Andries Jonker cita eliminação dolorosa da Holanda, mas pondera: "Estamos de volta ao topo do mundo"

Apesar de ter buscado a igualdade faltando 10 minutos para o término do tempo regulamentar, a Holanda até que tentou, principalmente com Lineth Beerensteyn, porém encerrou sua participação da Copa do Mundo Feminina depois de perder por 2 a 1 para a Espanha, no Wellington Regional Stadium.

Andries Jonker não escondeu a decepção com a eliminação nas quartas de final e destacou que a equipe lutou pela vaga.

"Por um lado, estou muito desapontado por não termos chegado às semifinais. Para ser justo, a Espanha é um pouco melhor do que nós, mas poderíamos ter continuado. Lutamos pelo que valemos. Duas grandes oportunidades em o indiscutivelmente gol da vitória".

Jonker analisou que um dos problemas foi os passes em profundidade. Apesar dos pesares, o comandante ressaltou que a Holanda voltou a estar na primeira prateleira do futebol feminino, por conta dos últimos resultados conquistados.

"Não foi nossa escolha jogar sempre com a bola longa. A Espanha reforçou isso pressionando constantemente. O que não fizemos bem foi dar passes em profundidade com precisão, porque havia muito espaço atrás de sua defesa. Jogamos 0-1 contra a Alemanha, 1-1 contra os Estados Unidos e 1-1 no tempo normal de jogo contra a Espanha. Então você está lá novamente. Então você está no topo novamente. Mas, na verdade, secretamente queremos ser os melhores. E então tivemos que vencer aqui".

Em relação ao pênalti cancelado em cima de Beerensteyn, o técnico verificou algumas vezes e afirmou que, para ele, deveria ter sido confirmado.

Aos 61, Beerensteyn acabou sendo empurrada por Paredes dentro da área (Foto: Divulgação/KNVB)

“Em campo pensei: isso não é pênalti, mas já vi as imagens 27 vezes no replay e acho que o VAR errou. Ou fomos roubados? Acho que o VAR não acertou. pode começar a gritar letras fortes, mas as pessoas cometem erros e acho que isso foi um erro."