Murray: "Quiero jugar todo lo que me permita mi cuerpo"

Se resolvió la incógnita. Andy Murray jugará Wimbledon. Así lo confirmó el propio tenista escocés en la rueda de prensa previa al inicio del torneo. Aunque también dejó caer que si algo malo ocurre en estos próximos días, todavía podría bajarse del cuadro. "Sí, voy a jugar Wimbledon, a no ser que en los dos próximos días me levante alguna mañana y no me sienta bien. Tengo que ser muy cauteloso, todo esto forma parte de un proceso que hay que estudiar día a día, no puedes precipitarte", reconoció.

El de Dunblane, actualmente en el puesto 156 del mundo, volvió hace apenas diez días a la competición en el torneo de Queen's, cayendo en tres duros sets ante Nick Kyrgios. Esta semana se probó también en Eastbourne, logrando su primera victoria en 350 días ante el suizo Stan Wawrinka para más tarde sucumbir ante el ahora número uno británico, Kyle Edmund. "He entrenado a buen nivel con algunos de los mejores jugadores del mundo. Eso me hace sentir confiado para volver a ser competitivo. Normalmente, cuando vuelves no esperas ser competitivo contra los mejores del mundo a corto plazo", explicó Murray, que, no obstante, también reconoce que le gustaría estar mejor y que tendrá que seguir entrenando de esta manera durante más tiempo para seguir progresando.

"Estoy emocionado porque hace cuatro o cinco semanas no sabía si iba a poder estar aquí. Estos días tengo que estar atento y ver cómo reacciona mi cuerpo. Tengo que ver qué es lo mejor para mí ahora mismo, ser inteligente, porque no sé cómo me voy a sentir después de cada partido", afirmó.

Sobre su rival en primera ronda, el francés Benoit Paire, Murray espera un duelo complicado ante un jugador que varía mucho su juego. "Ya lo hizo bien el año pasado y el otro día estuvo a punto de ganar a Federer en Halle. Con su juego y habilidad no veo razones para que no lo haga bien también aquí", explicó.

De lo que no tiene ninguna duda el tres veces campeón de Grand Slam es de que no quiere volver a pasar por el calvario que lo ha mantenido fuera del circuito once meses. Si los dolores no remiten, no le quedará otra que dejarlo. "No voy a jugar durante tres o cuatro años más si no soy competitivo o sigo teniendo dolor. Si finalmente tengo que parar, me dolerá, por supuesto. Amo el tenis, me gusta verlo, jugarlo, me encanta viajar... Quiero jugar todo lo que pueda, pero también lo que me permita mi cuerpo", razonó.