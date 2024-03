O Manchester City conseguiu nesta quarta-feira (6) a sua sétima classificação consecutiva para as quartas de final da Champions League. A vaga desta temporada veio com vitória de 3 a 1 para cima do Copenhagen no Eithad Stadium, finalizando o placar agregado em 5-1.

Em entrevista pós-jogo, o técnico Pep Guardiola aproveitou para exaltar mais uma vez o elenco que briga novamente pelas três competições mais importantes da temporada (Champions, FA Cup, Premier League).

"Avançar às quartas de final é incrível. Essa equipe, esse elenco... Sabíamos que podíamos ficar na Europa com mais frequência. As pessoas pensam que é o dinheiro, mas não é só o dinheiro.. Não temos muito do que reclamar do jogo. Fizemos gols no começo, criamos muitas outras chances. É muito importante ser eficiente na frente do gol, mesmo contra uma equipe como o Copenhagen. As pessoas acham que é tranquilo, mas para mim não é tranquilo."

"Estou feliz e animado com a classificação. Sabemos que a Champions é muito difícil. Nosso rival se mostrou muito qualificado. Mas avançamos. E agora, o que esperar? Dureza. É só ver os clubes que estão classificados. Real Madrid, PSG, Bayern..."

Nenhuma preferência por adversário no sorteio

Em outro momento da entrevista coletiva, Guardiola foi questionado sobre uma possível preferência por um adversário nas quartas de final. O técnico do Manchester City disse que não possui nenhuma preferência e ressaltou novamente a qualidade técnica do Copenhagen.

"Tem Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, os primeiros colocados. É assim a Champions League. Todos falavam do Copenhagen, mas eu sabia a dificuldade, organização e a qualidade. É um adversário duríssimo para enfrentar. Os outros não vão acreditar, mas é assim."

O Manchester City volta a campo neste domingo (10) em duelo direto na briga pelo título da Premier League contra o Liverpool. O jogo será realizado a partir das 12h45, pelo horário de Brasília, no Anfield.