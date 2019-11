Belenenses x Porto, directo

20:38. O treinador Paulo Fonseca analisou jogo, dando uma no cravo, outra na ferradura, ou seja, criticando a exibição da sua equipas mas ao mesmo tempo enaltecendo a sua entrega: «Fomos ineficazes», começou por dizer. «Há que realçar a entrega dos jogadores num campo difícil para circular a bola. Tivemos bons momentos, tivemos ocasiões para marcar. O Belenenses acabou por marcar num lance que é perfeitamente evitável» afirmou Fonseca.

20:33. Fernando, em declarações depois do jogo, culpou a relva: «Sabíamos que este é um campo sempre muito complicado e a relva estava muito má», declarou, repartindo responsabilidades com a equipa: «Faltou-nos dinâmica», esclareceu Fernando, que pode estar em vias de se tornar cidadão português. O treinador do Belenenses, Marco Paulo, mostrou o seu contentamento com o desenvolvimento da partida: «Foram pontos importantes, diante do campeão nacional. (...) Apesar de reconhecer o domínio do FC Porto, tivemos várias oportunidades e podíamos ter chegado à vitória», relembrou o técnico do Belenenses. O autor do golo, João Pedro, reforçou as palavras do seu treinador: «O Belenenses fez um belíssimo jogo», disse o jogador que enverga a camisola do histórico clube lisboeta.

20:13. Mangala estará sob fogo da crítica, depois de ter cometido erros cruciais, principalmente no lance do golo do Belenenses, que foi, sem dúvida, um lance em todos os aspectos caricatos: falha infantil e imperdoável do defesa francês.

20:09. O grande destaque do jogo vai para Fredy, que encheu o campo com a sua entrega. O extremo desequilibrou constantemente e foi uma dor de cabeça imparável para a defensiva do Porto. Diakité também se relevou pela qualidade dos seus movimentos defensivos, tapando espaços e erguendo uma primeira muralha à frente da defensiva belenense. Jackson ficou em branco. A formação de Marco Paulo consegue, de novo, roubar pontos a uma equipa grande, depois de ter obtido o mesmo resultado (1-1) na Luz contra o vice-campeão Benfica.

20:03. Empate surpreendente no Restelo, com o campeão FC Porto a perder dois pontos em Belém e vendo a distância para o Benfica encurtar-se para 3 pontos. Excelente partida dos da casa, que nunca viraram a cara à luta e sempre foram capazes de, com coragem e distinção, mostrar os dentes ao campeão: Heltón ainda salvou os portistas de estragos maiores. Apesar de dominar a posse de bola por longos períodos, o Porto não foi capaz de ultrapassar a defesa belenense e nunca conseguiu submeter o oponente ao seu domínio. Lucho esteve apagado, tendo aparecido pouquíssimas vezes, enquanto que Varela nunca conseguiu fazer a diferença nos flancos. Herrera mostrou que não é ainda uma opção credível para o meio-campo, e Mangala esteve, tanto no melhor como no pior do Porto: marcou e deu, literalmente, a marcar.

BELENENSES 1-1 FC PORTO, golos de Mangala (30 minutos) e de João Pedro (33 minutos).

APITO FINAL

90+4'. O Porto bem tenta assediar a área adversário, mas as bolas bombeadas para a zona defensiva belenense têm sido costantemente cortadas pelos defesas do Restelo. O empate parece que vai prevalecer.

90+3'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra Arsénio para sair Diawara, bastante cansado.

90+3'. Fora-de-jogo de Sturgeon.

90+2'. Falta de Diawara sobre o Danilo, que tem feito um jogo muito esforçado. Cartão amarelo para Diawara.

90'. Quatro minutos de compensação.

89'. Fora-de-jogo marcado a Ghilas.

88'. Sai cartão amarelo para Sturgeon, por falta no meio-campo.

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Carlos Eduardo para a saída de Lucho, muito apagado.

85'. Falta duríssima de Mangala, entra de forma imprudente sobre Fernando Ferreira e leva cartão amarelo. Os adeptos do Belém pedem cartão de uma outra cor.

83'. Diawara quase marca!! Incrível defesa de Heltón a salvar autenticamente o FC Porto!! Cruzamento para Diawara, que fugiu a Danilo e rematou para tremenda defesa de Heltón!!

81'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra Fernando Ferreira para o lugar de João Pedro.

79'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra Ghilas para sair Herrera. Paulo Fonseca carrega no ataque.

