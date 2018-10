Resultado Besiktas x Sporting na UEFA Liga Europa (1-1)

A equipa russa lidera assim o grupo H com seis pontos, o Besiktas é segundo com quatro, o Sporting soma um ponto, e o Skenderbeu zero. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo, e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Besiktas longe de fazer um grande jogo, acabou por marcar na verdadeira ocasião que teve para tal, por Gokhan Tore. No outro jogo do grupo o Lokomotiv Moscovo venceu o Skenderbeu por 2-0.

Os leões acabam por ser penalizados com uma igualdade, e só podem queixar-se de si próprios com Teo Gutiérrez à cabeça. O colombiano falhou três claras situações de golo, que podiam ter dado outro resultado.

FINAL DO JOGO, EMPATE A UM GOLO ENTRE BESIKTAS E SPORTING!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

90' Alteração no Besiktas, saiu Quaresma e entra Frei.

85' Hutchinson dentro da área atira forte, mas agarra Rui Patrício.

83' Livre de Quaresma directamente para as mãos de Rui Patricio.

78' Substituição no Sporting, saiu Aquilani e entra Gelson Martins.

77' Oguzhan Ozyakup entra pelo meio, e à entrada da área atira por cima.

75' Bryan Ruiz entra pela direita e opta pelo remate, mas Tolgan volta a defender.

72' Cartão amarelo para João Pereira por agarrar Gokhan Tore.

71' Remate de Cenk Tosun a sair ao lado.

69' Substituição no Sporting, saiu Gutiérrez e entra Slimani.

68' Alteração no Besiktas, saiu Sosa e entra Cenk Tosun.

Na primeira jogada digna de registo e ocasião para marcar, o Besiktas não falha e chega ao empate. A eficácia turca, a castigar a ineficácia leonina.

60' Golo do Besiktas! Jogada rápida da equipa turca, Sosa toca para Gokhan Tore que bate Rui Patrício.

59' Remate de Quaresma para as mãos de Rui Patrício.

57' Cartão amarelo para Ersan Gulum por derrubar Bryan Ruiz.

54' Substituição no Sporting, saiu Matheus Pereira e entra Adrien Silva.

50' E vão três!!! Outra vez Gutiérrez isolado agora servido por Mané, a rematar para defesa de Tolgan.

Alteração no Besiktas ao intervalo, saiu Uysal e entra Oguzhan Ozyakup.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

A vantagem do Sporting podia ser já mais dilatada, mas Gutiérrez por duas vezes só com Tolgan pela frente, não foi capaz de bater o guardião turco. Veremos se a formação verde e branca, consegue dar continuidade a esta boa exibição na segunda parte.

O trio do meio-campo formado por William Carvalho, Aquilani e Bryan Ruiz tem controlado todo o jogo, e o costa riquenho fez mesmo o golo à passagem do quarto de hora inicial.

Boa primeira parte da equipa de Jorge Jesus, que sai de forma justa e até escassa em vantagem para os balneários. O Besiktas não criou uma ocasião de golo e isso é o melhor elogio, que se pode fazer aos leões.

INTERVALO DO JOGO, O SPORTING VENCE O BESIKTAS POR 0-1!

45' Vai jogar-se mais um minuto de compensação.

40' A cinco minutos do intervalo nada muda, o Besiktas vai tentando chegar perto da área do Sporting, mas os leões mostram boa organização.

36' Nova ocasião para os leões!!! Passe de William Carvalho a isolar Gutiérrez e este a desviar de Tolgan, mas a bola sai ao lado.

35' Agora é Bryan Ruiz à entrada da área, que atira perto do poste.

31' Remate de Gutiérrez para as mãos de Tolgan.

30' Meia hora de jogo com o Sporting bem tacticamente a pressionar alto, não dando espaço ao Besiktas, que por sua vez só chega mais perto da área leonina, por erros da equipa portuguesa.

25' Canto de Bryan Ruiz e Gutiérrez solto na área remata ao lado.

24' Cartão amarelo para Rhodolfo por derrubar Matheus Pereira.

22' Gokhan Tore recupera a bola, após mau passe de William Carvalho e atira forte mas ao lado da baliza.

18' Cartão amarelo para Jonathan Silva por rasteirar Mario Gomez.

O Sporting entra bem no jogo e depois de Gutiérrez falhar um golo oferecido por Bryan Ruiz, o costa riquenho coloca os leões em vantagem.

16' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Jogada colectiva dos leões, a bola sobra para a entrada da área e Bryan Ruiz enche o pé e bate Tolgan.

11' Que oportunidade para o Sporting!!! Passe de Ruiz para Gutiérrez e o colombiano na cara de Tolgan atira para defesa do guarda-redes.

7' Responde o Besiktas num pontapé de Quaresma por cima da barra.

6' Remate de Matheus Pereira para as mãos de Tolgan.

5' Primeiros cinco minutos de jogo, ainda sem nenhuma das equipas a assumir domínio sobre a outra.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O BESIKTAS!

17:58. Nas bancadas cerca de 35 mil adeptos do Besiktas. Vai ouvir-se o hino da Liga Europa.

17:57. As equipas entram no relvado, com o quinteto de arbitragem na frente, chefiado pelo italiano Paolo Tagliavento.

17:48. Os dois conjuntos já terminaram os exercícios de aquecimento e daqui a pouco vão regressar para o início do encontro.

