto de titular era Kepa. En un principio parecía que se disputaría el puesto de titular con el repescado Iago Herrerín –cedido la temporada anterior al Leganés-, pero nada más lejos de la realidad, Kepa se hacía con la titularidad, al menos en liga.

Al joven portero de Ondarroa no le faltan cualidades y es que algunos aficionados del Athletic ven en él el nuevo Iribar rojiblanco. Y no es para menos, pues el portero está llamando la atención gracias a sus actuaciones que no dejan a nadie indiferente.

De las cesiones a la titularidad en el primer equipo

Lejos quedan ya para Kepa las cesiones y sus andaduras por equipos de Segunda División. Y es que muchos ojos estaban puestos en el guardameta que ya la temporada pasada jugaba un total de 23 partidos, relegando a Gorka en muchos de ellos a un segundo plano. Esta temporada se ha echo con la portería rojiblanca disputando un total de 14 partidos en los que ha encajado 19 goles en total.

El cancerbero rojiblanco se ha ganado este puesto con creces, pues ha salvado a su equipo esta temporada en más de una ocasión cosechando puntos importantes con sus paradas, como por ejemplo partidos contra el Deportivo , que con sus paradas consiguió que su equipo sumase tres puntos muy importantes o contra el Real Madrid, que mantuvo la portería a cero dando un punto a su equipo. Y protagonizando en más de una ocasión la mejor parada de la jornada.

Lo cierto es que el guardameta se perdió el último encuentro del año en San Mamés ante la Real Sociedad. Para algunos podía ser el último encuentro que Kepa disputase en el feudo rojiblanco como local, pero en el club no tienen esa sensación, el primero que no pensaba así era su entrenador y lo expresaba públicamente.

Su renovación: un "culebrón" sin resolver

Y es que, debido a los buenos resultados cosechados, varios clubes, tanto nacionales como internacionales, están interesados en hacerse con los servicios del joven portero que termina contrato con el Athletic el 30 de junio y aún no se ha producido su renovación, pero esto no es algo que le preocupe al jugador, quien en más de una ocasión se ha manifestado: “Estoy tranquilo, entrenando bien y hasta el final seguiré en el campo disfrutando con mis compañeros”.

Si esta renovación no se llegase a producir, Kepa es libre para firmar en el mercado invernal -en enero- un acuerdo con el club que más le interese, por ello el club vasco está haciendo lo posible para que una de sus promesas siga ligada a la entidad por muchos años. Este es sin duda el tema que más portadas está ocupando en estos últimos meses.

La afición, dividida

En Bilbao el tema de su renovación está provocando un cisma. Hay sectores de la afición que critican abiertamente a la Junta Directiva por no haber sabido gestionar la renovación de uno de los jugadores insignia del club. Por otro lado están aquellos que critican la ambigüedad del portero al no pronunciarse abiertamente sobre sus deseos, y eso en Bilbao no se perdona.

Y también están los que ya tienen sustituto para él, bien sea Iago Herrerín, Alex Remiro -que actualmente milita en las filas del Huesca- y Unai Simón -jugador del filial rojiblanco-.

Lo último que se ha sabido es que el club ha aceptado las condiciones del guardameta, quien tiene ahora la última palabra. Sea como sea, ya queda menos para saber el futuro del portero.