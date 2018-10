Arouca x Benfica na Liga NOS (1-3)

17:53. Vitória forasteira do Benfica, que safou-se dos primeiros 45 minutos, período que não correu de feição para os encarnados. O Arouca entrou bem na partida e logo aos 7 minutos marcou por intermédio do jovem Iuri Medeiros, que ludibriou o desatento Eliseu. Mas foi Goicoechea, que tinha efectuado uma boa primeira parte, a desbloquear o jogo: primeiro oferecendo o golo a Jonas, e depois permitindo uma recarga a Lima.

Apito final

90+3'. Apito final de Vasco Santos, vitória do Benfica num jogo suado que foi resolvido na segunda parte.

90+1'. Jogam-se mais três minutos de descontos.

90'. Jonas caído no relvado, sendo assistido pela equipa médida do Benfica.

86'. Ola John serviu Lima, por alto, Lima cabeceou mas falhou o alvo.

81'. Remate de Fokobo, a bola passou a floresta de pernas na área mas foi para fora.

80'. Substituição na formação do Benfica: Entra Amorim e sai Salvio.

79'. O Benfica controla a partida, em superioridade numérica e já com a tranquilidade de estar à frente no marcador.

76'. Gooooooloooo do Benfica!!! Lima desmarcou-se após excelente passe de Eliseu, galgou metros sozinho e fuzilou Goicoechea!!!

74'. Substituição na formação do Arouca: Entra Dabó e sai Balliu.

73'. Balliu não recuperou da lesão: vai mesmo ter de sair.

72'. Substituição na formação do Benfica: Entra Ola John e sai Gaitán.

69'. Substituição na formação do Arouca: Entra André Claro e sai Iuri Medeiros.

69'. Cartão amarelo para Jonas, por falta sobre David Simão.

68'. Substituição na formação do Arouca: Entra Fokobo e sai Artur.

66'. Balliu cai no relvado, bastante queixoso.

62'. Lima seguia para a baliza no corredor central mas foi totalmente placado por Hugo Basto: cartão vermelho directo!

60'. Jonas toca a bola contra o braço de Balliu, o juiz manda seguir.

59'. Benfica dá a volta em apenas seis minutos, e bem pode agradecer a ajuda do guardião do Arouca...que má exibição do guarda-redes nesta segunda parte.

56'. Goooolooo do Benfica!!! Gaitán cruza perto do poste, Goicoechea afasta mas a bola fica nos pés de Lima que encosta para a baliza!!!

52'. Lima com todo o tempo todo do mundo, em frente ao «keeper», rematou por cima!

51'. Goooooloooo do Benfica!!! Erro do outro do mundo do guarda-redes Goicoechea, chutou a bola contra Lima, Jonas aproveitou e rematou para a baliza deserta!!!

46'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Samaris.

46'. Recomeça a partida, Benfica entra com pressão.

16:55. O Benfica sente a pressão e encontra-se ainda a perder com o Arouca, apesar de ter tido oportunidades flagrantes de golo. Goicoechea defendeu a vantagem do Arouca, obtida através de um grande golo do jovem Iuri Medeiros. Adivinha-se uma segunda parte de extrema pressão por parte do líder da Liga, Benfica.

Intervalo

45+1'. Roberto está caído no relvado, lesionado.

44'. Cartão amarelo para Artur, por empurrão sobre Lima.

42'. Cartão amarelo para Nelsinho, por carregar nas costas Maxi num contra-ataque.

37'. Lima recebeu a bola vinda de Gaitán, o brasileiro rematou na diagonal mas a bola foi às malhas laterais.

33'. Defensiva do Arouca anulou jogada veloz de Lima.

30'. Canto do Benfica, Luisão dá de cabeça para Salvio, na cara do golo...remata ao poste! Que falhanço incrível...

28'. Pizzi volta a marcar de forma escabrosa um livre: talvez seja melhor mudar o marcador dos livres...

27'. Vinte minutos passaram desde o golo, tarda o Benfica em responder ao tento da casa.

25'. Kayembe roubou a bola a Maxi, cruzou, mas o cabeceamento do colega foi para fora, sem força.

24'. Pizzi tentou marcar o livre mas o rematou saiu simplesmente...para o espaço, péssimo disparo.

22'. Benfica carrega e ganha jardas: falta de David Simão e cartão amarelo para o médio devido a falta sobre Lima.

21'. Salvio rematou à queima, com tudo para empatar, mas Goicoechea parou o remate, nova bela defesa do uruguaio!

18'. Benfica tenta reagir ao golo do Arouca, livre para Gaitán, irá bombear para a área - Goicoechea defendeu com facilidade.

13'. Grande defesa de Goicoechea, defendeu o remate rasteiro do médio Pizzi!

12'. Pizzi falhou o passe e permitiu o contra-ataque ao Arouca, Luisão cortou o centro de Kayembe. Canto.

11'. Benfica com dificuldades em manter a postura, mostrando estar algo incomodando com o golo arouquense.

9'. Benfica começa mal, Arouca entra com eficácia total: grande golo de Medeiros.

7'. Gooooloooo do Arouca!!! Passe espectacular após grande trabalho de Kayembe, e Iuriu Medeiros, com classe, picou sobre o central com um pé e com o outro rematou de primeira!!!

