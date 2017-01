Djokovic no se relaja ni en primera ronda

Google Plus

Después de concluir la pasada temporada teniendo que claudicar ante el dominio del británico Andy Murray, Novak Djokovic tiene un propósito definido para el 2017: recuperar el número uno perdido meses atrás. Para comenzar el curso tenístico el serbio conseguía imponerse en el Qatar ExxonMobil Open, llegando así lleno de confianza e ilusión al primer Grand Slam del curso, el Open de Australia, donde en la primera ronda se tenía que batir con el español Fernando Verdasco, número cuarenta del ránking ATP, que acudía a la cita tras haber sucumbido en el Qatar ExxonMobil Open frente a quien este martes sería su rival, Novak Djokovic. Aires de revancha para el madrileño, mientras que la responsabilidad se respiraba en el ambiente, más aun cuando Murray consiguió ganar su partido este pasado lunes, continuando así la pelea por la primera posición del ránking ATP.

Perfecto comienzo para Djokovic

Los comienzos en un torneo tan importante como el Open de Australia nunca son fáciles, los nervios están a flor de piel y dar lo mejor de sí mismo después de un sinfín de entrenamientos en suelo australiano, Djokovic saltaba a pista con la responsabilidad de evitar que Verdasco diera la sorpresa venciéndole, algo que ya consiguió el madrileño la pasada campaña, pero frente a Rafael Nadal. Tras solventar su primer servicio al saque sin mayores problemas, Novak subía su nivel al resto para conseguir que Fernando cediera ni más ni menos que tres bolas de rotura a favor del serbio, convertiendo este último la segunda para irse raudo y veloz hacia el 2-0. Una vez certificó el quiebre con su saque, Djokovic no bajó el pistón, logrando una nueva bola de break, la cual aprovechaba para llegar hasta el 4-0. Un juego fácil para cada contendiente al triunfo y la presión le llegaba a Novak, que cerraba el primer parcial sin problemas por 6-1, mostrando una aplastante superioridad el número dos al no ceder ni una sola bola de rotura.

En una locura de quiebres Djokovic termina siendo más fuerte en el tie break

No todo es como comienza ni mucho menos, y es que a pesar de no dar síntomas de peligro al resto durante la primera manga, Verdasco regresaba a pista tras un pequeño descanso con la mentalidad totalmente cambiada, asumiendo la necesidad de mejorar su juego si quería estar peleando por el triunfo hasta el final, lo cual hacía que el madrileño después de ganar su primer juego al saque fuera capaz de obtener dos bolas de break, valiendo la segunda para que Fernando se fuera hasta el 0-2. La alegría le duraría a Verdasco un abrir y cerrar de ojos, puesto que Djokovic no tenía intención de dejarse ir en el parcial, obteniendo tres bolas de quiebre Novak, aprovechando el serbio la segunda para cerrar el contrabreak.

Pero Djokovic tampoco lograría coger el mismo ritmo que en la primera manga, y es que a la hora de consolidar la rotura, el madrileño le volvía a romper el saque yéndose hacia el 1-3, una diferencia que el número dos del mundo conseguía recortar con un segundo break que ponía patas arriba el choque, igualando por tanto la contienda a tres juegos Novak. De ahí en adelante se produciría una calma tensa en la que tanto Verdasco como Djokovic conseguían sacar hacia delante sus servicios, llegando por tanto al 5-5, la zona crítica del parcial. Los nervios cerca estarían de jugar una mala pasada a Fernando, que tenía que salvar tres bolas de rotura para llegar al 5-6, algo que conseguía Novak con total facilidad, quedando por delante un tie break vibrante. Verdasco no conseguiría mantener el ritmo en la muerte súbita y ahí el tenista serbio daría un hachazo final al partido llevándose el desempate por 7-4, y por tanto se hacía con el segundo parcial por 7-6 (4).

Verdasco termina sacando bandera blanca

Las pocas fuerzas de las que disponía Verdasco las había gastado todas en la segunda manga, algo que se demostró claramente en los primeros compases cuando una rotura tempranera de Novak llevaba al serbio hasta el 3-0 fácilmente, una ventaja difícilmente salvable para el madrileño. Tres juegos de relajación sería el tiempo que se tomaría Djokovic antes de llegar al 2-4, momento en que daría el punto final al encuentro, solventando primero su servicio al saque para a continuación quebrar el servicio de Verdasco cerrando el tercer parcial por 6-2, lo cual le hacía llevarse la victoria por 6-1, 7-6 (4) y 6-2 después de dos horas y veinte minutos. El primer paso hacia el título ya está dado y el serbio tendrá que verse las caras en la segunda ronda del Open de Australia con el uzbeco Denis Istomin, quien previamente venció a Ivan Dodig por 6-1, 6-4, 3-6 y 7-5.