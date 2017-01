El filial continúa viento en popa

Google Plus

Después de terminar la primera vuelta empatando ante el Club Deportivo Tuilla en El Candín, y arrancarlo de nuevo firmando tablas en La Cruz frente al Unión Club Ceares, el Real Sporting de Gijón B dejaba a un lado la competición liguera para comparecer en la Copa Federación, donde se imponía por 0-2 ante la Sociedad Deportiva Zamudio, lo cual le permite llegar al choque de este domingo contra el Condal Club cargado de moral, más aún teniendo en cuenta que el equipo de Noreña en la primera vuelta logró empatar ante los gijoneses, y buscará ser el primer equipo que gane en la Ciudad Deportiva de Mareo tras caer en un choque directo frente al Club Deportivo Covadonga y empatar ante el Club Deportivo Llanes, lo cual deja al cuadro noreñense en la décima posición del grupo segundo de la Tercera División con veintiocho puntos, quince menos que el filial sportinguista.

A sabiendas de la importancia del encuentro, para no perder distancia con el Real Avilés y el Unión Popular de Langreo, José Alberto López apostaba por un once inicial en la Ciudad Deportiva de Mareo formado por Javi Benítez, Juan Cifre, Ramón Riego, Juan Rodríguez, Pelayo, Cristian Salvador, Isma Cerro, Nacho Méndez, Claudio Medina, Pablo Fernández y Jaime Santos. Por su parte, Dani Roces asumía la complicación de obtener puntos en el feudo sportinguista, pero el técnico noreñense saltaba al campo con un once formado por Carlos Castro, Sergio Zapico, Javi Menéndez, Aitor Elena, Borja Mori, Rueda, Javi Álvarez, Carlinos, Germán Fassani, Imaz y Aitor Hervás. Noventa minutos para dilucidar qué equipo era merecedor de llevarse los tres puntos.

Carlos Castro introduce en su propia portería un saque de esquina que supone el primer tanto rojiblanco

Como era previsible, el Sporting B asumía el mando del choque en los primeros compases del encuentro, obteniendo premio a su dominio a los cuatro minutos de partido, cuando un saque de esquina terminaba siendo introducido en su propia portería por el guardameta visitante, Carlos Castro, siendo este el 1-0 para el filial rojiblanco. Escasos minutos después, una gran contra trenzada en banda por Isma Cerro, hacía que el cuero le terminara llegando a Pablo Fernández, quien desde la frontal enviaba el balón cerca del palo derecho. Se sentía cómodo el Real Sporting de Gijón B, que con velocidad hacía mucho daño al Condal, teniendo Jaime en sus botas el segundo tanto, pero su disparo desde la frontal se iba demasiado alto. El Condal intentaba salir a la contra, pero sus intentos quedaban cortados fácilmente por la zaga rojiblanca, muy bien plantada sobre el verde de Mareo.

El filial dominaba, jugaba a placer en la zona de tres cuartos y un centro de Pablo Fernández al cuarto de hora no era rematado por muy poco por Jaime Santos. El cuadro visitante tan solo se podía limitar a correr detrás del balón, con el consecuente cansancio, lo cual implicaba que el Sporting B cada vez jugara mejor, teniendo Isma Cerro el gol en sus botas, pero su remate a bocajarro dentro del área era despejado sin problemas por Carlos Castro. El siguiente en tener el gol en sus botas sería Claudio, que tras aprovechar un buen centro de Pablo Fernández se encontraba en dos tiempos con Castro, que mandaba el cuero a saque de esquina, el cual moría sin peligro alguno. El paso de los minutos no hacía despertar al cuadro noreñense, que era un mero títere en manos del Sporting B, quien vería como Claudio tenía una nueva doble ocasión que Carlos Castro detenía con gran acierto.

Tendría que pasar más de media hora para que llegara la primera ocasión visitante, pero la suerte no estaba del lado de Borja Mori, que remataba el cuero demasiado alto dentro del área. Al borde del descanso llegaría una de las ocasiones más claras del filial sportinguista, y es que en un tres contra uno, Isma Cerro ponía un balón raso al corazón del área que conseguía cortar muy hábil Sergio Zapico cuando ya se cantaba el gol en la grada. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el final de la primera mitad, yéndose los veintidós protagonistas a vestuarios con un marcador de 1-0 gracias al tanto en propia puerta del portero visitante, Carlos Castro.

Festín de goles en el segundo acto

A pesar de tener controlado el choque a las mil maravillas, José Alberto López quería más mordiente en ataque, lo cual le hacía retirar al descanso a Cristian Salvador, para dar entrada en su lugar a Berto Cayarga, quien no necesitaría ni un minuto para crear peligro. En la reanudación del choque el extremo avilesino sacaba rápidamente una falta para que Jaime Santos ganara la espalda a la defensa y con un toque sutil batiera por bajo a Carlos Castro en lo que era el 2-0 a favor del Sporting B. El Condal ni mucho menos se rendiría aún teniendo dos goles de desventaja en el electrónico, y en el minuto 55 Aitor Elena aprovechaba un balón parado para mandar el cuero al fondo de las redes locales subiendo el 2-1 al marcador y poniendo el partido patas arriba. La alegría le duraría al Condal poco menos de diez minutos, y es que después de entrar Álvaro García en lugar de Isma Cerro, el talentoso extremo aprovechaba un centro desde la banda para cabecear el cuero sin que Castro pudiera hacer nada para evitar el 3-1.

Con el paso de los minutos la intensidad bajaba, para que a poco menos de un cuarto de hora del final, Claudio Medina tuvo el cuarto gol en sus botas, pero dentro del área no fue capaz de rematar al llegar rápidamente al corte Borja Mori. A tan solo ocho minutos de la conclusión llegaría una de las últimas acciones de peligro, derribando Javi Menéndez a Pablo Fernández dentro del área, en una acción señalada como penalti por el colegiado y que los visitantes protestaban enérgicamente, para que la pena máxima fuera materializada por el propio Pablo en lo que era el 4-1 a favor del Real Sporting de Gijón B. Sin tiempo para más, el colegiado indicó el final del encuentro, al cual se llegó con un marcador de 4-1 a favor del filial rojiblanco gracias a los tantos de Carlos Castro en propia puerta, Jaime Santos, Álvaro García y Pablo Fernández, de penalti, que contrarrestaron el anotado por Aitor Elena. Tres puntos vitales para los locales que continúan en tercer lugar, mientras que el equipo visitante queda en una rezagada décima posición.