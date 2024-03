Nesta quarta-feira (6), o Manchester City carimbou seu passaporte para a próxima fase da Champions League, ao vencer novamente o Copenhagen por 3 a 1, pelo confronto de volta das oitavas de final, no Etihad Stadium.

Os gols da partida foram marcados por Manuel Akanji, Julián Álvarez e Erling Haaland que decretaram o triunfo dos Citzens em casa, enquanto Mohamed Elyounoussi descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Manchester City se garantiu nas quartas de final da Champions League e segue forte na luta pelo bicampeonato do torneio da UEFA.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola também conseguiu vencer os dinamarqueses pelo mesmo placar, no confronto de ida das oitavas de final, no Estádio Parken.

Por outro lado, o Copenhagen se despediu da Champions League, após realizar uma campanha surpreendente na primeira fase, ao terminar na vice-liderança do Grupo A, com oito pontos somados.

Manchester City vence Copenhagen com gols de Akanji, Álvarez e Haaland ainda na primeira etapa

Durante a primeira etapa, o Manchester City começou melhor e abriu o placar logo aos quatro minutos, com o zagueiro Akanji, que apareceu com liberdade e finalizou de primeira para balançar a rede, após cobrança de escanteio de Julián Álvarez.

Pouco tempo depois, os donos da casa ainda ampliaram sua vantagem no marcador com Álvarez, que chutou de fora da área e contou com a colaboração do goleiro Grabara, que falhou no segundo gol dos Citzens.

Logo aos 28 minutos, o Copenhagen não se entregou e diminuiu com o placar com Elyounoussi, que fez ótima jogada coletiva com Oskarsson, recebeu de volta e tocou no canto do goleiro Ederson para fazer 2 a 1.

Antes do intervalo, os Citzens ainda frustraram a reação dos visitantes aos 48, com Haaland, que dominou a bola, após passe de Rodri, se livrou da defesa adversária e chutou para fazer o terceiro gol dos donos da casa ainda na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Manchester City conseguiu controlar mais a partida e esperar os espaços deixados pelo Copenhagen, mas sem muitas preocupações.

Por outro lado, os dinamarqueses ainda chegaram com perigo aos 21 minutos, com Mattson que chutou em cima do goleiro Ederson e evitou o segundo gol dos visitantes na partida.

No entanto, o próprio jogador do Copenhagen ainda teve outra grande chance de diminuir o marcador, mas o atacante acabou chutando pra fora.

O último lance da partida foi com Rico Lewis, que carimbou a trave do goleiro Grabara e perdeu a oportunidade de construir a goleada, e de fazer o quarto gol do City.

Próximos compromissos

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Manchester City terá um desafio importante no próximo domingo (10) e dessa vez para enfrentar o Liverpool, em confronto direto pela liderança da Premier League, às 12h45 (horário de Brasília), através da 28ª rodada, no Anfield Road.

Do mesmo modo, o Copenhagen vai em busca de recuperação contra o Lyngby, às 12h, pela 21ª rodada da Superliga Dinamarquesa, no Estádio Parken.