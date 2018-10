Arouca x Benfica na Liga NOS (1-0)

Quanto a nós resta agradecer a preferência, continue a apreciar o nosso trabalho. Votos de uma excelente semana e se caso disso, umas excelentes férias.

Face à derrota do União da Madeira qualquer das equipas que saísse com os três pontos era líder. Com o empate dos rivais Sporting e F.C Porto era de se esperar uma entrada forte do Benfica mas é a equipa da casa que entra a marcar, logo ao minuto 2' por Roberto. Embora desperdiçando várias oportunidades não foi um Benfica sufocante na procura do empate, com o jogo directo a ser muita vez solicitado. A equipa de Lito Vidigal dispôs de algumas chances para se adiantar no marcador, mérito de Júlio César. E porque falamos de guarda-redes neste jogo temos de falar de Bracali. Homem da partida com uma mão cheia de grandes defesas, demonstrando também muita segurança fora dos postes. Três pontos e a liderança isolada para o Arouca!

Acaba a partida em Aveiro! Arouca surpreende e vence o Benfica por 1-0.

90+4' Novo remate enquandrado para os encarnados. Victor Andrade atira mas novamente Bracali. Incrível.

90+3' Enorme oportunidade para o Benfica. Jonas em zona priveligeada atira com a bola a passar a milímetros do poste.

90+2' Cruzamento de Gaitán mas novamente muito seguro Bracali. Fantástica exibição do guardião ex-F.C Porto.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos!

88' Parte final com muita tensão dentro e fora do relvado. Mais um amarelo, desta feita para Mitroglu.

85' Cartão amarelo para Bracali.

85' Canto batido por Pizzi e Luisão em boa posição não enquadra o cabeceamento.

83' Mitroglu assiste Jiménez que em excelente posição atira para muito longe.

82' Gaitán em boa posição à entrada da área mas atira de forma disparatada.

80' Primeiro amarelo para o Benfica e para Victor Andrade.

79' Benfica tenta chegar-se próximo da baliza de Bracali mas impecável a exibição defensiva dos arouquenses.

78' No Benfica sai Samaris e entra o avançado mexicano Raúl Jiménez.

75' Arouca esgota as alterações com a saída de Roberto e a entrada de Tomás Dabo. No Benfica prepara-se Jiménez para a estreia.

74' Cartão amarelo para Jaílson.

68' Substituição no Benfica: Sai Eliseu para a estreia de Carcela.

68' Gaitán tenta o golo de bandeira com o pé direito, bola ligeiramente ao lado.

66' Prepara-se para a estreia Carcela.

64' Remate de Victor Andrade que sofre desvio em Hugo Basto e quase termina em golo.

60' Remate muito perigoso de Nuno Valente, Júlio César responde com defesa a dois tempos.

59' Novamente Bracali em grande destaque após finalização de Jonas.

58' Nova alteração no Arouca com a saída de Artur para a entrada de Adilson.

54' Jogo novamente interrompido para assistência a David Simão que acaba por ser substituído. Entra Maurides, irmão do portista Maicon.

52' Neste momento a equipa do Arouca contabiliza 15 faltas cometidas contra 6 do Benfica.

48' Novamente perigoso Roberto, quase a chegar para finalizar o 2-0.

46' Já se joga o segundo tempo.

Substituição no Benfica: Sai Ola John e entra Victor Andrade.

20:10. Chega assim o fim do primeiro tempo com a equipa do Arouca praticamente a entrar a vencer com o golo de Roberto, ao minuto 2'. Um Benfica com um início de jogo bastante desligado dos seus sectores quase permitia o segundo de Roberto, mas Júlio César a responder com boa intervenção. Os encarnados assumem as despesas do encontro e começa e cercar-se mais perigosamente da baliza de Bracali, que já efectuou um punhado de boas defesas. A equipa de Rui Vitória terá de fazer mais perante um Arouca que não fez por menos.

Intervalo em Aveiro!

45+3' Novo duelo entre Pizzi e Bracali e nova defesa segura.

45' Vão jogar-se mais três minutos e novamente o Benfica perto do empate. Mitroglu volta a ganhar nas alturas e é Jaílson quem tira sobre a linha de golo.

43' Livre de Gaitán, cabeceamento de Mitroglu e enorme defesa de Bracali. Voltar a brilhar o guardião brasileiro.

42' Cartão amarelo para Roberto. Terceira admoestação para os homens de Lito.

40' Livre directo cobrado de forma fortíssima por Lucas Lima com Júlio César a ter que efectuar apertada defesa.

38' Cartão amarelo para Lucas Lima.

