El vestuario se une ante el " Caso Kepa"

Kepa Arrizabalaga en una de sus intervenciones esta temporada. Fotografía: Athletic Club

Esta claro que es el tema estrella del año el Bilbao, la renovación o no renovación del portero de Ondarroa no deja indiferente a nadie, ni a sus propios compañeros, los cuales se ven en el aprieto de responder alguna pregunta sobre este tema cada vez que alguno sale en rueda de prensa.

Esta semana le ha tocado lidiar con el asunto a Mikel Rico, que tras finalizar la sesión de entrenamiento del Lunes defendía así a su compañero ante la prensa: "Sabéis más vosotros que nosotros. Es una bola de nieve porque la hacéis vosotros. Ha pasado reconocimiento médico, ha firmado contrato para ahora o para junio, el pago de la cláusula es inminente, lleva siendo una semana inminente... Y la única verdad de todo es que Kepa esta aquí, que Kepa es jugador del Athletic Club y que el único que no ha dicho nada de todo esto es Kepa".

El de Arrigorriaga apuntaba también que: "En su día dijo que cuando hubiera algo que decir lo diría y si no ha dicho nada es que no hay nada que decir. Nosotros estamos ajenos a eso y está centrado. Kepa es uno más y poco más que decir".

Pero no es el único que se ha pronunciado sobre lo que tiene pinta de ser un "culebrón" que se alarga en el tiempo. Beñat se manifestaba con más contundencia que su compañero sobre los comentarios vertidos por ciertos sectores de la prensa: "Se habla demasiado, es excesivo ya, se habla de muchas cosas y muchas son mentiras, lo que molesta al jugador e incluso al equipo. Pero el equipo está al margen de lo extradeportivo" el de Igorre zanjaba así la conversación: "Es portero del Athletic este año y como compañero y amigo quiero que siga con nosotros".

El último que ha pasado esta semana por rueda de prensa ha sido Iago Herrerín y cómo no ha sido preguntado por el tema con mas ahínco si cabe ya que el guardameta ha pasado a ser titular tras la lesión de su compañero. El de Basurto apuntaba lo siguiente: " Veo a Kepa igual que siempre, está triste, sobre todo, porque no puede entrenar con nosotros; es el único cambio que tiene en la cabeza". También remarcaba que: "los que habláis sois vosotros (los periodistas), él no ha dicho nada", "Al final está recuperándose de una lesión y esperando a poder entrar. Tiene que estar tranquilo para recuperarse, y en el momento en el que lo haga entrará y apretará como siempre. Sí hay que decir algo lo dirá él".

Por último preguntado por si su reciente renovación haya podido darse por la incertidumbre producida por la posible no renovación de su compañero, Iago piensa que no ha tenido nada que ver y comentaba que : "Igual es más porque estoy jugando bien que pensar en Kepa. Estar todo el día con pensar en Kepa... Lo sacáis vosotros más que yo. Yo voy a lo mío. Cuando tengo que escuchar desprecios hacia mi compañero no me gusta porque es un profesional. Está lesionado, sigue siendo de nuestro equipo y le voy a defender hasta donde sea porque se lo merece y no ha dado motivo para lo contrario".