Liverpool bate Chelsea fora de casa e chega à sexta vitória seguida

Chelsea e Liverpool protagonizaram hoje (22) um jogo digno da grandeza dos clubes, em jogo válido pela sexta rodada da Premier League, no estádio Stamford Bridge.

Com a vitória, os Reds conquistaram a sexta vitória no campeonato - seis vitórias em seis jogos - e os Blues ficam na décima primeira posição com o tropeço, enfileirando dois jogos sem vitória na competição - e tendo apenas duas vitórias na liga -, ficando cada vez mais longe da zona de classificação para a Champions League.

Primeiro tempo de gala

Um primeiro tempo muito movimentado, para ambos os lados e com muitas chances. As chances do Liverpool se resultaram em gols, as do Chelsea pararam na boa atuação de Adrián.

O jogo estava muito equilibrado, até que aos 14', em jogada ensaiada numa cobrança de falta, Alexander-Arnold abriu o placar em contribuição de Salah, dando início ao primeiro tempo de gala dos Reds.

O Chelsea até tentou correr atrás do prejuízo, pressionou o time do Liverpool e criou boas chances. Aos 26', o time da casa marcou um gol após jogada confusa, mas Mason Mount estava impedido e o gol de Azpilicueta foi anulado com auxílo do VAR.

Mas aos 30', em mais uma jogada ensaiada em cobrança de falta - agora com a participação de Alexander-Arnold e Robertson - Firmino marcou o segundo gol para o time visitante. Após cruzamento, o atacante brasileiro marcou de cabeça.

Depois do segundo gol do Liverpool, o primeiro tempo se arrastou sem muitas chances para ambos os times.

Foto: Divulgação/Chelsea FC

Segundo tempo com domínio azul

Com a volta para o segundo tempo, a conversa de Frank Lampard com seus comandados no intervalo surtiu efeito. O Liverpool se acomodou com a vantagem de dois gols e sofreu com a pressão do time da casa.

O principal responsável pela mudança de postura do Chelsea dentro de campo foi N'Golo Kanté. Além do meia francês ser implacável na marcação, contribuiu com um belíssimo gol (26') em jogada individual, ensaiando uma possível reação do time da casa.

O segundo tempo continuou com domínio dos mandantes e o Liverpool procurava punir o adversário abusando dos contra-ataques. Usando sempre a velocidade e inteligência do trio, Salah, Firmino e Mané.

O Chelsea até que tentou, mas contou com uma atuação maravilhosa do substituto do goleiro Alisson. Adrián fez uma grande partida, evitando possíveis gols do Chelsea e assegurando a vitória do Liverpool.

Apesar de toda a pressão, os Blues não conseguiram buscar o empate e o técnico Frank Lampard amarga a décima primeira colocação na Premier League.

O próximo compromisso do Liverpool será na próxima quarta (25), contra o MK Dons, pela Copa da Liga Inglesa. Já o Chelsea enfrenta o Grimsby Town, também pela mesma competição e no mesmo dia.