36' Artur aparece rapidíssimo pela direita e cai na área envolvido com Eliseu. Nuno Almeida manda jogar.

34' Remate de Jonas mas muito torto.

33' Já se joga novamente em Aveiro.

31' Asneira de Lucas Lima que oferece o empate a Pizzi mas o remate do internacional português é novamente parado por Bracali. Jogo interrompido para assistência ao guardião.

29' Excelente oportunidade para Nélson Semedo que já dentro de área e com tudo para o empate atira ligeiramente por cima.

28' Jogo retomado.

27' Jogo interrompido para assistência médica a David Simão.

25' Remate traiçoeiro de Pizzi para defesa apertada de Bracali. Canto para os encarnados, sem perigo.

23' Cartão amarelo para David Simão.

22' Mais uma vez o duelo Roberto e Júlio César com nova vitória para o guardião brasileiro. O Arouca novamente perto do segundo golo.

21' Saída rápida da equipa do Benfica com Gaitán a cruzar para cabeceamento torto de Mitroglu.

20' Jonas aparece pela primeira vez com um forte de pé esquerdo mas à figura de Bracali.

17' Mitroglu cai na área e levanta um grande coro de protestos.

15' Belo passe de Ola John a descobrir Nélson Semedo pela direita mas o passe do defesa acaba cortado pela defensiva da casa.

13' Primeiro lance de algum perigo para os encarnados com Nico Gaitán a tentar surpreender Bracali mas força a mais no remate.

11' Afasta Gaitán. Continua a pressionar a equipa arouquense.

11' Terceiro canto consecutivo para o Arouca.

9' Quase o segundo tento da equipa da casa. Novamente Roberto a aparecer na cara de Júlio César mas desta feita o internacional brasileiro a levar a melhor. Entrada intermitente da equipa da Luz.

4' Cruzamento de Nélson Semedo mas Bracali segura facilmente.

Já dentro da grande área, excelente passe de David Simão que Roberto não desperdiça na cara de Júlio César. Entrada de sonho da equipa de Lito Vidigal.

2' GOLOOOOOOOOOO AROUCA!!

1' Estádio cheio com um excelente ambiente no Municipal de Aveiro!

1' Começa a partida.

19:17. As equipas já estão alinhadas nas suas posições. Estamos a instantes do começo da partida!

19:04. Lito Vidigal tem à sua disposição para lançar no decorrer do encontro Rui Sacramento, Nildo, Tomás Dabó, Borja López, Adilson Goiano, Maurides, Leandro.

19:02. Onze oficial do Arouca: Bracali; Jaílson, Velásquez, Hugo Basto, Lucas Lima; Nuno Coelho, David Simão, Nuno Valente; Artur, Ivo Rodrigues e Roberto.

19:00. Resultado final dos jogos da 2ª jornada que tiveram início esta tarde: Boavista 1-0 Tondela; Nacional 1-0 U. Madeira; Estoril 2-0 Moreirense; V. Guimarães 1-1 Belenenses.

18:55. No banco de suplentes o Benfica pode contar com Ederson, Sílvio, Fejsa, Victor Andrade, Carcela, Talisca e Raúl Jiménez.

18:53. A única alteração em relação ao jogo com o Estoril está na posição «6» com Samaris a render o sérbio Fejsa.

18:50. Onze oficial do Benfica: Júlio César; Nélson Semedo, Luisão, Lisandro López, Eliseu; Samaris, Pizzi, Ola John, Gaitán; Jonas e Mitroglou.

18:45. Em caso de vitória, os homens da Luz quebram um marco com 30 anos: vencer as primeiras duas jornadas em dois anos consecutivos.

18:25. É esperada casa cheia no Municipal de Aveiro. Embora jogando fora de casa, serão benfiquistas a absoluta maioria presente no estádio, num domingo de Verão com muita chuva.

18:10. O árbitro da partida será Nuno Almeida assistido por Paulo Ramos e Nuno Vicente. Rui Costa será o quarto árbitro.

17:50. «Vamos para jogo com a ilusão, sempre com o acreditar que se pode fazer alguma coisa de especial», afirmou Lito Vidigal no lançamento do Arouca x Benfica; «Vai ser difícil, contra uma boa equipa, que fez um bom resultado fora (...) Temos consciência da dificuldade que vamos encontrar, mas vamos muito convictos daquilo que estamos a fazer e do queremos», destacou Rui Vitória.

