Benfica x Porto,

Da nossa parte, resta-nos agradecer a vossa companhia, voltaremos a encontrar-nos numa outra oportunidade! Obrigada por terem ficado desse lado!

Depois da expulsão de Siqueira ainda no primeiro tempo, Quaresma viu o segundo cartão amarelo e logo a seguir foi a vez de Luis Castro. O técnico do Futebol Clube do Porto protestou depois e Proença mandou-o mais cedo para o balneário.

O jogo acabou com os dois treinadores expulsos. Quaresma e Maxi já trazem histórias de outras paragens e voltaram a «pegar-se» depois de maios uma falta de Maxi. Jesus entrou no relvado e Pedro Proença acabou por se ver obrigado a expulsar o técnico encarnado.

«Humildade, trabalho e dedicação. Somos o Benfica.» Diz Enzo Perez em zona de entrevistas rápidas.

O Benfica conseguiu dar a volta ao mau resultado na primeira-mão e está agora na final da Taça de Portugal. Enzo reabriu a eliminatória para o Benfica quando voltou a marcar através de grande penalidade. 20 minutos depois foi a vez de André Gomes fazer uma jogada brilhante e fazer o terceiro e dar a certeza da passagem.

Excelente a forma como a equipa da Luz reagiu à perda de um jogador! O Futebol Clube do Porto não conseguiu reagir como queria e deixou que o Benfica marcasse mais dois golos.

Que Clássico escaldante! Muitos amarelos, muitos cartões, muitas confusões!

O Benfica está na final da Taça de Portugal! O Estádio da Luz está ao rubro!

ACABA O JOGO NA LUZ!

BENFICA 3-1 PORTO

90+ 6' SAI GAITAN ENTRA MARKOVIC

90 + 4' Artur está queixiso depois de um lance com Mangala.

90 + 2' CARTÃO AMARELO PARA ARTUR por atrasos na reposição

90' CARTÃO AMARELO PARA GHILAS por protestos!

6 minutos de compensação

O Porto acaba os últimos minutos tal como o Benfica, com menos um jogador...

88' CARTÃO VERMELHO PARA QUARESMA! Por falta sobre André Gomes!

Que grande confusão na Luz, o Clássico está cada vez mais pesado!

87' Nova confusão no relvado e Luís Castro acaba também por ser expulso!

Maxi e Quaresma estão pegados, Jesus entrou no relvado e FOI EXPULSO O TREINADOR DO BENFICA!

Problemas no relvado com muita confusão há mistura.....

82' SAI REYES ENTRA QUINTERO NO PORTO

80' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ GOMES por ter tirado a camisola na comemoração do golo.

Delirio na Luz! ANDRÉ GOMES fez o que quis da defesa azul e branca e num pontapé forte rematou para o fundo da baliza! Grandes festejos na luz!

79' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!!

78' CARTÃO AMARELO PARA JARDEL por falta sobre Quaresma

A um quarto de hora no fim o Benfica não parece estar a jogar com menos um. Desde o golo de Enzo que a equipa encarnada acordou. Se o resultado não se alterar relembramos que não há prolongamento.

45380 espectadores

75' CARTÃO AMARELO PARA DEFOUR por falta sobre Enzo Perez

73' SAI VARELA ENTRA GHILAS NO FUTEBOL CLUBE DO PORTO

73' Jackson levou a mão à cara de Garay e o central encarnado está a começar a ficar chateado com o jogador do Porto....

71' Maxi tentou controlar a bola, mas foi por pouco que Jackson não chegou ao esférico.....

70' CARTÃO AMARELO PARA VARELA por falta sobre André Almeida

69' Quaresma tenta a trivela, mas a bola acaba por sair por cima da baliza de Artur....

66' SAI RODRIGO ENTRA LIMA NO BENFICA

65’ CARTÃO AMARELO PARA HERRERA por ter saído e ter entrado novamente em campo

64’ SAI HERRERA ENTRA JOSUÉ NO FC PORTO

60' Rodrigo aparece na grande área, mas de frente para a baliza o avançado do Benfica acaba por escorregar... cheirou a terceiro golo!

59' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA! Enzo Perez!!! Fabiano tentou tocar na bola, mas a redondinha ia com muita força. O Benfica está outra vez com a eliminatória empatada!

57' PENALTI PARA O BENFICA POR FALTA DE REYES SOBRE SALVIO!

