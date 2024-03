Nesta quarta-feira (20), o Arsenal anunciou a renovação de contrato do zagueiro Takehiro Tomiyasu, que vai continuar no clube londrino por mais duas temporadas. O acordo anterior era válido até 2025.

No entanto, os Gunners também não divulgou detalhes sobre a extensão de vínculo do defensor japonês, como é de costume na Inglaterra.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Tomiyasu renovou seu contrato com o Arsenal até o dia 30 de junho de 2026 e com cláusula de renovação automática até 2027.

Dessa forma, os Gunners vem trabalhando nos últimos meses para garantir a permanência de alguns de seus principais jogadores para os anos seguintes.

Além do japonês, o Arsenal também conseguiu estender os vínculos dos atacantes Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, do zagueiro William Saliba, do meio-campista Martin Odegaard e do goleiro Aaron Ramsdale.

Após se destacar pelo Bologna, da Itália, Tomiyasu está nos Gunners desde agosto de 2021, onde realizou 73 partidas oficiais, com um gol marcado e seis assistências distribuidas.

Contratado como lateral direito, o defensor de 25 anos também já atuou como zagueiro ou até mesmo volante pelo clube londrino, sob o comando do técnico Mikel Arteta.

Aos 25 anos de idade, o jogador é considerável importante no setor defensivo do Arsenal, devido à sua grande versatilidade, podendo atuar em várias posições do setor.

Nesta atual temporada, Tomiyasu vem alternando entre os titulares e reservas. Ao todo, o defensor disputou 20 partidas em 2023/24, somando todas as competições, incluindo Premier League, Champions League e Copa da Liga Inglesa.

Arsenal retorna a campo para enfrentar o Manchester City no dia 31 pela Premier League após a Data Fifa

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Arsenal retorna a campo apenas no dia 31 de março, após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar o Manchester City, em confronto direto pela liderança da Premier League, através da 30ª rodada da competição nacional, às 12h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners se mantém na ponta com 64 pontos somados, num total de 20 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Além disso, o Arsenal também possui o ataque mais positivo da Premier League, num total de 70 gols marcados em 28 partidas disputadas até o momento.