77'. Herrera fura pelo meio, ganha espaço e remata com o pé esquerdo, mas Matt Jones defende! Boa iniciativa individual do mexicano, atento o inglês do Belenenses a defender!

75'. Fora-de-jogo do avançado Diawara.

75'. Passe destrambelhado de Varela, a bola sai pela linha lateral e o FC Porto parece estar nervoso.

75'. Contra-ataque do Belém depois de perda de bola de Mangala!! Situação de 3 para 3, transição rápida do Belenenses, passe para a direita e depois sai cruzamento de João Pedro mas ninguém consegue rematar!

73'. Falta de Otamendi sobre Diawara, perto da linha lateral.

71'. Lucho pica a bola na meia-lua, descobre Herrera que entra para rematar frente a Matt Jones, mas a bola sai demasiado por cima, depois do incómodo de Duarte Machado, que atrapalhou o mexicano!

70'. Fredy em fora-de-jogo.

68'. Falta atacante de Jackson sobre João Afonso.

68'. Matt Jones, guardião belenense, está queixoso e obriga a parar o jogo.

66'. Troca de passes entre Lucho e Danilo, com o brasileiro a rematar com perigo!! A bola sai ao lado!

64'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra o jovem de Almada, Sturgeon, para sair Tiago Silva.

63'. Cabeceamento de Jackson, a bola passa a centímetros do poste!! Grande lance do FC Porto!! Excelente desmarcação de Jackson, que deixou os centrais do Belém a olhar um para o outro!!

63'. Cruzamento com sal e pimenta de Danilo, a bola encaminha-se para a área e Jackson, desmarca-se entre João Meira e João Afonso...

62'. O FC Porto começa a deter mais posse de bola, controlando maior espaço no terreno e empurrando a estrutura do Belenenses para dentro da sua própria área.

62'. Herrera tenta a sorte, sem grande perigo o remate do mexicano.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO FC PORTO: Entra o internacional Licá para sair o estreante Ricardo.

60'. Resposta do Belenenses, ataque encarrilhado pela direita, centro para a entrada de Fredy mas Heltón, muito atento e rápido, intercepta a área e agarra a bola perigosa!!

59'. Varela remata, na insistência, depois de uma trapalhada na área belenense. Matt Jones defende de forma segura depois do remate embrulhado de Varela.

57'. Canto para Alex Sandro, corta a defesa do Belém.

57'. Otamendi a cortar no sítio certo!! O central argentino mata o lance com o excelente corte dentro da área quando Diawara se preparava para rematar!

55'. Resposta imediata do Belenenses, Diawara remata a rasar a barra!! Cruzamento de Fredy, um dos homens do jogo até agora, e Diawara corresponde com uma desmarcação e um remate perigoso!!

55'. Perda de bola do Belenenses, Jackson ganha a bola e baila em frente ao defesa do Restelo, puxa a bola para o pé esquerdo e remata!! A bola sai na diagonal mas não leva perigo para Matt Jones!

51'. Tiago Silva é apanhado no ardil do fora-de-jogo.

51'. Falta de Alex Sandro sobre Fredy, o brasileiro protesta mas vai mesmo ver o cartão amarelo.

50'. Ricardo quase faz o segundo golo do Porto!! Varela desce pelo flanco esquerdo, centro tirado para o coração da área, e Ricardo a rematar de modo enrolado, valeu a defesa de Matt Jones!!

49'. Danielsson faz falta: jogo faltoso nesta segunda parte, sucessão de faltas logo nos primeiros cinco minutos.

48'. Varela combina com Herrera, mas o passe sai demasiado forte e a bola perde-se pela linha final.

48'. Falta de Diakité sobre Lucho: o médio defensivo entra tarde e pisa o pé do argentino do Porto. Cartão amarelo.

46'. Remate de Fredy para abrir as hostilidades!! Heltón, atento, defende!

45'. Sai o FC Porto nesta segunda parte!

18:59. No Restelo, o jogo começou calmo e acabou alegre: o Porto marcou primeiro, logo na única vez que dispôs de uma ocasião perigosa. Mangala subiu às alturas, no meio da floresta de jogadores defensivos do Belenenses, empurrando de modo fatal para o fundo das redes de Matt Jones. Mas a esse golo inaugural, o Belenenses respondeu na mesmíssima moeda, aproveitando uma total desconcentração de Mangala, anteriormente herói, para empatar a partida, com um remate furtivo de João Pedro, que apareceu para concretizar o lance que Mangala não quis encerrar. A partir desse empate, o jogo desenrolou-se em completo equilíbrio, com o campeão a não conseguir superiorizar-se, quer no meio-campo quer no seu ataque, sempre pouco acutilante. O Belenenses, organizado defensivamente, tem chegado para estancar o jogo atacante azul e branco.