17:29. Entram agora os jogadores do Sporting para os exercícios de aquecimento, num estádio que regista já uma boa moldura humana nas bancadas.

17:25. A equipa do Besiktas já vai aquecendo no relvado, no lado do Sporting apenas os guarda-redes.

17:22. Destaque para a titularidade de William Carvalho e para a estreia oficial pela equipa principal dos leões do jovem brasileiro, Matheus Pereira.

17:19. Grandes mudanças no onze dos leões. Da equipa titular, que alinhou diante do Boavista, restam apenas Rui Patricio, João Pereira, Naldo e Bryan Ruiz.

17:15. No banco de suplentes do Besiktas vão sentar-se Guvenç, Serdar Kurtulus, Milosevic, Tosic, Oguzhan Ozyakup, Kerim Frei e Cenk Tosun.

17:10. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Ewerton, Esgaio, Adrien Silva, Gelson Martins, Slimani e Montero.

17:06. O Besiktas vai jogar com Tolga na baliza, na defesa Ismail, Ersan Gulum, Rhodolfo e Beck, no meio-campo Hutchinson, Neci Uysal, Quaresma, Sosa e Gokhan Tore, no ataque Mario Gomez.

17:03. O Sporting vai alinhar com Rui Patrício na baliza, a defesa com Jonathan Silva, Naldo, Tobias Figueiredo e João Pereira, no meio-campo William Carvalho, Aquilani, Bryan Ruiz, Carlos Mané e Matheus Pereira, na frente Teo Gutiérrez.

17:00. Jorge Jesus por seu turno deixou também elogios à equipa turca. «O Besiktas é uma das melhores equipas do campeonato turco. Mas nós acreditamos que temos chances, não fugindo do padrão, da ideia e dos objetivos que temos. O Sporting tem capacidade para discutir a vitória. Não tenho dúvida nenhuma. O Besiktas é uma equipa de nível de Champions e vamos encontrar dificuldades», afirmou.

16:50. O treinador do Besiktas, Senol Gunes sabe bem o que esperar dos leões, mas reitera o desejo de vencer. «O objetivo do Besiktas é a vitória. Conhecemos bem a força do Sporting. Têm um bom grupo de jogadores e um bom treinador, e querem ganhar o campeonato português», referiu.

16:40. Para o desafio de hoje o Besiktas não vai poder contar com avançado Olcay Sahan castigado. Pelo mesmo motivo João Mário no Sporting, não vai a jogo, já Paulo Oliveira contraiu uma lesão no último treino antes da partida para Istambul, e fica como tal fora da partida.

16:30. O Besiktas não perde em casa para a Liga Europa desde 2010, em jogos da fase de grupos. Curiosamente a última derrota foi imposta por uma equipa portuguesa, o Porto por 1-3, os portistas acabariam por conquistar a prova nessa temporada.

16:20. Ambas as formações só perderam por uma vez em jogos oficiais até ao momento. Os leões em casa frente ao Lokomotiv Moscovo por 1-3, o Besiktas para o campeonato na recepção ao Trabzonspor por 1-2. No último fim-de-semana o Sporting não foi além de um empate a zero com o Boavista, já os turcos derrotaram o Fenerbahçe por 3-2.

16:10. O Sporting não ganha fora em provas europeias há 17 jogos. O último triunfo foi há quatro anos diante do FC Zurich por 0-2, logo na primeira jornada da fase de grupos, com golos de Insúa e Ricky van Wolfswinkel.

16:00. Nas duas ocasiões em que jogou na Turquia, a equipa leonina somou dois empates. Primeiro em 1993-1994, 0-0 frente ao Kocaelispor e 1-1 em 2003-2004 contra o Gençlerbiligi. Já o técnico Jorge Jesus nas três vezes que jogou em território turco, venceu o Sivasspor ao serviço do SC Braga, enquanto treinador do Benfica empatou com o Trabzonspor, e foi derrotado pelo Fenerbahçe.

15:50. A partida desta tarde marcará o reencontro de vários jogadores. Desde logo Ricardo Quaresma defronta o Sporting. clube onde se formou e foi campeão em 2001-2002. Nos leões o italiano Alberto Aquilani, vai ter como adversário Mario Gomez, seu antigo colega de equipa na última temporada na Fiorentina. O costa riquenho Bryan Ruiz irá encontrar Kerim Frei, com quem actuou no Fulham entre 2011 e 2013.

15:40. Esta vai ser a primeira vez que as duas equipas se encontram em jogos oficiais. Um recorde poderá ser hoje desfeito, já que o Besiktas nunca venceu equipas portuguesas em casa, e por outro lado os leões nunca ganharam em solo turco.

15:30. Na primeira jornada o Sporting foi derrotado em Alvalade pelo Lokomotiv Moscovo por 1-3. Samedov inaugurou o marcador, já na segunda parte Montero fez o 1-1, mas Samedov voltou a colocar os russos em vantagem, com Niasse a fazer o resultado final. Por seu turno o Besiktas foi à Albânia derrotar o Skenderbeu por 0-1, fruto de um golo de Sosa.

15:15. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Besiktas x Sporting, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da UEFA Liga Europa 2015/2016. O jogo do grupo H, será disputado no Estádio Olimpiyat Ataturk em Istambul e terá início às 18:00 - siga o minuto a minuto do Besiktas x Sporting, em directo e, em Vavel Portugal.