7'. Falta dura de Samaris sobre David Simão.

6'. Muita batalha no corredor central.

4'. Excelente trabalho de Gaitán no miolo, agarrando a bola e procurando soluções.

1'. Roda a bola no Municipal de Arouca, festa nas bancadas!

Apito inicial

15:35. Onze titular do Benfica: Júlio César; Maxi Pereira, Luisão, Jardel, Eliseu; Samaris, Pizzi; Gaitán, Salvio, Jonas e Lima.

15:35. Onze titular do Arouca: Goicoechea, Ivan Balliu, Hugo Basto, Diego Galo, Nelsinho; Nuno Coelho, David Simão; Artur, Iuri Medeiros, Kayembe, Roberto.

15:30. Nildo, lesionado, e Miguel Oliveira, Rui Sampaio e Pintassilgo (todos castigados) serão as baixas do Arouca; o Benfica, praticamente na máxima força (falta Fejsa, lesionado de longa duração), poderá já contar com o recuperado Júlio César. Mukhtar estrear-se-á no banco do Benfica.

15:20. Nunca o Arouca venceu o Benfica: o melhor resultado que a formação conseguiu foi um empate por 2-2 no Estádio da Luz, na temporada 2013/2014. O Benfica teve sempre em desvantagem, mas conseguiu empatar a partida. Os golos foram assinados por David Simão (18 minutos), Rodrigo (empatou aos 39), Serginh (aos 73) e Lima (empatou aos 83).

15:10. «O Benfica tem de fazer o que tem feito, sempre com a mesma pressão de ganhar, pensando naquilo que tem de fazer, pois não estamos dependentes de ninguém», afirmou Jorge Jesus, que conta com um grande apoio da massa adepta encarnada no Municipal de Arouca: «Queremos jogar ao nível que temos jogado e de certeza que vamos jogar num mini-estádio da Luz, pois se estiveram 7000 pessoas nas bancadas certamente que 6900 são do Benfica».

15:05. «Temos noção que as nossas probabilidades de sucesso são diminutas face ao poderio do adversário, mas isso não retira a nossa ilusão, que é de alimentar a possibilidade de fazer história ao conquistar pontos», afirmou Pedro Emanuel no lançamento do jogo. «É o nosso estádio e temos o prazer de proporcionar à vila de Arouca um jogo desta dimensão, trazendo o campeão nacional como nunca tinha acontecido», relembrou o técnico.

14:55. Onzes prováveis do Arouca x Benfica:

14:40. Jonas estreou-se precisamente no jogo contra o Arouca, da primeira volta do campeonato; o avançado brasileiro marcou na estreia e viria a marcar de novo diante do Arouca, na partida da Taça da Liga; o argentino Salvio também já mostrou que sabe marcar a Goicoechea - o extremo marcou nas duas partidas também, e, actualmente, é um dos melhores artilheiros do plantel encarnado.

14:25. O Benfica já defrontou o Arouca por duas vezes na presente temporada, acabando por sair vitorioso dos dois confrontos. Na partida da primeira ronda do campeonato, os encarnados bateram o Arouca por 4-0, com golos de Anderson Talisca, Derley, Jonas e Salvio. Na partida da Taça da Liga, o Benfica voltou a receber o Arouca e voltou a vencer por 4-0, com golos de Pizzi, Cristante, Salvio e Jonas.

14:10. Nesta Liga NOS 2014/2015, Arouca venceu quatro partidas jogando no seu reduto, todas elas pela margem mínima de 1-0, sendo as vítimas o SC Braga, Marítimo, Vitória de Setúbal e Rio Ave (no último jogo realizado em casa). André Claro, Roberto, Nuno Coelho e Vuletich foram os marcadores que deram as quatro vitórias forasteiros ao Arouca.

13:55. O Arouca é actualmente o segundo pior ataque do campeonato, com apenas 16 golos, mais um que a Académica; Com apenas 20 pontos angariados, o Arouca tem apenas dois de avaço da zona de despromoção. Os arouquenses vêm de um empate 1-1 ocorrida na passada jornada, precisamente contra a Académica - David Simão marcou o golo forasteiro do Arouca.

13:45. O Benfica segue na liderança da liga portuguesa, com 59 pontos, o melhor ataque da prova (57 golos) e a melhor defesa, a par do FC Porto (10 golos sofridos). A equipa de Jorge Jesus vem de uma excelente e avassaladora vitória caseira sobre o Estoril, por 6-0, com golos de Luisão, Salvio, Pizzi, Lima e um bis do avançado Jonas.

13:35. O Benfica jogará no reduto do Arouca com a obrigação de vencer para manter a distância de 4 pontos para o rival e directo perseguidor FC Porto, que venceu por 0-1 o duelo na Pedrera, frente do quarto classificado SC Braga. O Arouca, colocado na décima quarta posição da Liga NOS, tentará angariar pontos para fugir às zonas de despromoção.

13:20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Arouca x Benfica, partida referente à 24ª jornada da Liga NOS - acompanhe o minuto a minuto do jogo Arouca x Benfica, disputado no Estádio Municipal de Arouca, , em Vavel Portugal.