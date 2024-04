Com a vantagem no placar, a Roma entra em campo novamente pela Europa League para enfrentar o Milan nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), pelo confronto de volta pelas quartas de final da competição continental, no Estádio Olímpico de Roma.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os Giallorossi jogam apenas por um empate simples, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, em pleno San Siro, com gol do zagueiro Gianluca Mancini, ainda na primeira etapa.

Por outro lado, caso que a Roma seja derrotada para o Milan pelo mesmo placar, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Dessa forma, os comandados de Daniele De Rossi também não sabe o que é perder há quatro partidas consecutivas, num total de três empates e apenas um empate, somando todas as competições.

No entanto, o último revés da Roma, foi justamente para o Brighton por 1 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League, apesar dos italianos terem se classificado para a próxima fase, após vencer os ingleses na ida por 4 a 0.

Pelo Campeonato Italiano, os Giallorossi seguem firmes na luta por uma vaga na Champions League, através da quinta colocação nos 55 pontos, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Nesse momento, a Roma está somente há pontos atrás do surpreendente Bologna, primeiro time que fecha o G4, que ficou apenas no empate sem gols contra o Monza no último fim de semana.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor do confronto entre Bayer Leverkusen e West Ham, que se enfrentam em outra chave das quartas de final do torneio da UEFA.

Além disso, a Roma também busca conquistar o título inédito da Europa League, após derrota na final para o Sevilla na disputa de pênaltis, durante a última temporada.

Roma terá vários desfalques para enfrentar o Milan pelo duelo de volta das quartas da Europa League

Diante do Milan, o técnico Daniele De Rossi terá que lidar com os desfalques de Dean Huijsen, Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun, que seguem entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Do mesmo modo, a Roma também vai poder contar com o zagueiro Evan Ndicka, que sofreu um mal súbito em campo, durante o segundo tempo na partida contra o Udinese.