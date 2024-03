O Santos está de volta a final do Paulistão depois de oito anos! Na noite desta quarta-feira (27), o Peixe recebeu, na Neo Química Arena, o Massa Bruta em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2024. Jogando diante de 44 mil torcedores, os comandados de Fábio Carille superaram a equipe de Bragança Paulista por 3 a 1. Joaquim, Guilherme e Giuliano marcaram para classificar o Alvinegro da Vila para mais uma finalissíma, enquanto Eduardo Sasha, com a famosa lei do ex, descontou para o Touro Louco.

PRIMEIRO TEMPO

Foto: Divulgação/Paulistão

Buscando retornar a uma decisão de Paulistão após oito anos, o Santos, embalado pelo apoio de seu torcedor, que lotou a Neo Química Arena, começou o duelo a milhão! Logo aos sete minutos, Guilherme cobrou escanteio na cabeça de Joaquim, que mandou fatalmente para o fundo do gol do Massa Bruta e abriu o placar para os 'donos' da casa.

Depois disso, o Peixe chegou a ter nova oportunidade com Giuliano. O camisa 10 aproveitou a sobra após rebatida ruim de Cleiton e finalizou com o gol aberto, mas Matheus Fernandes apareceu para desviar e salvar a equipe de Bragança que, na sequência, criou boas chances. Jadsom e Eric Ramires quase empataram com chutes perigosos de fora da área, mas mandaram pela linha de fundo.

Entretanto, mesmo com uma evidente melhora na primeira etapa, a reta final foi cruel com o Red Bull Bragantino. Aos 46 minutos, Pedrinho recebeu de Diego Pituca pela direita e cruzou na medida para Guilherme ampliar o duelo, fechando a primeira etapa com vitória por 2 a 0 do Alvinegro da Vila Belmiro em Itaquera.

SEGUNDO TEMPO:

Foto: Divulgação/Santos FC

Precisando reagir com velocidade para poder buscar uma classificação histórica para a final, o Red Bull Bragantino atuou de maneira dominante no princípio segunda etapa. Nos primeiros três minutos, o Massa Bruta teve dois escanteios a seu favor. Em seguida, aos cinco, Eduardo Sasha recebeu na entrada da área e encheu o pé para marcar um golaço e, com a tradicional Lei do Ex, colocar o Braga novamente no jogo.

Após o gol sofrido, o time de Pelé passou a mudar seu comportamento dentro de campo e, novamente, levou perigo à meta bragantina. Aos 15, Pituca recebeu pela direita e cruzou para Furch, que livre de marcação dentro da área, finalizou para fora. Dois minutos depois, Pedrinho, também pelo extremo direito de campo, fez levantamento para Giuliano, que cabeceou para marcar e explodir a torcida alvinegra na Arena do Corinthians! Em seguida foi a vez de Guilherme, que tirou tinta da trave adversária.

Com boa vantagem no placar, o Peixe administrava sua vantagem de manweira tranquila até que, aos 38 minutos, Hayner foi expulso por falta dura em Talisson, dando resquícios de fortes emoções na Arena do Corinthians. Entretanto, mesmo com um a menos, a equipe de Fábio Carile segurou a classificação e voltou a uma decisão de Paulistão após oito anos.

MAR BRANCO

Foto: Divulgação/Santos FC

Com 44.804 torcedores, o Santos alcançou o recorde de público da Neo Química Arena em 2024, superando os 43.379 do Corinthians na vitória diante do Santo André, também pelo Paulistão. Buscando jogar na capital paulista para maior arrecadação, Santos e Red Bull Bragantino tiveram renda de R$3.042.965,00, a mior do clube no campeonato estadual.

Finalista!

Foto: Divulgação/Santos FC

Classificado para a decisão do Paulistão SIcredi 2024, o Santos aguarda o confronto entre Palmeiras e Novorizontino, que acontece nesta quinta-feira (28), para conhecer o seu adversário na grande final do maior estadual do Brasil.

O Peixe retorna a uma decisão de Paulistão após oito anos. A última havia sido em 2016, quando, com gol de Ricardo Oliveira, o Peixe superou o Audax, na época comandado por Fernando Diniz e faturou o último título de sua galeria. O Alvinegro Praiano não disputava uma final desde 30 de janeiro de 2021, quando foi superado pelo Palmeiras e ficou com o vice da Conmebol Libertadores.