45+1'. INTERVALO

45'. Vai-se jogar mais um minuto de compensação.

44'. Livre a beneficiar o FC Porto, para ser marcado por Lucho: bola alta e demorada, Matt Jones sai da baliza e sobe sozinho para amarrar a bola.

44'. Cartão amarelo para o médio central Tiago Silva. O jogo tornou-se mais agressivo nos últimos minutos devido às descompensações que ambas as equipas têm demonstrado nas transições.

42'. Herrera pára a corrida do irrequieto Fredy, que se lançava no contra-ataque: os jogadores do Belenenses pedem cartão amarelo para o mexicano, mas Mota não concede.

41'. Falta do lateral Filipe Ferreira, impedindo a progressão de Ricardo. Cartão amarelo mostrado por Manuel Mota.

41'. Mangala, aparentemente recuperado, reentra na partida.

38'. Mangala choca contra João Afonso: o central francês fica queixoso, prostrado no chão. Mangala obriga a uma paragem no jogo, para ser assistido.

37'. Varela tenta furar pela quina da área, mas o Belenenses fecha-se bem, obrigado o extremo a derivar para o meio. Na sequência do lance, o Porto ganha canto.

35'. Canto a favorecer os da casa, João Pedro para bater.

BELENENSES 1-1 FC PORTO, empatou João Pedro, 33 minutos

33'. GOOOOOOOLOOOOOOO DO BELENENSES!!! Mangala, desorientado e displicente, deixa a bola passar à sua frente, permitindo a chegada de rompante de João Pedro, que, em frente a Heltón, remata para o golo!!!

33'. O defesa francês parece ter tido uma paragem cerebral, deixando a bola rolar à sua frente para o ponto nevrálgico da área...como é possível....

32'. Arranque de Fredy pelo lado esquerdo do atacante belenense, passe rasteiro para a área, Mangala na imediação para colocar fim ao lance...

BELENENSES 0-1 FC PORTO, marcou Mangala aos 30 minutos

30'. GOOOOOOLOOOOOO DO FC PORTO!!! Passe de Danilo, a bola encontra a subida potente de Mangala que empurra sem chances para Matt Jones, para o fundo das redes!!! Golo do FC Porto na primeira vez que cria uma real ocasião de perigo!!!

30'. O francês corresponde bem e sobe nas alturas, vai cabecear com perigo...

30'. Danilo vai marcar o livre: corre para a bola, coloca na área em busca do portento Mangala...

29'. Falta de Duarte Machado sobre o rapidíssimo Alex Sandro. Canto de mangas arregaçadas a favorecer o FC Porto, a pedir um cruzamento tenso para o centro da área.

26'. Fora-de-jogo assinalado a Lucho.

25'. Descida atacante do Porto pelo corredor esquerdo, cruzamento para o centro da área e Filipe Ferreira a cortar na hora certa, antecipando-se a Ricardo, que já se preparava para alvejar Matt Jones.

23'. Nova jogada de entendimento rápido desenrolada no meio-campo do FC Porto, finalizada com um remate de João Pedro! A bola passa longe da baliza mas os adeptos do Belém aplaudem a garra dos seus jogadores.

22'. Falta de Lucho sobre Duarte Machado.

20'. Momento de pressão na área do Porto!! Cruzamento vindo da faixa direita, cabeceamento a servir o remate de primeira de Tiago Silva, no coração da área!! A bola bate em Fernando e impede o golo do Belenenses!! Depois, em disputa no ar, Diawara queixa-se de ter sido carregado nas costas por Otamendi! O árbitro manda seguir.

17'. Passe comprido a requerer a entrada veloz de Jackson, mas Matt Jones sai da baliza e prende bem a bola, matando o lance.

17'. O Porto começa a tremer no seu meio-campo, os movimentos de Fredy têm despertado confusão no miolo portista.

15'. Belenenses chega à área do Porto com perigo!! Toque de calcanhar delicioso de Fredy na esquerda, cruzamento a partir para perto da pequena área, e quando Tiago Silva se preparava para rematar, a defesa do Porto corta o lance!

