Neste sábado (16), o Fulham venceu o clássico londrino contra o Tottenham pela 28ª rodada da Premier League com brilho do atacante brasileiro ex-Flamengo, Rodrigo Muniz. O garoto marcou duas vezes na vitória por 3 a 0.

Com o resultado, o Tottenham não conseguiu entrar no G-4 da Premier League.

fez o outro gol do time de Marco Silva, que segue na 12ª posição, com 38 pontos, mas agora na cola do Chelsea. Rodrigo Muniz chegou aos oito gols na atual temporada e é o artilheiro isolado dos Cottagers.

Muniz brilha e Fulham bate o Tottenham

O primeiro tempo foi bem equilibado de ambos os lados, tanto que o Fulham demorou para abrir o placar. Rodrigo Muniz foi quem começou aos trabalhos, mas já tardiamente, aos 42 da primeira etapa.

O atacante brasileiro foi acionado na área após um crizamento de Antonee Robinson e acertou uma finalização no canto esquerdo de Vicario para inaugurar o marcador. O placar de 1 a 0 permaneceu até o fim do primeiro tempo, quando as equipes foram para o intervalo.

Na segunda etapa, o Fulham aproveitou o desespero dos Spurs e conseguiu marcar mais outras duas vezes, com Lukic e, novamente, Rodrigo Muniz.

Aos 49, Timothy Castagne cruzou na área e encontrou Sasa Lukic, que aproveitou o lance e arrematou no canto esquerdo para ampliar: 2 a 0. O terceiro veio aos 61, quando Rodrigo Muniz pegou o rebote dentro da área e fechou a conta no marcador.

O Fulham ainda viria a marcar o 4 a 0 minutos depois, mas o lance foi anulado por impedimento após análise do VAR.

Tabela e classificação

Com a vitória neste duelo entre londrinos, o Fulham ficou na 12ª colocação na tabela, com 38 pontos, mas na cola do Chelsea. O Tottenham, por sua vez, segue em quinto lugar, com 53. Os Spurs, caso vencessem, entrariam na zona de classificação da Champions, no G-4.

A Premier League ficará parada por um tempo por conta da Data Fifa nas próximas duas semanas. O Fulham volta a campo apenas no dia 30 de março para enfrentar o Sheffield United. A bola rola a partir de 12h (de Brasília), em Bramall Lane. A partida é válida pela 30ª rodada da Premier League.

Já o Tottenham recebe o Luton Town no Tottenham Hotspur Stadium, no mesmo dia e horário. O jogo também é válido pela 30ª rodada da competição.