Van Gaal mantém otimismo após atuação ruim da Holanda contra Equador: "Faz parte"

Na segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo, a Holanda fez uma partida apática e ficou no 1 a 1 com o Equador, no estádio Internacional Khalifa, nesta sexta-feira (25). Gakpo, no início, abriu o placar para a Oranje, e Enner Valencia definiu o placar final.

A Holanda fechou a partida com apenas duas finalizações no total, o menor número para um time europeu em Copas desde 1966.

Apesar da atuação fraca, o técnico Louis van Gaal mantém o otimismo e preferiu ver o lado bom do resultado. "Não estou chateado e não sou pessimista. Estamos invictos há 18 jogos, esses jogos fazem parte e não perdemos. Durante a Nations League jogamos bem, e eu já dizia que deveríamos melhores, já que os rivais seriam mais difíceis".

Mesmo assim, van Gaal destacou alguns pontos em que seu time precisa melhorar e elogiou a postura dos rivais. "O Equador foi muito mais feroz nos duelos e ganharam todos. Eles jogaram em um esquema diferente pela primeira vez e pensei que teríamos uma recomposição melhor. Entregamos a bola muitas vezes", analisou.

Van Gaal também disse que é preciso encontrar soluções e deixou em aberto possíveis mudanças. Para esse jogo, ele trocou três jogadores em relação à vitória contra Senegal na estreia: Timber, Koopmeiners e Klaassen ganharam as vagas de de Ligt, Berhuis e Janssen. Além disso, Memphis Depay, que se recupera de problemas físicos, saiu do banco nas duas primeiras partidas da Copa e deve ser titular na última rodada da fase de grupos.

"Vou continuar procurando um equilíbrio. Convocamos muito meio-campistas e é necessário um equilíbrio. O mesmo vale para o trio de frente. Esses jogadores podem fazer isso. Hoje eles não mostraram, mas quero apoiar meus jogadores".

Sequência da Copa

A Holanda, mesmo sem empolgar nas duas primeiras rodadas, está em situação ainda confortável na Copa. A Oranje lidera o grupo, com quatro pontos, com campanha igual a do Equador, mas à frente nos critérios de desempate. Um empate contra o Catar na rodada final já assegura vaga às oitavas e uma vitória deve garantir a equipe na liderança da chave.

A rodada final do grupo acontece na próxima terça-feira (29), às 12h. A Holanda enfrenta o Catar no estádio Al Bayt, enquanto Senegal e Equador fazem duelo direto por vaga no mata-mata no estádio Internacional Khalifa.