13'. Falta de Ricardo sobre o extremo Fredy.

12'. Iniciativa assertiva de Ricardo, movimenta-se bem e ganha espaço para rematar, mas a bola morre nas mãos de Matt Jones!

11'. Incursão de Varela pela direita mas João Pedro vai ao chão e faz um corte impecável, grande ajuda de João Pedro a parar o ataque do Porto.

10'. O FC Porto tenta, calmamente, instalar no meio-campo do Belenenses. Sucedem-se os cantos mas até agora os da casa mostram-se concentrados.

9'. Excelente passe a rasgar, de autoria de Jackson: Varela recebe na desmarcação e cruza, bom corte do lateral Duarte Machado!

8'. Tentativa de combinação entre Alex Sandro e Varela, mas o passe do internacional português saiu forte demais, a bola correu e ultrapassou a linha final.

5'. Remate frontal de Tiago Silva, que aproveitou o espaço no corredor central para alvejar Heltón, mas o brasileiro segurou calmamente.

3'. Passe de Jackson para a faixa direita, cruzamento de Ricardo mas o corte do central belenense sai com facilidade.

2'. Na quina da área, Danilo remata mas a bola desvia num defesa do Restelo. Canto a favor dos portistas.

1'. Lançamento lateral para Danilo, alivia Fredy.

0'. Sai a equipa da casa, roda a bola no Restelo!

APITO INICIAL

17:58. Cumprindo uma tradição que se repete todos os anos nas deslocações do Porto a Belém, os capitães azuis (Heltón e Lucho) depositaram uma coroa de flores no busto do falecido Pepe.

17:56. No Belenenses, o avançado Sturgeon fica no banco, podendo eventualmente ser lançado se o resultado for desfavorável ao Belenenses.

17:52. A grande surpresa no onze portista prende-se com a inclusão do jovem extremo Ricardo, contratado no último defeso ao Vitória de Guimarães. Ricardo, em estreia absoluta na Liga pelos portista, fará parelha com Varela nas faixas azuis e brancas, enquanto o mexicano Herrera volta a ser aposta de Paulo Fonseca para auxiliar Fernando no centro do meio-campo.

17:51. FORMAÇÃO INICIAL DO FC PORTO: Hélton, Otamendi, Mangala, Danilo, Alex Sandro, Herrera, Fernando, Lucho, Ricardo, Jackson Martínez, Varela

17:50. FORMAÇÃO INICIAL DO BELENENSES: Matt Jones, Duarte Machado, João Meira, João Afonso, Filipe Ferreira, Diakité, Danielsson, Tiago Silva, João Pedro, Diawara, Fredy

17:48. Espera-se que Paulo Fonseca ponha hoje no onze inicial Herrera e volte a apostar no trio composto por Fernando-Lucho-Herrera, já que o mexicano não vai a estar disponível para o jogo na Rússia. Assim, a grande dúvida fica para o trio do ataque onde Josué e Jackson parecem certos e o terceiro lugar está a ser discutido entre Licá e Varela.

17:46. A diferença na classificação das equipas não deve melindrar o FC Porto, já que o Benfica já sofreu na sua visita ao Restelo, tendo empatado a uma bola. E é que nesta época os Belenenses têm-se apresentado como uma equipa difícil de bater, só na primeira jornada perderam por mais de um golo de diferença.

17:45. O F.C. Porto tem o jogo da Liga dos Campeões no horizonte, embate importante contra o Zenit, mas se os ‘dragões’ querem manter as diferenças para com Benfica e Sporting, devem vencer mostrando superioridade de líder. Com esse objectivo o treinador portista convocou os seus homens habituais, deixando de fora Fucile, Quintero e Izmailov.

17:35. A grande ausência do clube do Restelo é Miguel Rosa, peça importante no sistema, que se vê a contas com problemas musculares na coxa. O resto dos jogadores está à disposição da equipa do Belém, com o regresso de alguns homens que falharam o jogo da Taça da Liga.

17:25. Sejam bem-vindos à retransmissão minuto a minuto entre Os Belenenses e o F.C. Porto no VAVEL.com!! A equipa de Marco Paulo quer manter a boa dinâmica de resultados e levar coisas positivas da visita do líder, enquanto os pupilos de Paulo Fonseca precisam dos três pontos para preservar os 5 pontos de vantagem sobre os perseguidores de Lisboa, Benfica e Sporting.