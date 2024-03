El Toluca vs Pumas en los últimos años se ha vuelto muy atractivo, ya que en los encuentros más recientes Pumas a sacando resultados positivos a su favor, a demás de que Dinenno los tenía de clientes frecuentes, por lo que a la afición mexiquense estos duelos les duele no ganarlos, pero esta rivalidad solo se queda en la cancha dado que ambos han compartido jugadores que han sido piezas claves para ambas instituciones.

La lista de jugadores que han vestido ambas camisetas es larga, y podemos encontrar tanto leyendas de Pumas como de Toluca, tal es el caso de Ricardo Ferretti, quien solo fue jugador sino técnico de ambas escuadras, también Bruno Marioni, y por el lado de Toluca está Alfredo Talavera y Martín Romagnoli, así como el “Sambu”, a esta lista se unen Rafael García, Israel López, Alfredo Saldívar, Diego Rosales y Kevin Escamilla, Leonel López , y más atrás en la historia está José Luis González, Spencer Coelho y Marcelino Bernal .

Martín Romagnoli llegó a Toluca en 2008, el medio centro argentino estuvo cuatro años con los choriseros, donde consiguió dos títulos de liga, pero para junio del 2012 arribó a Pumas, años en los que el equipo tuvo rachas muy complicadas, a pesar de que él siempre fue lo destacados en el equipo, a este jugar se le recuerda por no haber metido ningún en su estancia en México.

Foto: PumasMx

Rubens Sambueza es otro jugar que vistió ambas playeras, llegó a Pumas en el 2007 a un plantel que tenía estrellas como Scocco , y Estaban Solari , incluso llegaron a una final que perderían contra el Atlante, pero su estadía en Pumas no sería tan larga, ya que solo estuvo un año en el cuadro del pedregal, para después partir a Brasil, incluso en varias ocasiones mencionó que el quería permanecer y hacer historia en Pumas, vistió varias playeras en el fútbol de nuestro país, pero a Toluca llegó en 2017 donde rápido se ganó a la afición mexiquense, por lo que en 2020 tuvo su segunda etapa con los Diablos, actualmente ya está retirado.

Bruno Marioni, otro histórico en Pumas, el “Barullo” es el último campeón de goleo que tuvo la UNAM, además de ser campeón con Pumas en liga y un campeón de campeones ya vistiendo la playeras del Toluca, la afición de ambas escuadras le tienen un gran cariño, más en el pedregal, que aunque de entrenador no tuvo la mejor etapa, se le tiene gran respeto y él de la misma forma hacia la institución.

Intercambio de Porteros

Foto: PumasMx