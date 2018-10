Benfica vence, mas com dificuldades

Da nossa parte, resta-nos agradecer a companhia desejando a continuação de uma óptima noite.

Destaque também para o Tondela que tudo fez para que o resultado fosse outro.

Ainda assim, destaque para a Machadada final de André Horta a salvar a honra encarnada e a aumentar a vantagem.

Estreia do Benfica a vencer, mas sem convencer. A equipa tri-Campeã nacional teve muitas dificuldades em lidar com o Tondela.

FINAL DO JOGO

ANDRÉ HORTA! Fez tudo sozinho o miúdo! Está feito o 2-0!

92'. GOLOOOO DO BENFICA!

4 minutos para jogar.

A braçadeira fica em Fejsa.

88'. Substituição: Sai Pizzi entra Salvio.

87'. Gonçalo Guedes tentou servir Mitroglou, mas a verdade é que faltou concretização no passe.

Salvio vai entrar.

85'. O Benfica continua a procurar o golo, mas a organização do Tondela não está a facilitar a tarefa.

Está com dificuldades Júlio César!

78'. Substituição: Sai Miguel Cardoso entra Murilo.

76'. CLAUDE GONÇALVES! Um cruzamento que saiu como... remate. O homem do Tondela obrigou o guarda-redes do Benfica a esticar-se.

73'. Remate de Wagner! A bola sai por cima da baliza de Júlio César.

Petit é expulso do banco.

68'. Amarelo para Fejsa por falta sobre Wagner.

65'. Substituição: sai Helder Tavares entra Dylan.

65'. Substituição: Sai Cervi entra Samaris.

Samaris está pronto para entrar.

63'. O Tondela continua a querer o empate.

58'. Grande jogada de Cervi, agarra Cláudio Ramos.

56'. Substituição: Sai Fernando Ferreira entra Claude Gonçalves.

54'. GRIMALDO! Falhou o desvio ! Podia ter sido o 2-0!

52'. WAGNER! O jogador do Tondela falhou o remate e foi por pouco que não fez o empate.

52'. O jogo continua equilibrado como esteve no primeiro tempo.

49'. JÚLIO CÉSAR! Volta a salvar o resultado o guarda-redes encarnado depois do remate de Crislan! Na sequência da jogada é Guedes que obrigada Ramos a uma defesa atenta.

SEGUNDA PARTE

Já regressamos para o segundo tempo. Regresse também!

Destaque para Lisandro pelo golo, mas também por ter saltado do banco para marcar face à lesão de Luisão (saiu ao minuto 26). O Benfica não estava a ter um jogo fácil, mas a verdade é que ainda assim vai para o intervalo a vencer.

Grande primeiro tempo em Tondela. O Benfica entrou com vontade, mas a verdade é que a equipa de Petit ainda conseguiu assustar e surpreender. Valendo a intervenção de Júlio César e Grimaldo nos momentos certos.

INTERVALO

46'. Amarelo para Wagner.

2 minutos a mais para jogar.

62% de posse de bola para o Benfica.

44'. CLÁUDIO RAMOS! Evita o 2-0 do Benfica com um defesa segura depois do livre de Pizzi.

42'. Amarelo para Miguel Cardoso.

Entrar, cabecear e marcar. Golo de Lisandro! Sem hipótese para Cláudio Ramos. O argentino aproveitou o livre de Pizzi para fazer o primeiro golo do jogo.

39'. GOLOOOOO DO BENFICA!

38'. O jogo abrandou de ritmo...

33'. O Tondela continua a pressionar.

O Benfica não remata à baliza há 25 minutos.

27'. Grande contra-ataque do Tondela! Crislan aproveita para fugir, mas demorou tempo demais para rematar e permitiu o corte de Grimaldo.

26'. Substituição: Sai Luisão entra Lisandro.

Luisão entrega a braçadeira a Pizzi.

25'. Grande oportunidade para Pizzi! Mas quanto tentou uma nova finta, a defesa do Tondelsa conseguiu fugir.

24'. O Benfica começa a melhorar no jogo.

Lisandro a aquecer. Será para o lugar de Luisão, ao que parece o capitão não está em condições.

21'. Está a faltar "cabeça" ao Benfica na concretização.

19'. Jogo interessante em Tondela, mas equilibrado do que era esperado, com o Tondela muito seguro de si.

12'. Muita vontade do Benfica em marcar, muita vontade do Tondela em mostrar serviço.

10'. Jogo equilibrado em Tondela.

6'. Remate forte de André Horta, a bola sai longe da baliza do Tondela....

5'. AIAI! Helder Tavares cabeceou e a bola passou um pouco ao lado do poste da baliza de Júlio César. O jogo está muito rápido!

4'. Grande contra-ataque do Benfica, cortou a defesa tondelense.

3'. Grimaldo bate o canto, Luisão cabeceia, mas volta a agarrar o guarda-redes da equipa de Petit.

