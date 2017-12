Anuario VAVEL Athletic Club 2017: Beñat, año de subidas y bajadas

Google Plus

Beñat jugando los dieciseisavos de copa en Formentera/. Web; Athletic Club

El mediocentro del Athletic no ha tenido su mejor año, aunque se puede decir que lo va a acabar de la mejor forma posible. Beñat Etxebarría cumple cuatro años en el Athletic Club después de su paso por el Betis. 2017 comenzaba para Beñat de una forma maravillosa. El 12 de enero de 2017 se cumplían diez años de su debut con el Athletic, un partido que el centrocampista vasco nunca olvidará.

Beñat solo pudo participar en este 2017 en dos partidos de Copa y dos partidos de Europa, ya que el Athletic quedó eliminado en la ronda del KO de ambas competiciones por el FC Barcelona y el Apoel Nicosia respectivamente.

Valverde sabía que Beñat era la pieza clave del centro del campo. Tenía un guante en el pie, y confiaba en él en la mayoría de los partidos. En febrero, Beñat entraba en el club de los 30, edad que parecía ser menor después del despliegue físico con el que deleitaba partido tras partido.

La temporada 2016-2017 no fue fácil para el Athletic. Como se ha mencionado anteriormente, la eliminación en UEFA Europa League y en Copa supuso un varapalo enorme para el equipo de Valverde. También comenzaron a escucharse los primeros rumores sobre su marcha al FC Barcelona, equipo donde acabaría yéndose el entrenador extremeño. A Beñat esto no le interesa, ya que estaba disputando muchos minutos con el técnico del Athletic.

Finaliza una gran temporada

A sus 30 años, Beñat finalizaba la temporada 2016-2017 contento a nivel personal a pesar de haber anotado solo un gol en los 32 partidos de liga que había disputado, con una media de 42 pases acertados por partido y 1.320 pases buenos en toda la temporada, algo que no cualquier medio centro haría. En Europa Legue, algo más animado, con seis partidos disputados y un gol a favor, donde la media de pases acertados por partido sube a 56. En Copa del Rey, Beñat solo pudo disputar un partido donde lo más significante fue la tarjeta amarilla que vio. A pesar de estos datos estadísticos, Beñat ayudó mucho al equipo en defensa y, sobre todo, en ataque.

El paso del sueño a la pesadilla

Beñat afrontaba una nueva temporada feliz, y más después de que se reuniera con el presidente del club Josu Urrutia para firmar su renovación hasta 2020. Comentaba que su sueño siempre había sido jugar en el Athletic, lo consiguió hace cinco años, pero el sueño sigue y espera que nunca se acabe. Con cambio de entrenador, Beñat seguía contando en los planes de Ziganda. Se tiró los meses de verano sin parar, jugándolo todo y dándole al club resultados positivos. El mediocentro fue señalado por Ziganda como un mediocentro organizador. Jugó de titular los cuatro partidos de las dos rondas previas del Athletic para poder clasificarse a la UEFA Europa League y el primer partido de liga ante el Getafe.

En aquellos momentos, el sacrificado fue San José, porque la apuesta de Ziganda pasaba por tener un medio centro de construcción, aunque esto no iba a durar mucho.

En Berlín quedó fuera de la convocatoria, algo que se podía entender para darle descanso. Pero cuando se dejó de ver a Beñat un partido tras otro jugando los minutos finales o ni jugando, algo olía mal. Sonaba a toque de atención por Ziganda, que explicó en una rueda de prensa que prefería jugar con pivote, por lo cual Beñat no entraba dentro de los planes de Ziganda. La gente estaba preocupada hasta que el día 1 de noviembre salió a la luz la noticia esperada por todo el mundo. Beñat iba a ser operado de pubalgia, lesión que llevaba arrastrando meses y meses y que hacía que Ziganda no contara con él. El día 6 de ese mismo mes fue operado con éxito en Múnich. La recuperación rondaba entre las 48 semanas, por lo cual a Beñat no se le esperaba más hasta 2018.

Beñat en rueda de prensa | Fotografía: Athletic Club

Pero había un partido especial para Beñat en el que no podía faltar. El último del año, en el Benito Villamarín, su exestadio. A base de esfuerzo y trabajo Beñat pudo disputar cinco minutos en ese partido donde el Athletic ganaba por 0-2 y se llevó una gran ovación de su afición.

Beñat espera que este 2018 le vaya mejor y su operación de pubalgia seguro que le ayudará a que su sueño de jugar muchos años más en el Athletic se cumpla.