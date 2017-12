VI Día del Reportaje, 2017 | Fotomontaje: Javier Robles (VAVEL)

Desde 2009 no reconocemos mayor autoridad que la del respeto al lector y al periodismo. Nos hemos envuelto en una pátina de ilusión y con idéntica proporción hemos edulcorado nuestro hábitat por la resurrección de la comunicación. Por eso nació VAVEL. Porque entonces decidimos vivir en una analepsis continuada. Porque quisimos renunciar a las fechorías que otrora nos intentaron imponer. Hace ocho años que hemos detectado el problema. Que nos hemos rebelado ante el plan que para este oficio se tenía ideado. Hace ocho años que nos alzamos en lápices contra quienes querían conducirnos, creídos de plenipotencia, hacia un golpe de estado intelectual. Hoy sabemos que se quiso exterminar la virtud del periodismo en pos del estigma y la deshonra.

En VAVEL apostamos siempre por ir un paso más allá de la mera exigencia. No queremos contarte los partidos, queremos que los vivas; no queremos plasmar los datos, queremos entenderlos, analizarlos, valorarlos; no queremos trasladarte las palabras de directivos, jugadores, técnicos, sino que queremos tratar de entenderlas, de desgranarlas. Por esa razón, la extensión, enemiga por antonomasia de los textos en internet, siempre ha encontrado en VAVEL un lugar en el que tener cabida, porque el interés de una mente inquieta ha de ir mucho más allá, ha de ser insaciable y no temerle a los argumentos, tantas veces faltos en la demagogia y el sensacionalismo.

Las anteriores ediciones del Día del Reportaje en VAVEL

La torre de 'VAVEL'

He aquí la sexta edición del Día del Reportaje. Casi oriunda de nuestros orígenes. Casi evidencia de nuestro contrato. Este es el momento en que la calidad se funde con la extensión y su delirio sopla con vida y buena fe el ondeo de nuestra bandera. Ustedes, lectores, y nosotros, periodistas, toquemos sin miedo la sinfonía que más nos gusta. El bien dejará de ser un canto de cisne, pues nuestra fuerza es mayor que la indolencia de quien sabe su responsabilidad y al final del camino claudicará.

Porque VAVEL no se fundó con el objetivo de ser un simple periódico equiparable al resto, sino con el propósito de voltear para siempre el destino del periodismo. VAVEL significa sentimiento, amor a una profesión, pasión, ilusión y ambición. Perseguir por convicción una ideología hasta el final. Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Porque el periodismo merece ser verdadero y por ello hemos derramado innumerables gotas de sudor en nuestros ocho años de historia, y derramaremos millones de gotas más hasta lograr una prensa de prestigio. Porque el mundo actual necesita un periodismo intelectualizado, elaborado, narrativo y culto, tanto para los profesionales de la información como para los consumidores. Porque combatiremos y nos enfrentaremos a quien haga falta para que, de una vez, ganen los buenos. Porque cuando nos han dado por muertos hemos estado más vivos que nunca. Porque el buen estratega es el que va dos pasos por delante. Porque éxito es caerse diez veces y levantarse once. Porque VAVEL es la 'V'ida. Y mientras hay vida hay esperanza.

De nuevo, otro 24 de diciembre más, tenemos el placer de presentar el 'Día del Reportaje'. Un día marcado en el calendario y que desde su primera edición vino para quedarse. Un día para disfrutar del periodismo que debería reinar y que un día reinará: el periodismo con verdad.

Felices fiestas. Pronto hablaremos del 2018, en el que seguiremos perseverando con fuerza y alma.

VI edición del Día del Reportaje en VAVEL