2'. Grande passe de Grimaldo para Mitroglou... tenta o remate, mas segura Cláudio Ramos!

1'. Primeira chance... para o Tondela! Fernando Ferreira entrou na área e podia ter batido Júlio César, faltou calma ao homem do Tondela!

INICIO DO JOGO

20:28. Um minuto de silêncio em Tondela em memória das vitimas dos incêndios e em nome de todos os bombeiros portugueses.

20:25. Os jogadores entram agora em campo.

20:19. Está tudo pronto para começar o jogo.

20:13. Terminou o jogo entre o Sporting e o Marítimo. Dos três grandes, dois já venceram, falta apenas o Benfica!

20:02. Tudo a aquecer.

19:44. Já aquecem os homens do Benfica!

19:43. Surpresa no onze de Gonçalo Guedes em detrimento de Jimenez.

19:42. Júlio César, Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Grimaldo, Fejsa, André Horta, Pizzi, Cervi, Gonçalo Guedes e Mitroglou.

19:41. ONZE DO BENFICA!

19:38. Tondela : Cláudio Ramos; David Bruno, Pica, Rafael Amorim e Mamadu; Bruno Monteiro, Fernando Ferreira e Hélder Tavares; Wagner, Crislan e Miguel Cardoso.

17:50. A arbitragem esta noite estará a cargo do juiz João Pinheiro da Associação de Futebol de Braga.

João Pinheiro é o árbitro esta noite | Foto : Gmrtv

17:45. Já Petit diz que o Tondela vai disputar os três pontos, olhos-nos-olhos com o tricampeão “Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte, candidata a ganhar outra vez o campeonato, mas nós também queremos entrar com o pé direito. Quero um futebol bonito, em que se dispute e lute sempre por ter a bola, com uma boa circulação, com grande intensidade e que a equipa, quando não tiver a bola, a procure: é isso que vamos fazer contra o Benfica, vamos disputar os três pontos olhos nos olhos. Esperamos que este campeonato seja mais tranquilo, mas também sabemos que o futebol português está cada vez mais difícil.”

Petit diz que o Tondela irá disputar os 3 pontos | Foto: Record

17:30. No que à antevisão da partida diz respeito, os treinadores são consensuais. O jogo não vai ser fácil para ninguém, mas o importante são os três pontos. Rui Vitória disse, sem surpresas, que o Benfica vai a Tondela para vencer “É um jogo de início de campeonato, frente a uma belíssima equipa, que tem feito um início de época positivo. Vamos naturalmente a Tondela para ganhar, reconhecendo que do outro lado vai estar uma boa equipa. Prevejo que a qualidade vá subir. O Benfica é naturalmente candidato. Vamos a eles com toda a determinação, convicção e a trabalhar muito, porque vamos ter de trabalhar muito.”

"O Benfica tem tudo para vencer" | Foto: SerBenfiquista

17:15. No que às estatísticas diz respeito, os números não enganam. Dois jogos, duas goleadas e ambas a favor dos encarnados. A equipa de Petit quer mudar os números, mas a verdade é que a tarefa não se avizinha fácil.

17:00. Para o jogo desta noite, ambos os técnicos contam baixas. Do lado do Tondela, Petit tem de deixar de fora, Murillo e Lystsov (emprestados pelo Benfica) e Pité que faz parte da Selecção Olímpica. Já Rui Vitória tem Jonas e Jardel lesionados , mas também Ederson, Rui Fonte, André Almeida e Zivkovic. Já Danilo não pode jogar porque ainda não está inscrito.

16:45. A pré temporada dos dois clubes que se enfrentam esta noite foi muito diferente. Mas a verdade é que o grande destaque vai mesmo para a equipa da casa. Crislan, emprestado pelo SC Braga foi o grande destaque da pré-temporada de Petit, com cinco golos marcados.

Crislan tem sido muito eficaz desde que chegou a Tondela | Foto: Record

16:30. Para o jogo desta noite, já não há bilhetes. Espera-se um grande apoio à equipa do Benfica.

16:15. O Estádio João Cardoso em Tondela será o palco do encontro esta noite. O Estádio do clube da casa tem capacidade para 7500 pessoas.

Lotação esgotada esta noite | Foto: Jornal Record

16:00. A equipa de Rui Vitória está obrigada a vencer esta noite para somar os primeiros três pontos da temporada e não deixar fugir os rivais.

15:45. A nova temporada arrancou ontem com a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave em Vila do Conde por 3-1. Esta tarde realizam-se os jogos entre o Moreirense e o Paços de Ferreira e o jogo entre o Sporting e o Marítimo. Os tricampeões são os últimos a entrar em campo este sábado.

15:00. Muito boa tarde e sejam uma vez bem vindos a um acompanhamento em directo da primeira jornada da Liga Nos. O Tondela x Benfica está marcado para as 20:30 horas e até lá nós vamos ficar por aqui. Acompanhe todos os lances, todos os golos e todas as grandes jogadas aqui no Vavel Portugal!