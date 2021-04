Leicester vence Manchester United e avança às semifinais da FA Cup

Deu tudo certo aos Foxes! Em jogo válido pela quartas de final da FA Cup, o Leicester recebeu o Manchester United no King Power Stadium na tarde deste domingo (21). Os dois times fazem campanhas bem semelhantes na Premier League: enquanto o time de Solskjaer permanece na vice-liderança, o time de Brendan Rodgers vem logo atrás com um ponto de diferença.

Como o United veio de uma classificação sofrida pela Uefa Europa League, Solskjaer resolveu deixar praticamente todo seu time titular no banco de reservas. O Leicester, nada a ver com a situação, venceu os Red Devils por 3 a 1, com gols de Tielemans e dois de Iheanacho.

Distribuição tática

Brendan Rodgers colocou totas as peças que tinha a disposição e montou um Leicester em um 3-4-1-2. Com Schmeichel, a defesa foi formada por Soyuncu, Jonny Evans e Fofana. Em um meio-campo mais defensivo, Tielemans e Ndindi protegiam o meio enquanto Castagne e Albrighton faziam as laterais. Mais adiantado, Ayoze Péres ajudava Vardy e Iheanacho no ataque.

Já Ole Gunnar Solskjær decidiu poupar seus titulares e mandar um United em um 4-2-3-1. Com Henderson no gol, a defesa foi formada por Wan-Bissaka e Alex Telles nas laterais e Lindelöf e Harry Maguire na zaga. Como volantes, Fred e Matic apoiavam a defesa enquanto Greenwood, Van de Beek e Pogba criavam as jogadas no meio-campo. No comando do ataque, Anthony Martial.

Com show de Iheanacho, Leicester elimina Manchester United

É até comum ver os times da Premier League deixando um pouco as Copas nacionais de lado, em vista das competições europeias. Principalmente com o calendário apertado como nas últimas temporadas, técnicos se veem na obrigação de dar um descanso para os titulares absolutos e entrarem com times mais alternativos. Foi o que aconteceu com o United e, como o Leicester já estava eliminado da Europa League e não jogou no meio de semana, se aproveitou da situação para colocar seu time titular.

Apesar do jogo começar bem morno, uma das primeiras chances do jogo já terminou em gol. Após Henderson defender uma bola de Ayoze Pérez e Maguire tirar uma bola perigosa de Vardy, Iheanacho abriu o placar aos 24' após driblar o goleiro e chutar no gol vazio. A jogada saiu após uma falha de Fred, que quase se redimiu aos 27', mas Schmeichel espalmou a bola no susto. O gol dos Red Devils saiu aos 37', dos pés de Mason Greenwood.

Os números do primeiro tempo mostram que o jogo estava bem equilibrado. Apesar de jogar em casa, o Leicester jogava com 48% de posse de bola. Porém, finalizava mais: acertou cinco dos 11 chutes no gol de Henderson. Já o United tinha mais posse, mas não conseguiu transformar a dominância em chutes: dos nove chutes, acertou os mesmos cinco de seu adversário.

O segundo tempo já começou mostrando o que aguardava os 45 minutos. Aos seis minutos, Tielemans tabelou com Iheanacho, fez jogada individual e chutou cruzado no gol de Henderson. Após o gol e quase tomar o terceiro pouco tempo depois, Solskjaer começou a mexer no time: colocou Bruno Fernandes, Luke Shaw, McTominay e Cavani em campo. Mas não mudou muita coisa. Aos 32', Albrighton cobrou falta da esquerda e Iheanacho cabeceiou na segunda trave, decretando a vitória dos Foxes.

Os números do segundo tempo, apesar de bem parecidos com os da primeira etapa, mostram que o Leicester dominou mais. Enquanto os donos da casa continuavam com menos posse de bola, acertou três dos cinco chutes no alvo. Do outro lado, o Manchester acertou duas finalizações no gol de Schmeichel.

Semifinais

O Leicester vai para as semifinais da FA Cup após quase 40 anos de espera e enfrenta o Southampton no dia 17 de abril. Do outro lado da chave, o Chelsea enfrenta o Manchester City. A final está programada para ser disputada no 15 de maio no Wembley Stadium, em Londres/ING.