56' ACORDA RODRIGO! Tudo bem construído, com Enzo a aparecer para o passe para Rodrigo que se atrapalhou de frente para a baliza de Fabiano...

Que jogada brilhante! Varela entrou pela direita e sozinho passou pela defesa encarnada e já na grande área, atirou forte para a bola passar por entre as pernas de Artur! O Porto está na frente da eliminatória.

52' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

50' Gaitan cruzou... mas Mangala tirou, e mal, a bola para fora...

Lima, Djuricic e Markovic estão em aquecimento

49' Herrera movimentou bem, mas o remate saiu muito torto para a baliza de Artur...

48' CARTÃO AMARELO PARA DANILO por falta sobre Rodrigo.

47' Depois um toque com Garay Fernando acaba por cair no chão, mas recupera depressa o jogador do Porto.

45' RECOMEÇA O JOGO! Sai o Benfica com a bola!

Grande demora da entrada das equipas no relvado...

Nessa altura o Porto ganhou espaço. O jogo está cada vez mais agressivo e na altura da expulsão de Siqueira, o Benfica perdeu o ritmo. Jorge Jesus viu-se obrigado a fazer entrar André Almeida e a deixar Cardozo voltar para o banco... Apesar de estar em vantagem numérica e com uma maior percentagem de posse de bola continua a não ser capaz de finalizar.

Ao intervalo o Benfica ganha por uma bola a zero com o golo de Salvio ao minuto 17'. depois de uma jogada brilhante de Rodrigo e do passe para Gaitan, Salvio fez de cabeça o golo do empate da eliminatória. Dez minutos depois, a expulsão. Siqueira já tinha levado um amarelo por falta sobre Defour, ao dar de frente com Quaresma o brasileiro deu o toque que deixou o harry potter no chão... Pedro Proebça não perdoou e deixou o Benfica a jogar com menos um os últims quinze minutos,

Não saiam daí!

INTERVALO!

BENFICA 1-0 PORTO

45 + 1' Varela sai em velocidade, mas estava em posição irregular o jogador do Porto....

2 minutos de compensação

44' FC Porto com mais posse de bola, mas isso não se traduz no resultado.....

43' Garay queixasse da cabeça depois de uma cotovelada de Jackson....

41' Defour cruzou para Varela, mas o internacional português escorregou e falhou o pontapé... O relvado da Luz está muito molhado e são vários os ogadores que têm caído em campo...

40' Grande jogada de André almeida, com a antecipação da defesa do FC Porto, se o passe chegasse a Rodrigo podia ser o golo. No contra-ataque, Ezo fez o corte essencial para impedir a saída portista!

39' Cruzamento de Gaitan era para Rodrigo que tenta dar de calcanhar, mas Alex Sandro chegou primeiro..

38' Desde a expulsão de Siqueora, que Rodrigo foi obrigado a descer, tal como Gaitan, Fernando está a fazer o que quer do meio-campo...

35' SAI CARDOZO ENTRA ANDRÉ ALMEIDA NO BENFICA

35' Quaresma cruzou, mas Garay cortou! O Porto está a ganhar muito espaço desde a expulsão de Siqueira!

33' ENTRADA FEIIIIA DE QUARESMA sobre Gaitan... ficam a pedir cartão as bancadas da Luz...

32' O Porto está agora a concentrar o seu jogo no meio-campo do Benfica.

Os últimos quinze minutos da primeira parte estão com menos um jogador... Siqueira foi expulsão e Gaitan é obrigado a descer um bocadinho mais para dar o apoio aos colegas na defesa!

O Benfica joga com dez e André Almeida está já em aquecimento....

27' E sai mesmo! CARTÃO VERMELHO PARA SIQUEIRA!

Quaresma está a ser assistido depois de uma entrada dura de Siqueira, era para cartão... e era o segundo!

26' Depois de um livre de Quaresma, Defour bateu longe da baliza.., mas apesar de muita gente á frente, foi fácil para o guarda-redes encarnado!

24 ' CARTÃO AMARELO PARA SIQUEIRA por falta sobre Defour.

24' Reyes entregou a bola a Cardozo e o Benfica teve oportunidade para marcar... Contudo não estava lá ninguém para receber a assistência....

23' O Porto está com dificuldades a chegar à grande área do Benfica, contudo o meio-campo encarnado tem estado concentrado e tem sido capaz de lidar com as investidas azul e brancas.

21' CARTÃO AMARELO PARA QUARESMA por falta sobre Maxi!

