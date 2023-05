Previa Tijuana Femenil vs Rayadas: se repite el cruce en Cuartos de Final

La Liga MX Femenil, temporada tras temporada va aumentando el nivel de competencia, los cuatro equipos que más han destacado, cada temporada van teniendo más competencia y esto para el espectáculo es beneficioso, los equipos que han invertido en el equipo femenil, han visto sus resultados en campeonatos, pero aún hay equipos que invierten poco y sus resultados son fatales.

Monterrey y Tijuana han sido en los últimos torneos dos constantes en la Liguilla, las Rayadas desde el comienzo de la competición se perfiló como uno de los equipos más potentes, Xolas no tuvo un gran inicio tan espectacular pero de a poco han encontrado la fórmula para tener un equipo competitivo y ser más constantes en la fase final.

Duelo de liguilla/Imagen: XolosFemenil

Monterrey suele ser tan dominador que tiene en el torneo pocas derrotas, Tijuana no es tan constante pero suele dar sorpresas a equipos favoritos, este duelo de Liguilla será sin duda un duelo lleno de sorpresas, Xolas puede dar el golpe sin embargo tiene que dar un partido perfecto, Rayadas con su superioridad no parece que le surjan problemas pero es en esos duelos cuando más lo han sorprendido, el primer partido de Liguilla definirá el camino del duelo de vuelta.

¿Cómo llegan?

Tijuana

El equipo de Tijuana Femenil ha creado un proyecto que le está dejando muchos frutos, el equipo fronterizo ya tiene varios torneos clasificando a Liguilla y pese a que no ha disputado la gran final, el equipo estás encaminado a eso, Tijuana tiene jugadoras de gran calidad y sin duda ya no es sorpresa que vuelva a estar clasificado a Liguilla, el cierre del torneo para Tijuana fue muy complicado ya que no lograron conseguir los mejores resultados.

Tijuana llegaba a la última jornada con 4 partidos sin conseguir la victoria, su rival eran Chivas femenil, equipo que tenía la primera posición en ese momento, en la previa del duelo, se esperaba la victoria del equipo rojiblanco, no obstante el duelo fue muy parejo y las fronterizas consiguieron el gol en los últimos minutos, con esa victoria entraban a la Liguilla y dejaban a Chivas sin poder asegurar el liderato.

Equipo complicado/ Imagen: XolosFemenil

Ahora Tijuana tendrá que enfrentar al que es probablemente el equipo en mejor forma, sin duda el reto que comienza este viernes será una tarea muy complicada para Xolos, pero el equipo estuvo en varias ocasiones en la misma situación y terminó sacando puntos, un arma a su favor sería la cancha del Estadio Caliente, el equipo debe aprovechar todos sus recursos para lograr avanzar.

Rayadas

Rayadas de Monterrey es uno de los equipos que más se le ha invertido desde la creación de la liga femenil, y esto lo ha llevado a colocarse entre las mejores de la Liga MX, entrar a Liguilla no ha sido un gran reto para el equipo, ya que por lo general compite en instancias finales, Rayadas tiene cuatro temporadas terminando entre los primeros dos de la tabla, esto habla de la estabilidad del equipo.

Rayadas no tuvo problemas para clasificarse ya que desde jornadas previas había asegurado su lugar, en la última jornada fue cuando aseguró el primer lugar tras la combinación de resultados, el equipo tiene pocas debilidades y su poder en ofensiva es de lo mejor en la liga, su rival en cuartos de final no parece ser tan poderoso, sin embargo no deberán confiarse ya que Tijuana es un equipo que puede dar la gran sorpresa.

Rayadas fue el gran líder con 39 puntos, sin duda este torneo podrían levantar el título ya que los otros tres candidatos han sido irregulares y esa irregularidad en la Liguilla afecta mucho en competencia, para no llevarse la sorpresa, el equipo necesita la victoria en la cancha del Tijuana, así podrá gestionar mejor el duelo de vuelta.

Antecedentes

Rayadas 5-2 Tijuana

Tijuana 2-2 Rayadas

Rayadas 2-1 Tijuana

Tijuana 0-1 Rayadas

Tijuana 2-0 Rayadas

Última alineación Tijuana

Gutiérrez, Willett, Toraya, Fong, López, Fregulia, Villamizar, De La Rosa, Hernández, Espinosa, Hix.

Última alineación Rayadas

Godínez, Bernal, Flores, Bernal, Cadena, Evangelista, Franco, Valdez, Burkenroad, Aviléz, Iheuzo.