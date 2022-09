Independiente derrotó a Unión y consiguió su tercera victoria al hilo en el torneo local

El partido comenzó con tres minutos de furia para el Rojo, en los que no dejó salir al local, y tuvo el primer remate del partido con uno de Iván Marcone, que se desvió en un defensor. Sin embargo, pasado este tramo, el cotejo se tornó impreciso por parte de ambos equipos, con muchos pelotazos buscando la superioridad de los delanteros. Justamente, Leandro Fernández generó las dos más claras para la visita, con dos centros rasantes que no pudieron concretar Damián Batallini (exigido por un desvío del arquero Santiago Mele) y Leandro Benegas (le faltó velocidad). Los cuatro de arriba (sumado Tomás Pozzo), no tuvieron su mejor versión, y se perdieron entre pases errados, la marca del contrario y malas decisiones. Por su parte, el Tatengue creó dos ocasiones claras que definió Jonatan Álvez, pero una pegó en el travesaño, y la otra, tras un gran centro de Federico Vera, se fue apenas desviada. El trámite destacó por las faltas infantiles, las protestas contra el árbitro Jorge Baliño, y el poco tiempo de la pelota dentro de la cancha. Sobre el final, un remate lejano por lado fueron las últimas situaciones de los primeros 45.

En el complementó, los dirigidos por Julio César Falcioni golpearon de arranque: Marcone bajó un despeje rival, la cedió para Benegas que la aguantó de espaldas y este tocó para Lucas Romero que la clavó en la punta izquierda. Golazo de Independiente. El encuentro continuó siendo trabado, con el elenco comandado por Gustavo Munúa sin generar chances concretas y con peleas constantes entre el central uruguayo Diego Polenta y varios jugadores del Rey de Copas. Pese a la ventaja, a los de Avellaneda les tocó llevarse una pésima noticia con mucho tiempo de juego por delante: la lesión de LeanLove. El "9" estaba teniendo una actuación discreta, en comparación a las anteriores, y en una disputa se quedó tendido en el suelo, lo que provocó el ingreso de los médicos, y el posterior pedido de cambio, con bronca del atacante, y preocupación para Falcioni de cara a los próximos compromisos. Las oportunidades en las que el rojiblanco estuvo más cerca de empatar, llegaron por dos errores de los laterales, uno de Alex Vigo y el otro de Edgar Elizalde. En el caso del futbolista perteneciente a River, lanzó un lateral directo a un rival y causó un contraataque que no terminó en gol porque Mariano Peralta Bauer no pudo rematar bien. Por el lado del charrúa, su marca lejana a un contrario, le permitió a este rescatar un balón que parecía irse afuera, y tirar un buscapié que los santafesinos no pudieron aprovechar. Para sostener el triunfo, fue importante que se volvió a mostrar un equipo solidario, en el que todos corrieron, marcaron y los de arriba presionaron y aguantaron para conservar la posesión, y obtener faltas para oxigenar a sus compañeros. En este apartado, fueron importante los ingresos de Santiago Ayala y Nicolás Vallejo (que se mostró gambeteador e intentó cerca del final batir a Mele), los cuales junto a Benegas y Batallini (leyó un mal pase atras en una salida Tatengue y no pudo definir bien) retrocedieron constantemente a dar una mano, y las salidas y cruces en el medio de Marcone y Romero. En el ocaso del partido, Milton Álvarez sacó el único tiro potente que recibió, tras un tiro libre jugado en corto en el que su defensa no estuvo atenta. El Rojo resistió la última pelota parada con uno menos, debido a un corte que sufrió el Tanque, pero logró sostenerse y llevarse los tres puntos.

Más allá de la victoria, es preocupante la salida lesionado de Fernández, figura del Diablo en los últimos cotejos y una pieza clave por su insistencia y jerarquía. El parte médico confirmó que el ex Godoy Cruz sufrió una contractura en el isquiotibial, posiblemente producto de la seguidilla de minutos, y de que ya tiene 31 años, algo que habrá que tener en cuenta de cara a lo que se viene.

Con este resultado, el Rey de Copas alcanzó los 24 puntos, y el 19° puesto del Torneo Binance 2022, pudiendo bajar un lugar si Rosario Central vence a Patronato mañana. El próximo enfrenamiento será el sábado a las 20.30 ante Newell's, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.