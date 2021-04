De Bruyne decide e Manchester City elimina Everton na FA Cup

O Manchester City eliminou o Everton, neste sábado (20), após vencer por 2 a 0, no Goodson Park. E se garantiu nas semifinais da FA Cup. A equipe de Pep Guardiola contou com uma boa atuação de De Bruyne, que foi autor de um dos gols, o outro foi marcado por Gundogan.

Pressão das equipes

No primeiro tempo, o Manchester City começou impondo pressão e tentando forçar o erro do adversário. Com mais posse de bola, o Everton foi melhorando e se desenvolvendo no jogo.

Em um bom contra-ataque em jogada de Coleman, que recebeu na direita e lançou na grande área. No bate e rebate, Richarlison tentou finalizar mas mandou por cima do gol de Steffen, que só olhou. No lance seguinte, em jogada aérea, Mina quase marcou, porém, Zinchenko salvou em cima da linha.

No segundo tempo, o Manchester City foi quem levou mais perigo. Em chance criada por Fernandinho, Sterling finalizou para boa defesa de João Virgínia.

Dedo do técnico

Na reta final do jogo, os comandados de Guardiola chegaram ao gol com Gundogan. O alemão completou para o fundo das redes após chute na trave de Laporte.

O Everton se lançou à frente e deixou espaço para o City atacar e fazer o segundo. Após erro de Mina no meio-campo, De Bruyne foi lançado, marcou 2 a 0 e pôs fim à passagem do Everton na Copa da Inglaterra.

E agora?

Agora o Manchester City se junta ao Southampton na lista dos classificados para a próxima fase da competição.

As equipes só voltam à campo pela Premier League em abril. O Manchester City visita o Leicester, no dia 3 de abril, às 13h30. No dia 5 abril, o Everton recebe o Crystal Palace, às 14h.