20' Ricardo Quaresma está muito queixoso depois de um toque com Maxi Pereira....

Grande jogada de Rodrigo com Gaitan a cruzar ao segundo poste e Salvio a cabecear junto ao poste para o golo! Está empatada a eliminatória!

17' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

15' Quaresmaaaaa! Duas simulações e um remate a passar por cima da baliza de Artir. Grande jogada do internacional português!

14' Jackson isolou-se e viu Artur adientado, mas Siqueira estava atento e acabou por fechar o lance. Pedro Proença manda seguir e os protestos no banco do FC Porto acabam de começar...

13' Cruzamento de Varela para a primeira intervenção de Artur na partida! À vontade o jogador do Benfica...

12' O FC Porto começa agora a pressionar a equipa de Jorge Jesus.....

Primeiros dez minutos caricatos na Luz com o Benfica a entrar bem na partida. Salvio teve o golo muito perto, mas faltou sorte ao Argentino. Destaque ainda para os seis cantos consecutivos do Benfica, com seis cortes de Mangala.

8' Fabiano perdeu uma chuteira e o jogo está parado....

7' Sexto canto com perigo para a baliza de Fabiano! Mas muito bem o jogador do FC Porto a resolver fácil...

7' Fabiano está queixoso depois de um toque com Cardozo..... Segue o Benfica com novo canto...

6' Quarto canto consecutivo para o Benfica.....

5' Falta de Herrera sobre Maxi deixa o jogador encarnado a queixar-se do olho....

3' QUE PERIGOOOOO! Trabalho perfeito de Rodrigo, cruzamento brilhante e Salvio finaliza a atirar muito perto da baliza de Fabiasno! Está feito o aviso!

3' Falta de Cardozo sobre Quaresma, na primeira intervenção do jogador português no jogo!

2' Grande cruzamento de Gaitan, era para Salvio, mas foi com muita força....

1' Proença já avisou Gaitan.... a falta sobre Alex Sandro podia ter dado cartão...

0' ROLA A BOLA NA LUZ!! Sai o Porto com a bola!

0' Maxi Pereira é o capitão desta noite! O inferno já se faz ouvir!

0' Os jogadores já subiram ao relvado com o hino do Benfica como música de fundo!

20.42 Moldura humana na Luz para ver o Clássico!

20.35 Do lado de Luís Castro, não há surpresas no onze, já Jesus optou por André Gomes onde era esperado André Almeida.

20.33 A vitória ja voou no Estádio da Luz!

20.30 As equipas ainda estão em fase de aquecimento, mas daqui a pouco regressarão aos balneários para dar início à partida.

20.20 ONZE INICIAL DO SPORT LISBOA E BENFICA: Artur, Maxi, Garay, Jardel e Siqueira, Salvio, André Gomes e Enzo, Gaitan, Rodrigo e Cardozo.

20.10 ONZE INICIAL DO FC PORTO : Fabiano, Danilo, Reyes, Mangala e Alex Sandro, Fernando, Defour e Herrera, Varela, Quaresma e Jackson

18:20. Jorge Jesus tem a ambição reiterada de conquistar a Taça de Portugal: «As expectativas são sempre as melhores (...) Saímos em desvantagens mas temos todas as possibilidades (...) temos de fazer um jogo de qualidade frente a um adversário de qualidade», afirmou Jesus na projecção da partida desta noite. Pelo Porto, Quaresma partilhou dessa ambição, denotando confiaça no discurso: «O nosso destino é o Jamor», afirmou nas redes sociais.

18:00. O FC Porto venceu o Braga num jogo a contar para o campeonato, mas tem ainda cravada na memória a derrota pesada em Sevilha, 4-1 com Quaresma a marcar o tento de honra. A estonteante derrota baixou a moral portista e hoje a Taça pode ser a tábua de (mínima) salvação para o clube azul e branco. O Porto não foi capaz de preservar a vantagem de 1-0 que adquirira em casa, com um golo de Mangala.

17:45. Segundo as projecções, estarão cerca de 40.000 a 45.000 espectadores presentes na Luz, número que ficará bastante abaixo do esperado para o próximo Domingo de Páscoa, altura em que o Benfica defrontará o aflito Olhanense na Luz, querendo aí confirmar o título de campeão e fazer a festa finalmente. Em Aveiro, na partida contra o Arouca, a onda benfiquista levou 28.000 ao Estádio Municipal de Aveiro.

