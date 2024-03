Neste domingo (17), em duelo válido pelo 2º jogo da semifinais da Taça Rio, o Botafogo virou para cima do Sampaio Corrêa por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos e garantiu sua vaga para a decisão.

Octávio abriu o placar para os visitantes, mas Júnior Santos e Savarino marcaram nos minutos finais para o Botafogo, que terá mais dois jogos pelo estadual antes do início do Brasileirão e em meio à estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Sampaio Corrêa se impõe e assusta

Por conta das circunstâncias de busca pelo resultado, o Sampaio Corrêa iniciou a partida controlando mais a posse de bola e ditou o ritmo da partida diante de um Botafogo defensivo e com baixa intensidade até conseguir abrir o placar aos 21 minutos.

Agu tabelou com espaço pela esquerda e cruzou na grande área onde Octávio surgiu livre na área para tocar de cabeça e vencer o goleiro Gatito Fernández, abrindo o placar no Estádio Nilton Santos.

O Sampaio Corrêa tentou embalar o momento positivo e aumentou a pressão para cima do Botafogo. Aos 33', em lançamento longo feito na área, Abner dominou e tocou na saída do goleiro que fez a defesa. No rebote, Octávio chutou cruzado, e Gatito evitou o gol de forma excelente.

Na tentativa de resposta, Kauê recebeu na entrada da área e finalizou no travessão, mas o Sampaio respondeu novamente aos 37' com Pernão parando em defesa parcial de Gatito e Marcelo cruzando para trás para Abner isolar na finalização.

Botafogo reage e busca a virada

Fabio Matías percebeu a dificuldade no primeiro tempo e optou pelas entradas dos titulares Savarino e Júnior Santos para a sequência do jogo. Além disso, tivemos uma mudança de estratégia pois o alvinegro subiu a marcação e incomodou muito o adversário.

Diferentemente da etapa inicial, o Sampaio Corrêa esbarrou em muita dificuldade para chegar ao campo ofensivo. Sem conseguir nenhuma finalização no alvo, os visitantes deixaram a bola com o Botafogo, que passou a valorizar a bola.

Aos 30', Júnior Santos enfim fez uma bela jogada com espaço pela direita e foi derrubado por Josiel. Após análise do VAR, o artilheiro alvinegro cobrou o pênalti no meio do gol e deixou a situação muito tranquila para o Botafogo.

Com enorme tranquilidade, o Botafogo ainda buscou a virada aos 47' do segundo tempo após pela trama coletiva, com Savarino recebendo na entrada da área para chutar firme e concluir a classificação.

Sequência

O Botafogo terá na final da Taça Rio confronto diante do Boavista com dois jogos e definição no Estádio Nilton Santos. Além do troféu, o vencedor garante uma vaga antecipada para a Copa do Brasil 2025.