17:35. O Arouca deverá apresentar-se num 4-3-3 reforçado com a presença do timoneiro Nuno Coelho e com a mestria do médio de ataque David Simão. Nuno Valente será o terceiro elemento do meio-campo, enquanto o ataque será dinamizado, nas alas, por Ivo Rodrigues e Leandro, no apoio ao ponta-de-lança Roberto. Na defesa, Bracalli comandará a fortaleza, secundado por Velázquez, Hugo Basto, Jaílson e Lucas Lima.

17:20. No Benfica, Rui Vitória deverá alinhar com o 4-2-2 no qual voltou a apostar na partida contra o Estoril, com Jonas e Mitroglou a serem o par de avançados; no meio-campo, Pizzi deverá dar lugar a Samaris (ao lado de Fejsa) e Gaitán deverá ter como extremo oposto, ou Ola John ou Mehdi Carcela, já recuperado. Na defesa, Nélson Semedo, em destaque, será o lateral direito, Eliseu o esquerdo e fica a dúvida: Lisandro ou Jardel ao lado do capitão Luisão?

16:45. Na equipa de Lito Vidigal e em relação à convocatória da jornada anterior, destaque para duas mudanças: entrada do avançado emprestado pelo Cagliari, Caio Rangel e do médio Artur para as saídas de Pintassilgo e Vuletich. Lito Vidigal está habituado a roubar pontos aos grandes: na temporada passada, ao comando do Belenenses, obrigou o Sporting a dois empates, o FC Porto a um e só não conseguir baralhar as contas do título ao campeão Benfica.

16:20. Rui Vitória convocou 20 jogadores para o embate desta tarde/noite com as novidades a serem a inclusão dos reforços Mehdi Carcela e Raúl Jiménez. O extremo marroquino recuperou de lesão e pode mesmo ser aposta no onze encarnado. O avançado mexicano Raúl Jiménez ainda dá os primeiros passos na Luz e nesta primeira chamada deverá começar no banco. De fora por lesão continuam Jardel, Adel Taarabt e Eduardo Salvio.

16:10. Disputaram-se seis partidas entre Benfica e Arouca na história dos duelos entre as duas equipas; os confrontos iniciaram-se na temporada 2010/2011, com uma partida da Taça de Portugal, vencida por 5-1 pelo Benfica; depois, registaram-se quatro vitórias encarnadas para a Liga, um empate (2-2 na Luz ) e nova vitória, desta feita a contar para a Taça da Liga. Fora de casa, o Benfica nunca perdeu pontos contra o Arouca (registando vitórias de 0-2 e 1-3).

15:55. O último confronto entre as duas equipas remonta à 24ª jornada da época passada, onde a equipa do Benfica venceu na visita ao Municipal de Arouca por 1-3. Iuri Medeiros ainda abriu o activo favorável aos da casa mas Jonas e Lima, com um bis, fizeram os golos que deram mais três pontos rumo ao bicampeonato. O historial entre Benfica e Arouca diz-nos que nunca o Arouca venceu as águias, tendo, no melhor dos resultados, obtido um empate 2-2 no reduto da Luz (2013/2014).

15:40. O Benfica viaja até Aveiro com a liderança destacada em mente, depois de ter visto os seus dois rivais directos, Sporting e FC Porto, escorregarem e empatarem nesta jornada 2. O campeão nacional poderá, caso ultrapasse o Arouca, destacar-se já dos rivais e começar a cavar um fosso psicológico importante na luta longa pelo título nacional. Até agora, nem Benfica nem Arouca sofreram ainda golos no campeonato e desta partida poderá sair o líder da Liga.

15:25. A equipa do Arouca também parte para esta época com um novo comandante técnico: Lito Vidigal substituiu Pedro Emanuel no banco de suplentes. Na estreia, vitória arouquense por 2-0 na visita ao Moreirense, com golos de Nuno Coelho e Maurides Roque. Ambas as equipas debater-se-ão por atingir os 6 pontos, pontuação que permitrá liderar a tabela classificativa (apenas o União da Madeira poderá, também, atingir tal pontuação).

15:15. Este será o terceiro jogo oficial da época para os encarnados na nova fase de Rui Vitória enquanto treinador das águias: derrota na Supertaça diante dos rivais Sporting e vitória caseira na primeira jornada do campeonato, 4-0 frente ao Estoril. A equipa do Benfica procura ainda a sua melhor forma, técnica e também táctica, depois da saída de Jorge Jesus. Diante do Estoril, a equipa penou durante 70 minutos e apenas fez valer o seu bom futebol na tirada final da partida.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Arouca x Benfica, referente à segunda jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio Municipal de Aveiro às 19:15 horas e terá acompanhamento pormenorizado - Siga o minuto a minuto do jogo Arouca x Benfica, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.