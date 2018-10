Resultado Sporting 3-1 Besiktas na Liga Europa 2015

Apito final

90+4'. Final da partida, vitória leonina e apuramento carimbado!

90+2'. Jogam-se mais quatro minutos de jogo.

90+2'. Cartão amarelo para Paulo Oliveira.

90+1'. Falta dura de João Mário a meio-campo, cartão amarelo.

90'. Naldo quase marcava um auto-golo após corte atrapalhado...valeu a defesa atenta de Rui Patrício.

87'. Substituição na formação do Sporting: Entra Matheus Pereira e sai Slimani.

84'. Substituição na formação do Besiktas: Entra Kerim Feri e sai Koybasi.

79'. Substituição na formação do Besiktas: Entra Tosun e sai Sosa.

78'. Cartão amarelo para Teo, devido a uma celebração indevida, utilizando o spray do árbitro.

77'. Goooloooo do Sporting! Lance de bola longa, com Slimani a ganhar de cabeça e Teo, após fintar um oponente, remata para um belo golo!

74'. O Sporting controla agora todas as operações, conrta um Besiktas partido e sem posse de bola.

72'. Gooolooo do Sporting! Novamente Zengin a comprometer de forma crassa, remate de Ruiz com o turco ser batido no ângulo proibído!

71'. Substituição na formação do Besiktas: Entra Uysal e sai Sahan.

66'. Gooolooo do Sporting! Tremendo erro de Zengin, vacilou perante a corrida de Slimani e permitiu ao argelino encostar para as redes!

64'. Substituição na formação do Sporting: Entra Teo e sai Adrien.

62'. Slimani remata com muito perigo, a bola ressalta na muralha turca e quase toca na trave

61'. Quaresma remata em jeito, a bola passa perto da trave...bom remate do extremo.

58'. Goooloo do Besiktas! João Pereira perde a bola em zona fatal, Quaresma assiste Gómez de trivela e este, na cara do golo, empurra para o 0-1!

49'. Adrien recebe o cartão amarelo após nova falta.

49. William Carvalho remata de fora da área...mas o remate sai totalmente descabido.

46'. Substituição na formação do Sporting: Entra Gelson Martins e sai Fredy Montero.

46'. A segunda parte já se encontra em andamento, o Sporting precisa de ganhar para se apurar.

Segundo tempo

20:58. Primeira parte dominada pelo Besiktas, que preencheu o campo e controlou a maioria das operações ofensivas; Sahan foi o jogador em destaque, tendo sido do turco a melhor oportunidade para golo, negada pelos reflexos de Rui Patrício. A formação do Sporting está perra e tem apresentado dificuldades em desenvolver o seu jogo.

Intervalo

45+1'. Patrício, em momento de atrapalhação, quase dá o golo de bandeja a Gómez.

45'. Um minuto de compensação dado.

44'. O Besiktas domina a partida e o Sporting não consegue desmontar a boa táctica turca.

40'. Sahan testa Patrício com um remate de primeira após passe longo diagonal de Quaresma! Valeu Patrício!

35'. Falta de Naldo, merecedora de cartão amarelo, mas o árbitro nada mostrou.

34'. William cruza, Slimani cabeceia mas a bola morre lentamente nas mãos de Zengin.

31'. William perde a bola em zona fatal, o lance acaba com um remate perigoso de Sahan, rente ao poste!

29'. Livre frontal de Jefferson...a bola embateu na barreira; na recarga, Montero fez pior, rematando para longe.

28'. William percorre 20 metros com a bola mas acaba derrubado por Quaresma na altura de armar o passe...cartão amarelo para Quaresma.

25'. Jefferson vacila e permite que Sahan ganha a bola e se encaminhe para a baliza...mas o turco, desajeitado, falhou o remate de forma inesperada.

21'. O Sporting, de momento, tem mesmo de ganhar esta partida: o Lokomotiv vence frente ao Skenderbeu por 1-0.

18'. Cartão amarelo para William Carvalho, por sucessão de faltas do trinco.

17'. Muito pressionante o Besiktas, sobe bastante as suas linhas e complica a vida ao Sporting.

14'. Quaresma passa de trivela, Gómez fica na cara do golo...mas falha a recepção do esférico! Que falha do alemão...

12'. Sosa marca o canto, Patrício alivia com os punhos.

2'. Remate de Slimani, já dentro da área, mas a bola foi à figura de Zengin.

1'. Roda a bola em Alvalade, com muitos adeptos ainda a entrarem no estádio.

Apito inicial

19:20: Formação inicial do Besiktas: Zengin, İsmail Köybaşı, D. Tošić, Beck, Rhodolfo, Sosa, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Quaresma e Gomez

19:15. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício; João Pereira, Paulo Oliveira, Naldo e Jefferson; William Carvalho, Adrien, João Mário e Ruiz; Montero e Slimani.

18:55. Onzes previsíveis do jogo Sporting x Besiktas:

18:45. Jorge Jesus deverá deixar de lado a política de rotatividade e secundarização da Liga Europa para tentar garantir o apuramento para a próxima fase da prova, o que será um corte com a filosofia até aqui traçada. É expectável que o onze inicial seja munido dos jogadores que habitualmente disputam os duelos do campeonato, acentuando o foco na necessidade de ganhar.

18:30. Desde a temporada de 2011/2012 que o Beskitas não visita Portugal - a última vez que pisaram solo luso, os turcos visitaram o reduto do SC Braga e de lá saíram com uma vitória, por 0-2, com golos dos internacionais portugueses Simão Sabrosa e Ricardo Quaresma, antigos jogadores leoninos. O extremo «Mustang» voltará hoje, com a camisola do clube turco, a defrontar a equipa que o formou.

Quaresma regressa aos relvados lusos (Foto via: Besiktas International)

18:15. Já lá vão mais de dez anos desde que o Sporting não recebe uma formação russa em Alvalade: na temporada 2003/2004, o Sporting foi anfitrião dos turcos do Gençlerbiligi e o resultado sorriu aos forasteiros turcos, que bateram o Leão por rotundos 0-3, afastando a formação leonina da Taça UEFA.

18:00. Este será o segundo encontro da História entre Sporting e Besiktas: no primeiro duelo, sucedido na primeira ronda desta fase de grupos, registou-se um empate a uma bola, em Istambul. O Sporting marcou primeiro, por intermédio de Bryan Ruiz, mas o Besiktas atingiu o empate através de Gokhan Tore.

17:45. Para se apurar, o Sporting tem de vencer esta noite os turcos do Besiktas, e assim somar 10 pontos, podendo até acabar por liderar o grupo H caso, nesse cenário, o Lokomotiv não vença os albaneses do Skenderbeu. O empate leonino em Alvalade não chegará para o apuramento a menos que a formação russa seja derrotada pela turma albanesa (aí o Sporting apura-se por ter mais golos marcados).

17:30. O Besiktas é actualmente o líder da classificação do grupo H, com 9 pontos, seguido de perto pelos russos do Lokomotiv Moscovo, que somam 8. O Sporting segue na terceira colocação com 7 pontos, depois de ter vencido o Lokomotiv na cidade de Moscovo, por 1-4, reentrando na corrida pelo apuramento dos dezasseis-avos-de-final.

17:20. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Besiktas, partida referente à sexta jornada da fase de grupos da UEFA Liga Europa 2015/2016, que será disputada no Estádio Alvalade XXI a apartir das 20:05 horas - siga o minuto a minuto do Sporting x Besiktas,, grátis, em Vavel Portugal.