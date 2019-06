Guia VAVEL da Copa América 2019: Paraguai

Buscando voltar a ser campeão, o Paraguai vai ao Brasil disputar a Copa América. Vencedor em duas oportunidades, 1953 e 1979, e vice em outras seis, a Albirroja é a quarta que mais levantou o troféu e que mais terminou entre os quatro primeiros na competição. Estreará contra o Catar, nesse domingo (16) às 16h, no Maracanã.

Expectativa

Após lutar, sem sucesso, por uma vaga para a Copa do Mundo 2018 até a última rodada nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção paraguaia caiu no 'grupo da morte' com Colômbia e Argentina, duas das maiores favoritas ao título do torneio. A tendência é que a Albirroja lute por uma vaga como um dos melhores terceiros colocados.

Convocados

Goleiros: Gatito Fernández, Antony Silva e Alfredo Aguilar

Laterais: Juan Escobar, Iván Piris, Iván Torres e Santiago Arzamendia.

Zagueiros: Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Gustavo Gómez.

Meias: Celso Ortiz, Miguel Almirón, Rodrigo Rojas, Matías Rojas, Hernán Pérez e Richard Sánchez.

Atacantes: Juan Iturbe, Óscar Cardozo, Derlis González, Óscar Romero, Federico Santander e Cecilio Domínguez.

Destaque

(Foto: Divulgação/ Paraguai)

Óscar Cardozo, de 36 anos, é o jogador mais velho e mais conhecido do Paraguai nessa Copa América. Experiente e vencedor, com dois títulos do Campeonato Português, cinco Taças da Liga, e uma Taça de Portugal, foi um dos grandes jogadores do Benfica. Com passagem vitoriosa na Grécia, também teve destaque no Olympiakos. Além disso, passou por Newell’s-ARG e Nacional-PAR.

Atualmente, o veterano atacante está no Libertad-PAR e disputa a Libertadores, sendo um dos maiores destaques da equipe paraguaia. Na carreira, disputou 601 jogos e marcou 306 gols. Pela Albirroja, são 51 jogos e 11 gols.

Fique de olho

(Foto: Divulgação/ Paraguai)

Gustavo Gómez, de 26 anos, é o atual zagueiro do Palmeiras, atual campeão e líder do Brasileirão, e um dos grandes destaques da posição no futebol brasileiro. Soberano na defesa, o paraguaio também marca seus gols no ataque, pelo alto ou cobrando pênalti, outra qualidade do defensor. Teve passagens pelo Libertad-PAR, Lanús-ARG e Milan.

Pela seleção albirroja, são 32 jogos e três gols, incluindo um no último amistoso antes da Copa América, contra a Guatemala. Gómez é titular absoluto da equipe de Eduardo Berizzo.

Técnico

(Foto: Divulgação/ Paraguai)

Eduardo ''Toto'' Berizzo, de 49 anos, é o comandante da seleção paraguaia nessa Copa América. Será a sua primeira participação como treinador na competição, após duas passagens - com poucas oportunidades em campo - como jogador da Argentina.

Com passagens por Celta de Vigo, Sevilla e Atlético de Bilbao, na Europa, o único título que tem na carreira é o Campeonato Chileno pelo modesto O’Higgins, em 2013. Pela seleção, tem cinco jogos, com apenas uma vitória.

Campanha na última Copa América

Na edição disputada nos Estados Unidos em 2016, marcando os 100 anos do torneio continental, o Paraguai ficou no grupo A, com o país-sede, a Costa Rica e a Colômbia. A Albirroja ficou na última colocação, com apenas um ponto (empate contra os costa-riquenhos), marcando um gol e sofrendo três.