17:25. Em 2011, Benfica e Porto encontraram-se para disputar a meia-final da prova, tal como agora. As «águias» arrancaram uma excelente vitória no Dragão, vencendo por 0-2 com golos de Fábio Coentrão e Javi Garcia mas, na segunda mão, os portistas operaram uma épica reviravolta e estragaram a festa encarnada, vencendo por 1-3, com golos de Moutinho, Hulk e Falcão.

17:15. Nos 227 jogos efectuados entre os dois rivais em todas as competições, o Porto venceu por 88 ocasiões enquanto o Benfica triunfou por 84 vezes. Na Taça de Portugal, concretamente, jogaram-se até agora 34 partidas, com domínio encarnado: 20 vitórias, 5 empates e 9 vitórias portistas.

16:50. O FC Porto venceu pela última vez a prova na época de 2010/2011, pela mão de André Villas-Boas, numa fenomenal época em que venceu a Liga, a Liga Europa e a Taça nacional. No ano anterior ganhara também, no último exercício de Jesualdo Ferreira. A Taça tem sido um troféu que tem literalmente fugido ao Benfica: nos últimos 18 anos a equipa apenas venceu duas provas (1995/1996 e 2003/2004). Já o Porto venceu por 8 ocasiões.

16:35. A última vez que o Benfica venceu a Taça de Portugal foi durante a época de 2003/2004, com José António Camacho ao comando dos encarnados: a equipa venceu o Porto de José Mourinho, na final por 2-1, com golos de Fyssas e Simão Sabrosa. Desde então, o Benfica não mais ergueu o troféu - no ano passado esteve perto de o fazer mas foi surpreendido pelo 2-1 a favor do Vitória de Guimarães, orientado por Rui Vitória. Em 2004/2005, o Benfica perdera também, na final, para o outro Vitória, o de Setúbal, por 1-2, ficando impedido de concretizar a dobradinha.

16:25. Este será o terceiro embate entre Benfica e Porto: esta temporada, «dragões» e «águias» defrontaram-se por duas vezes, com uma vitória para cada formação: 2-0 na Luz a favor dos vermelhos, com golos de Rodrigo e Garay; 1-0 no Estádio do Dragão, com um golo de Jackson Martínez, portanto, ambas vitórias caseiras. Em termos motivacionais, este jogo significará bastante para o Porto, que vê na Taça de Portugal a hipótese de conquistar um troféu que mitigue a má época realizada. Para o Benfica, também o jogo tem peso elevado, já que os encarnados pretendem fazer a dobradinha, algo que não acontecehá 27 anos.

16:10. O FC Porto tem todas as suas opções prontas para o embate contra o Benfica. Danilo, Reyes, Herrera e Quaresma, que descansaram frente ao Braga, foram convocados e regressam para ajudar o Porto a garantir a passagem à final da competição. No sentido inverso estão Abdoulaye, Kelvin e o estreante Victor García, que alinhou diante do Braga no 1-3 do fim-de-semana passado - nenhum deles figura na lista de convocados de Luis Castro.

15:55. Jorge Jesus optou por rodar a equipa na primeira mão da eliminatória, deixando 6 jogadores titulares de fora. Oblak, Siqueira, Enzo, Lima, Markovic e Gaitán ficaram no banco de suplentes, dando lugar a Artur, Silvio, Amorim, Sulejmani, Salvio e Cardozo. O Benfica não ultrapassou o domínio caseiro do Porto, mas, hoje, deverá impôr a sua melhor equipa, não contando ainda assim com Oblak, Sílvio, Luisão, Fejsa e Amorim, todos eles lesionados.

15:45. Na primeira batalha, jogada no Estádio do Dragão, o FC Porto bateu o Benfica por 1-0, com um golo madrugador de Jackson Martínez, na sequência de um canto. A equipa da casa dominou a partida e poderia ter até dilatado a vantagem por várias ocasiões: Artur, que será titular hoje, esteve em destaque na baliza do Benfica. O Porto pressionou a equipa da Luz e dificultou a explanação do jogo encarnado.

15:30. Sejam bem-vindos à grande partida da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal 2013/2014, Benfica x Porto, com transmissão , aqui no VAVEL.com! O jogo será jogado no Estádio da Luz, às 20:45 horas, o Porto começa em vantagem: acompanhe a par e passo todos os lances deste clássico histórico do futebol nacional.