Central visita a Banfield con el objetivo de seguir arriba

Rosario Central visitará a Banfield, en el Estadio Florencio Sola, por la 18° jornada de Liga Profesional, desde las 19hs del lunes lo transmitirá ESPN Premium y con arbitraje de Fernando Rapallini, que estará respaldado por Cristian Navarro y Gisela Trucco, mientras que el cuarto árbitro será Edgardo Zamora.

Banfield hace cinco partidos que no puede ganar y sacó dos puntos de los últimos 15 en juego. El Taladro de Julio César Falcioni ocupa la posición 26 de la Liga Profesional y en su última presentación cayó 1-0 en su visita a Estudiantes de La Plata, el local necesita volver a sumar de a tres. Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a "El Pincharrata". En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron muy variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 6 tantos. El director técnico local no contará con dos jugadores suspendidos: el zaguero Luis Del Pino Mago y el volante central Alejandro Cabrera, que fueron expulsados en la derrota 1-0 como visitantes contra "El Pincha". En sus lugares jugarían Alejandro Maciel y Eric Remedi.

Rosario Central está quinto y llega al duelo ante Banfield habiéndole ganado 2-1 a Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito. el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 6 tantos. Central contará con la vuelta del zaguero Carlos Quintana, quien se recuperó de una lesión en un hombro que lo marginó del partido del miércoles, cuando el equipo goleó 4-1 a Central Norte de Salta en la ciudad bonaerense de San Nicolás, en su debut en la Copa Argentina. El director técnico "canalla", Miguel Ángel Russo, debe decidir si Quintana se suma como quinto defensor para mantener el esquema de tres zagueros que utilizó en cuatro de los últimos cinco partidos de visitante. En ese caso dejaría el equipo el volante ofensivo Lautaro Giaccone,, de lo contrario abandona su lugar Juan Cruz Komar.

También resta definir si el uruguayo Jhonatan Candia, que salió en el comienzo del complemento del encuentro por Copa Argentina,, o el bonaerense Ovtavio Bianchi ocuparán la posición de centrodelantero

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. Banfield marcó 44 goles, mientras que la visita marcó 36 goles. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y Banfield resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el vigésimo sexto puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 3 PP).