Guia VAVEL da Copa América 2019

A América do Sul inteira para entre o dia 14 de junho até dia 7 de julho a fim de respirar futebol. Este é um fenômeno que acontece há mais de 100 anos. A Copa América, sem dúvidas é o maior evento esportivo para os amantes do futebol na América do Sul. Em 2019 será a 46ª edição do torneio, com sede no Brasil. Sendo assim a VAVEL Brasil não podia ficar de fora deste megaevento e preparou este completo guia para você ficar por dentro de tudo que ocorrerá nos próximos dias.

A Copa América será disputado no Brasil e terá 12 Seleções, sendo duas convidadas, o Catar próxima sede da Copa do Mundo e o Japão, próxima sede dos Jogos Olímpicos.

Inovando a cada edição, a Copa América trará novidades no regulamento, após o sucesso do chip na bola em 2014, a FIFA investiu na tecnologia e implementará o árbitro de vídeo, o VAR (Video assistant referee ). O árbitro de vídeo funcionará em quatro ocasiões: situações de gol, marcação de pênaltis, cartões vermelhos e confusão da identidade de jogadores. A competição terá as novas regras do futebol como por exemplo cobrar tiro de meta dentro da área, substituições nas linhas mais próximas .

Grupos da Copa América 2019:

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru.

Grupo B: Argentina Colômbia, Paraguai e Catar.

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile.

Estádios Copa América 2019

Reprodução/Copa América

Música-tema da Copa América 2019

Bola

A Bola Rabisco será a responsável por balançar as redes nos jogos da Copa América aqui no Brasil. A bola feita pela fornecedora de material esportivo Nike conta com todas as cores da bandeira do Brasil e também cinco estrelas, em alusão a 5ª vez que o Brasil será sede do torneio.

Palco da final

O lendário estádio do Maracanã será o palco da final da Copa América, o Maracanã recebeu recentemente a final da Copa do Mundo em 2014 e a final do futebol nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Na Copa América serão ao todo cinco jogos:



Paraguai x Catar 16/06

Bolívia x Peru - 18/06

Chile x Uruguai - 24/06

Quartas de final - 28/06

Final 07/07