Racing buscará recuperar el rumbo en La Bombonera

Los días pasan lento para Racing. Luego de un 2022 sobresaliente (a pesar de no lograr el campeonato), el club cayó en un pozo futbolístico del que no logra recuperarse. Independientemente del mal momento en cuanto a resultados, lo más preocupante es la enorme irregularidad del equipo. Ante Aucas vimos atisbos de aquel equipo de Gago del semestre pasado. Apenas cuatro días más tarde, La Academia volvió a decepcionar y perdió de local frente a Atlético Tucumán, uno de los últimos.

El crédito de los hinchas hacía el entrenador académico parece agotarse cada vez más. Ya está en negativo. No solo los resultados no acompañan, sino que el DT prueba demasiado. Es difícil encontrar dos partidos seguidos de Racing en el que se repitan los once. Esto habla de que hay ciertos aspectos del juego que no le cierran al mandamás académico. Además, a favor de pintita, Racing sufrió una cantidad de bajas considerables (Miranda, Vecchio y Carbonero las más importantes).

Pero a pesar de este desequilibrio constante que marca la actualidad académica, la pelota sigue rodando y este sábado se viene un duelo fundamental. No solo porque los de Avellaneda necesitan sumar para aproximarse a zonas de copa, sino también porque es un clásico. Racing enfrenta a Boca y visita la Bombonera. Un duelo que en los últimos tiempos ha estado envuelto por polémicas y cruces picantes entre futbolistas de ambas instituciones.

https://twitter.com/RacingClub/status/1652092832570548226?s=20

¿Y el equipo? Luego de plantear un once mixto frente a Atlético Tucumán, ahora jugarán contra Boca mayoría de titulares. Si hay algo de lo que no se salva Racing es de las lesiones. La enfermería sigue llena, y ahora suma un nuevo paciente más: Gabriel Rojas. El lateral sufrió una sobrecarga en el último cotejo de Copa Libertadores y es un hecho que no llega al partido. La lista de concentrados lo confirmó.

De cara al inconveniente en la defensa, todo indica que Gonzalo Piovi volverá a ocupará el puesto de lateral izquierdo y Emiliano Insúa compartirá saga central con Leonardo Sigali. Facundo Mura repite en el carril derecho. El mediocampo prácticamente sale de memoria. Tras la recuperación de Aníbal Moreno (quizás la mejor noticia que tiene Racing en el último tiempo), es un hecho que el ex Newell´s irá desde el arranque. Juan Nardoni y Jonathan Gómez le seguirán el ritmo en el mediocampo.

Respecto a la parte ofensiva, hay algunas dudas. Matías Rojas entrenó diferenciado casi toda la semana por una molestia en su tobillo. El último entrenamiento si lo pudo hacer a la par. El paraguayo le habría pedido a Gago que por favor que lo tenga en cuenta para jugar. Y al presentarse este suceso, es difícil pensar al diez celeste y blanco fuera del once titular. Luego, hay tres nombres para dos lugares: Maximiliano Romero, Paolo Guerrero y Gabriel Hauche. En el caso que jueguen los primeros dos, el ex Vélez lo hará más tirándose a un costado, mientras que el peruano será el referente principal en el área.

¿Cómo llega Boca?

El equipo de la Rivera tampoco está pasando por un gran momento futbolístico. Viene de empatar de manera agónica frente a Rosario Central 2-2 en el Gigante de Arroyito en lo que fue el tercer partido (en el ámbito local) del ciclo Almirón.

El Xeneixe se ubica en la vigésima posición con 15 puntos en 13 partidos disputados. Un número realmente alarmante teniendo en cuenta que cuenta con uno de los mejores planteles del país, junto con el de River.

Historial entre ambos equipos:

La Academia y El Xeneixe se enfrentaron en 213 oportunidades. Boca cosechó 92 victorias y Racing 71. No se sacaron ventajas en 50 partidos.

A pesar de ir abajo en el historial general, lo cierto es que los últimos encuentros fueron a favor de los de Avellaneda. La Academia se impuso 2-1 en el Trofeo de Campeones y en la Supercopa Internacional. Además, no pierde ante Boca en la Bombonera desde la temporada 2016/2017, cuando perdió 4-2 con una actuación superlativa de Carlos Tévez.

El último partido entre ambos equipos fue la ya mencionada final en Abu Dabi. Johan Carbonero y Gonzalo Piovi fueron los goleadores aquella noche. Facundo Roncaglia convirtió hizo lo propio para su equipo.

Probables Formaciones:

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Matías Rojas, Maxi Romero y Gabriel Hauche o Paolo Guerrero. DT: Fernando Gago.

Datos del Partido:

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Alberto J. Armando (Boca)

Horario: 21:30 horas

Transmisión: TNT Sports