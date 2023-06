Tijuana vs Pumas: Un nuevo cominezo en la frontera

Comienza el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, tras un mes desde que se jugó la final, el futbol mexicano se reanuda en lo que se espera sea un semestre muy intenso, Tijuana y Pumas son parte de la jornada inaugural, dos conjuntos que en el certamen anterior no fueron capaces de clasificarse entre los 12 primeros, ahora el nivel de exigencia para ambos es mayor y sin duda este primer duelo será clave.

Tijuana y Pumas tuvieron un pésimo semestre, ambos intentaron corregir cambiando al director técnico, desafortunadamente tanto Miguel Herrera como Antonio Mohamed no lograron estar entre los 12 mejores. Al ser escuadras con mucha exigencia, no estar clasificado para la próxima liguilla podría ser muy grave, es por eso que ambos necesitan mejorar y al tener la oportunidad de prepararse de mejor manera, ya no habrá excusas.

¿Cómo llegan?

Xolos de Tijuana no la ha pasado nada bien en los últimos años, el cuadro fronterizo pasó de ser un competidor constate, a uno de los coleros de la Liga MX, el cambio fue muy drástico y es por eso que desde el certamen anterior Miguel Herrera dirige al club, con este entrenador llegó a ser líder de la competencia, desplegando un buen estilo de juego y sobre todo haciendo del Estadio Caliente una fortaleza.

Tijuana listo para el reto/Imagen: Xolos

Tijuana cerró el semestre anterior con 16 puntos, los fronterizos solamente sumaron 3 victorias y se terminaron quedando con la posición quince de la liga, este combinado desde la llegada del repechaje no ha sido capaz de jugarlo y mucho menos estar entre los mejores cuatro, el equipo tiene gran potencial; sin embargo no ha logrado conjuntar a las piezas clave, sumando el constante cambio de entrenador.

Herrera tiene un gran reto y ahora que pudo planear el torneo eligiendo las piezas que necesitaba para cambiar al conjunto fronterizo drásticamente, son alrededor de 7 refuerzos los que han llegado al conjunto fronterizo, por otro lado el club sufrió bajas, ahora parece que tendrá un mejor certamen y es que si Miguel Herrera armó el plantel a su gusto, sin duda le sacará el máximo potencial a cada uno de ellos.

Este torneo el objetivo es regresar a la Liguilla, la calidad de jugadores que han llegado al equipo está más que probada en la Liga MX, es por eso que una victoria en el duelo inaugural sería muy importante, además porque sería ante un rival que pasa por la misma situación que los fronterizos, sin dudarlo los universitarios serán un rival complicado.

Pumas UNAM está dejando en cuestionamiento su grandeza como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, es sin duda uno de los más populares del país, además de ser los más ganadores, pero la grandeza de los universitarios se ha puesto en duda en los últimos años, el club universitario no gana un título desde 2011, desde ese entonces, León ha llegado a 8 campeonatos y junto con Tigres, estos últimos han ganado terreno en el país y el apoyo de la afición lo ha llevado a ser reconocido internacionalmente.

Buen ambiete Pumas/Imagen: PumasMX

La etapa de Lillini con Pumas fue de lo mejor en los últimos años, llevándolos a una final en el 2020, pero como es común en el futbol mexicano, la falta de resultados obligó a la institución a cambiar de aires y la primera apuesta fue Rafa Puente jr, el entrenador mexicano no logró plasmar su forma de juego y se despidió del equipo a media competencia, Antonio Mohamed llegó a reemplazarlo y pese a que no tuvo el mejor cierre, fue suficiente para mantenerse en el club.

Pumas se distingue por ser un conjunto modesto en el momento de hacer contrataciones, pero esto no significa que no logren armar un gran plantel, Pumas ya tiene un buen plantel sobre todo en la ofensiva, con el estilo del entrenador, es muy probable que el equipo sea protagonista en el Apertura 2013, los Universitarios no se pueden permitir otro mal torneo y deben pensar en reavivar su grandeza.

Antecedentes

Xolos 0-0 Pumas

Pumas 1-1 Xolos

Xolos 1-0 Pumas

Pumas 3-1 Xolos

Xolos 0-0 Pumas

Última alineación Xolos

Rodriguez, Arementa, Godínez, López, Díaz, Martínez, López, Lertora, Rodríguez, Cancello, Cavallini.

Última alineación Pumas

Sosa, Galindo, Sánchez, Freire, Aldrete, DIogo, Molina, Higor, Álvarez, Del Prete, Dinenno.