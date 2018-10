Armani, un arquero que merece más que Selección

En la noche de ayer, Franco Armani volvió a ser el héroe de River Plate, ya que le atajó a De Jesús dos situaciones clarísimas de gol. No solo ante Emelec tuvo una gran actuación, sino que también desde que llegó al Millonario mostró que no le pesa ponerse debajo del arco de uno de los clubes más grandes de Argentina. Indudablemente que esto hace que merezca ser convocado al seleccionado nacional, y también le genera al hincha de River tanta seguridad como Marcelo Barovero lo hizo hasta 2016, año en que este se fue de la institución.

Atajada de Armani a De Jesús:

Desde que Trapito no estuvo, uno de los problemas que tenía Marcelo Gallardo, como entrenador, era el del puesto de arquero. Durante la temporada 2016/2017 y en el segundo semestre del año pasado, el Muñeco probó en esa posición con Augusto Batalla, Maximiliano Velazco, Germán Lux y Enrique Bologna. Ninguno de estos otorgó una seguridad convincente, a tal punto que los que más atajaron (Batalla y Lux) fueron muy criticados por la mayoría de los aficionados de la Banda. Cuando llegó Armani, a principios de este año, todo eso mejoró, ya que el ex-Atlético Nacional se lució con hermosas atajadas, que impidieron varios goles en contra. Si bien a veces esas paradas no alcanzaban, porque el equipo perdía o empataba, fue muy clave para que los de Gallardo no pierdan por más de un tanto. Incluso fue fundamental para que el Millonario gane la Supercopa Argentina ante Boca Juniors. Con estas cosas, se ganó al hincha de River, e incluso el pedido de Selección Argentina por parte de aficionados de otros clubes.

Atajadas de Armani ante Boca en la Supercopa Argentina:

Desde que llegó al Millonario, Armani disputó 14 partidos. De esos, ganó siete, empató cuatro y perdió tres. En siete cotejos mantuvo la valla invicta, y lleva más de 439 minutos de juego sin recibir un gol en contra. El último futbolista que le metió un tanto fue Fernando Márquez, de Defensa y Justicia, en el minuto 11, hace cinco encuentros. También en Atlético Nacional de Colombia tuvo excelentes actuaciones y es el jugador más ganador de la historia de ese club, que es el más importante de ese país.

Además de los buenos números que posee Franco Armani en River, es muy sano que Marcelo Gallardo haya encontrado un arquero bastante completo, ya que posee buenos reflejos, sale bien en los mano a mano contra delanteros rivales, sabe salir jugando con los pies, muestra seguridad desde arriba cortando los centros, es rápido, sabe posicionarse bien en el arco, tiene un físico imponente y también puede hacer las veces de líbero, si es que la defensa queda descompensada en el fondo o lejos de el. Remarcando esto último, es muy útil para el Muñeco, ya que a el le gusta proponer un fútbol ofensivo que someta al rival, y para eso la defensa tiene que pararse algo adelantada en la cancha.

Hoy en día, la Selección Argentina no tiene un portero como Armani. Más allá de que Sergio Romero posee grandes condiciones, no es titular en el Manchester United y ya no genera la confianza que si daba hace por lo menos cuatro años atrás, cuando fue el héroe en el Mundial de Brasil 2014, atajando los penales ante Holanda. Tampoco Wilfredo Caballero demostró un nivel que de seguridad en el arco de Argentina. Incluso ante España sufrió cinco goles en contra y algunos de ellos fueron porque no salió bien, cuando los atacantes de la Furia Roja quedaban mano a mano ante el. Mientras que Nahuel Guzmán y Agustín Marchesín no se presentaron como mejores porteros que Armani. Esto no quiere decir que sean flojos, sino que no tienen las condiciones que posee el arquero de River, como esos grandes reflejos o la buena capacidad en el mano a mano, la de hacer las veces de líbero o la gran seguridad que transmite.

Todo equipo de fútbol necesita de un buen guardameta para salir campeón, incluso Alemania ganó el Mundial 2014 con un excelente arquero como Manuel Neuer. River obtuvo la Copa Libertadores 2015 con un Barovero brillante, e incluso Atlético Nacional ganó la misma copa en 2016 justamente con Armani como una de las grandes figuras. Hay que tener en cuenta que en los Mundiales de 1978 y 1986, en los que Argentina obtuvo el primer lugar, contó con Ubaldo Matildo Fillol y Nery Pumpido bajo los tres palos, que fueron dos grandes arqueros que brindaban seguridad.

También hay que decir que Fillol y Pumpido, actuaban en el Millonario, cuando campeonaron en el 78 y el 86. ¿Será que Armani pueda repetir la misma historia con la Selección Nacional en Rusia 2018?. El director técnico de Argentina no puede perderse a este portero, sino José Néstor Pekerman hará lo posible para que Franco ataje en la Selección Colombia en ese certamen. No puede dormirse Sampaoli, debe convocarlo, porque Armani es argentino.